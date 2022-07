Pourquoi la star de ‘RHOSLC’, Jen Shah, a plaidé coupable, alors que des informations font état d’elle ‘toujours en train de filmer’ l’émission Bravo

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

La star de “Real Housewives of Salt Lake City”, Jen Shah, a plaidé coupable lundi pour envoyer des accusations de fraude découlant d’un programme de télémarketing à l’échelle nationale, qui aurait ciblé des personnes âgées.

Elle a plaidé coupable à une accusation de complot en vue de commettre une fraude électronique en rapport avec le télémarketing. À son tour, le deuxième chef d’accusation, complot en vue de commettre le blanchiment d’argent, a été abandonné.

La mère de deux enfants, mariée au coordinateur des équipes spéciales de l’Université de l’Utah, Sharrieff “Coach” Shah, risque de 11 à 14 ans de prison.

Shah a passé plus d’un an à clamer son innocence après avoir été arrêtée alors que les caméras tournaient sur la deuxième saison de “RHOSLC”.

Son avocate, Priya Chaudhry, a confirmé à Fox News Digital que le plaidoyer de culpabilité de Jen est intervenu au moment où la star de télé-réalité veut simplement avancer dans sa vie et “mettre cette épreuve derrière elle”.

“Mme Shah est une bonne femme qui a franchi une ligne. Elle accepte l’entière responsabilité de ses actes et s’excuse profondément auprès de tous ceux qui ont été blessés”, a déclaré Chaudry. “Mme Shah est également désolée d’avoir déçu son mari, ses enfants, sa famille, ses amis et ses partisans.

“Jen a plaidé coupable parce qu’elle veut payer sa dette à la société et mettre cette épreuve derrière elle et sa famille.”

Son cas n’ira pas en procès et son audience de détermination de la peine est prévue pour le 28 novembre.

La star de Bravo a initialement insisté sur le fait qu’elle n’avait pas accepté d’accord de plaidoyer parce qu’elle était “innocente”.

“Je me bats contre ça. Je suis innocente”, a-t-elle déclaré à l’animateur Andy Cohen et à ses compagnons de casting après que Cohen ait souligné le “taux de réussite” du procureur de l’État de New York lors de la réunion de la deuxième saison “Housewives”.

“Et je me battrai pour chaque personne là-bas qui ne peut pas se battre pour elle-même parce qu’elle n’a pas les ressources ou les moyens, donc elle ne se bat pas.”

Des sources ont déclaré à People que malgré la comparution de Shah au palais de justice Daniel Patrick Moynihan à New York lundi et le fait que le tournage de la saison trois a commencé il y a près de six mois en janvier, les caméras vont continuer à tourner dans l’Utah.

“Elle a eu Meredith [Marks] et bruyère [Gay] à ses côtés, qui ont été d’un grand soutien pour leur amie pendant une période difficile”, a déclaré une source. “Évidemment, ses problèmes juridiques n’ont pas été faciles pour Jen, et encore moins de prendre cette décision de plaider non coupable.”

Cette affaire est “une très grande partie de l’histoire de Jen”, a ajouté l’initié.

“Les producteurs ne veulent pas que nous arrêtions de le suivre maintenant. Ils continueront à filmer avec elle aussi longtemps qu’ils le pourront, comme ils l’ont fait avec Teresa [Giudice].”

Giudice, de la franchise “Real Housewives of New Jersey”, a passé un an dans une prison fédérale après avoir conclu un accord avec les procureurs et plaidé coupable à 41 chefs d’accusation de fraude avec son ex-mari Joe Giudice. À la fin de la peine de 41 mois de Joe, il a été expulsé vers son pays natal, l’Italie, car il n’a jamais été citoyen américain.

Lauryn Overhultz de Fox News a contribué à ce rapport