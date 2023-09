Pourquoi la souffrance des animaux peut l’emporter sur les progrès des humains

S’il y a une idée qui constitue le fondement de Future Perfect, c’est bien celle-ci : le présent humain est meilleur que le passé, et sauf catastrophe, nous pouvons probablement nous attendre à ce que l’avenir soit meilleur que le présent.

Les statistiques sont si claires qu’elles sont incontestables. Il y a près de deux siècles, près de la moitié des enfants mouraient avant leur 15e anniversaire. Aujourd’hui, ce chiffre est inférieur à 5 % dans le monde. La famine était élevée, l’espérance de vie était faible, la violence était plus courante et l’alphabétisation était réservée à l’élite. Les droits de l’homme tels que nous les connaissons existaient à peine et même l’idée que le monde je ne devrais pas Il restait encore des siècles avant que cette voie ne naisse, et encore des siècles avant de se rapprocher d’une réalité.

Ce fait – que le passé a été vraiment mauvais pour presque chacun d’entre nous – m’a été rappelé lors de ma première visite en Irlande, d’où, vous ne serez pas surpris de l’apprendre, la plupart des Walshes sont originaires. En traversant le comté de Kerry, à l’ouest du pays, ma femme et moi sommes tombés sur une maison restaurée du XIXe siècle construite à flanc de colline. Une famille entière vivait dans de minuscules pièces remplies de fumée, gagnant sa subsistance avec à peine plus que du pain et des pommes de terre. Ou du moins, ils l’ont fait, jusqu’à ce que la Grande Famine survienne au milieu des années 1800, tuant au moins un million de personnes et conduisant encore plus à quitter l’Irlande pour toujours. Au total, le pays pourrait avoir perdu jusqu’à un quart de sa population.

Aujourd’hui, la République d’Irlande est membre de l’UE et bien plus riche par habitant que ses anciens suzerains coloniaux britanniques. Et tandis que beaucoup trop de personnes dans beaucoup trop de pays vivent encore aujourd’hui dans des conditions au moins comparables à celles des pauvres âmes qui vivaient autrefois dans cette chaumière, les tendances vont depuis longtemps dans la bonne direction, avec une pauvreté extrême, la faim et la mort dus à la pauvreté. les maladies évitables ont toutes fortement diminué, en particulier au cours des dernières décennies.

Même lorsque nous constatons des perturbations dans ces tendances, comme je l’ai écrit la semaine dernière, il s’agit moins d’une situation mondiale qui empire vraiment que de ne pas s’améliorer aussi rapidement qu’elle le pourrait – et le devrait. Le changement climatique, qui aggrave de manière mesurable la situation du monde d’une certaine manière chaque année qui passe, est en passe d’être moins grave que nous le pensions il y a cinq ou dix ans, et il semble peu probable qu’il inverse des tendances plus larges qui signifieront « un avenir où, en Dans la plupart des scénarios, l’humanité est mieux éduquée, mieux nourrie, vit plus longtemps et en meilleure santé, avec moins de pauvreté et moins de conflits », comme l’écrit le chercheur Brian O’Neill dans Changement climatique récemment.

Une partie de la raison pour laquelle nous écrivons si souvent sur ces tendances positives sur Future Perfect est que, aussi claires qu’elles puissent apparaître dans les chiffres et sur la page, la plupart des gens n’y croient toujours pas. Pour ne citer qu’un sondage parmi tant d’autres, réalisé en 2017 : une pluralité de personnes interrogées dans un certain nombre de pays, dont les États-Unis, ont déclaré qu’elles pensaient que la vie était meilleure il y a 50 ans.

Il y a de nombreuses raisons à cela, notamment le rôle que jouent les médias en concentrant notre attention sur les mauvaises nouvelles, comme l’a écrit mon collègue Dylan Matthews plus tôt cette année. Mais même dans ce cas, je suppose que si nous considérons à tort que le monde empire, c’est en partie parce que nous avons intériorisé l’idée qu’il devrait aller mieux. Et cette notion même – selon laquelle le monde peut et doit s’améliorer – est plus récente et plus radicale que beaucoup d’entre nous ne le pensent.

Et les animaux ?

Alors faites un zoom arrière suffisamment loin et les choses s’améliorent vraiment tout le temps. À l’exception d’une exception si grande et si significative que, selon vos valeurs, cela pourrait suffire à renverser toute l’histoire du progrès : les animaux.

C’est l’argument avancé dans un article de blog fascinant de Kyle Fish paru sur le forum Effective Altruism plus tôt cette semaine. À l’aide de données remontant à 1961, Fish a estimé l’évolution des niveaux de bien-être total des humains et des animaux pour démontrer de manière frappante que même si les humains se portent de mieux en mieux, la pure misère et le nombre croissant d’animaux d’élevage comme les porcs, les poulets et les vaches signifient qu’en termes nets, le bien-être mondial est en déclin et tend à être négatif. Comme il le dit :

« Le bien de l’humanité dans son ensemble pourrait être contrebalancé par la souffrance cumulée des animaux d’élevage, la souffrance totale des animaux augmentant plus rapidement que le bien-être humain, en particulier au cours des dernières décennies. »

Le type de calcul moral utilisé dans ces calculs peut être difficile à analyser pour ceux qui ne sont pas dans la mentalité utilitariste qui caractérise l’altruisme efficace, mais le fondement est relativement simple. Estimez le bien-être global d’une espèce – en gros, le niveau de souffrance qu’elle subit, en pondérant davantage les espèces qui, selon nous, peuvent souffrir davantage – et multipliez-le par la population totale. Mettez tout cela ensemble et vous obtenez une estimation (très approximative) du bien-être global net des humains et des animaux d’élevage.

