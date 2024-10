Pourquoi la star de deux hommes et demi, Angus T. Jones, a disparu d’Hollywood

Jones a commencé sa carrière à Hollywood lorsqu’il a décroché un rôle dans le thriller comique de Nick Nolte « Simpatico » en 1999, à l’âge de cinq ans. À peine cinq ans plus tard, à l’âge de 10 ans, il décroche le rôle de sa vie en tant que « moitié » titulaire dans « Two and a Half Men ». Contrairement aux enfants trop éloquents ou inhabituellement sages des autres sitcoms, Jake était un enfant assez typique à bien des égards, obtenant de mauvaises notes et évitant les corvées si possible. Il n’était pas exceptionnellement instruit et pouvait être un peu lent à comprendre, ce qui signifiait que malheureusement, il était la cible de nombreuses blagues de la série. Au fur et à mesure que la série progressait, l’influence de Charlie sur Jake devenait de plus en plus prononcée, à mesure qu’il devenait plus paresseux, plus méchant et plus conflictuel avec tout symbole d’autorité, en particulier ses parents divorcés.

L’autre influence majeure de Charlie réside dans la façon dont Jake traite les femmes, car elles lui deviennent assez jetables une fois qu’il est en âge de sortir ensemble. Jones est devenu mal à l’aise avec la direction que prenait son personnage et a publié une vidéo YouTube en 2012 dénonçant entièrement la série, disant: « Vous ne pouvez pas être une vraie personne craignant Dieu et participer à une émission de télévision comme celle-là. Je sais que je ne peux pas. » Malgré ses sentiments, Jones a terminé la saison, même si Jake finirait par être déployé au Japon à la fin de la saison 10 et Jones n’apparaîtrait plus dans « Two and a Half Men » jusqu’à une petite apparition dans la finale de la série.