Le tableau que dresse Fish n’est pas joli. Comme nous l’avons écrit à plusieurs reprises dans Future Perfect, l’existence d’animaux d’élevage industriel est horriblement terrible, même si certaines améliorations ont été apportées à la marge.

Mais les calculs vont au-delà de la simple misère de l’animal d’élevage médian. Ce qui change vraiment le tableau du bien-être mondial, c’est la question des chiffres.

Au cours des 60 dernières années, la population humaine a plus que triplé, passant de 3 milliards à 8 milliards. Et parce que la vie humaine s’est améliorée au cours de cette période, cela a entraîné une augmentation significative du bien-être mondial. Sans entrer trop profondément dans le monde étrange de l’éthique de la population, d’une manière générale, plus de personnes plus heureuses signifie plus de bien-être en général.

Mais la croissance de la population humaine a été absolument éclipsée par la croissance du nombre d’animaux d’élevage. En 1961, il y avait plus d’humains sur la planète que tous les animaux d’élevage, à l’exception des poulets, et ils nous dépassaient en nombre de moins d’un milliard. Aujourd’hui, il y a quatre fois plus de poulets que d’humains, et plus d’un ordre de grandeur de plus de poissons et de crevettes d’élevage. En d’autres termes : le nombre d’animaux terrestres tués chaque année uniquement pour se nourrir représente 10 fois la population humaine mondiale – et même ce chiffre est éclipsé par le nombre de poissons et de crevettes abattus.

Peut-être le pire de tout – et c’est très différent de celui des êtres humains – est que la situation s’aggrave rapidement. Chaque année qui passe, de plus en plus d’animaux vivent de courtes vies de souffrance avant d’être impitoyablement tués.

Étant donné que la croissance de la population humaine est en déclin, et que notre nombre devrait même commencer à diminuer au cours de ce siècle, la proportion humaine dans le bien-être global global diminuera probablement elle aussi. Mais la population d’animaux d’élevage ne montre aucun signe de ralentissement.

Le résultat, comme le dit Fish, est que « l’humanité a peut-être mis en place des systèmes qui placent le bien-être total du monde sur une trajectoire descendante abrupte ». Ce n’est pas un progrès. C’est l’enfer sur Terre.

Changer l’immuable

Sommes-nous donc bel et bien enfermés dans un avenir de plus en plus misérable pour les êtres vivants du net ?

Tout comme la question de savoir si nous accélérons ou non la réduction de l’extrême pauvreté est un choix, il en va de même de savoir si nous continuerons à permettre la souffrance extrême de milliards d’animaux. La technologie peut aider, grâce à de meilleures alternatives à la viande à base de plantes, et peut-être même, à terme, à la viande cultivée en laboratoire qui pourrait éliminer complètement le besoin d’animaux d’élevage. La politique sera également utile, à mesure que les gouvernements mettront en place des réglementations qui réduiront au moins quelque peu les pires formes de souffrance animale dans les fermes.

Mais le véritable changement devrait venir de nos valeurs morales. Si vous ne croyez pas que la valeur morale d’un animal d’élevage ait un quelconque poids à côté de celle d’un être humain, ces calculs ne signifient pas grand-chose pour vous. Et dans la pratique, ce n’est pas le cas de la plupart d’entre nous, quoi que nous puissions dire ou ressentir, étant donné que près de 90 pour cent de la population humaine mange de la viande, alors que la consommation mondiale de viande par habitant a presque doublé entre 1961 et aujourd’hui.

Tenter de résoudre ce problème, c’est s’engager dans le changement social peut-être le plus radical de l’histoire de l’humanité, c’est bouleverser un ordre établi que la plupart d’entre nous ne cessent de remettre en question. Annie Lowrey de The Atlantic l’a bien expliqué dans un récent profil du groupe de défense des droits des animaux Direct Action Everywhere, un mouvement « chargé de défendre la cause de milliards de créatures souffrantes et de ne pouvoir en aider que quelques-uns. Ils sont accablés par la tâche futile et rageante d’essayer d’amener les gens à vivre selon leurs propres valeurs.

Et encore. Pour un enfant qui vivait autrefois dans ce cottage sombre que j’ai vu dans le comté de Kerry, il devait sûrement avoir l’impression que rien ne pouvait changer, comme si cette vie méchante, brutale et courte était comme les choses ont toujours été et seraient toujours. Mais ce n’était pas le cas. L’histoire de l’humanité montre que nous avons la capacité de changer et de nous améliorer, grâce à une meilleure technologie, une meilleure politique et, surtout, une meilleure morale.

Nous avons apporté ce changement, imparfait mais réel, à l’histoire humaine. La question est de savoir si nous allons l’étendre aux êtres vivants avec lesquels nous partageons cette planète.

Une version de ce bulletin d’information a été initialement publiée dans le Futur parfait bulletin. Inscrivez-vous ici !