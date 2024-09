Une vérité brutale a été submergée dans le fleuve de larmes jeudi Aujourd’hui émission après que la co-présentatrice Hoda Kotb a annoncé son départ après six ans de co-présentation de l’émission principale de 7h à 9h. Sa sortie symbolise clairement la fin de l’ère du tout-puissant présentateur de télévision matinale.

« L’année prochaine va être un bain de sang », a déclaré un responsable de l’information au sein de 30 Rock au Daily Beast, faisant référence aux salaires les plus élevés que les présentateurs de nouvelles ont reçus pendant des années. « Tous ces gros faiseurs d’argent sont tous partis. »

Kotb a signé un contrat de 7 millions de dollars par an en 2018 lorsqu’elle a repris le Aujourd’hui cabriolet, selon Page six (elle présente également la quatrième heure de Aujourd’huid’abord aux côtés de Kathie Lee Gifford, et maintenant de Jenna Bush Hager). Sa co-présentatrice de l’émission principale, Savannah Guthrie, gagnerait « beaucoup plus de » 8 millions de dollars par an, selon une étude de 2020. Page six rapport qui décrivait ses négociations d’accord à l’époque.

Le départ de Kotb – et le fait que NBC l’ait autorisé – est l’exemple le plus récent et sans doute le plus médiatisé de la manière dont les hommes en costume donnent la priorité à leur bilan plutôt qu’aux talents qui génèrent des revenus. C’est un changement radical par rapport à il y a seulement trois ans, lorsque Cesar Condé était prêt à débourser 30 millions de dollars pour permettre à Rachel Maddow de travailler une nuit par semaine.

L’ère actuelle de se serrer la ceinture signifie que des salaires aussi élevés appartiennent au passé et pourraient avoir un impact sur les revenus d’ABC. Bonjour Amériquedont les présentateurs George Stephanopoulos, Robin Roberts et Michael Strahan commandent tous actuellement plusieurs millions-des chèques de paie en dollars.

Stephanopoulos a signé un contrat de 15 millions de dollars en 2019 et, en 2021, a reçu une « augmentation de salaire importante » après avoir menacé de quitter ABC après une dispute entre lui et David Muir, selon CNN. Le salaire de Robin Roberts aurait été de 18 millions de dollars en 2016, selon Forbes. Michel Strahan aurait signé un accord en 2016, après son départ de En direct!cela porterait son salaire à environ 20 millions de dollars, selon Personnes.

Cependant, le propriétaire d’ABC, Disney, est confronté à sa propre crise financière. L’entreprise vient de licencier 300 personnes dans le cadre d’une « initiative de réduction des coûts », selon Date limiteet le Poste de New York signalé l’entreprise a commandé Bonjour Amérique pour réduire ses résultats financiers de 19 millions de dollars.

Kotb a déclaré jeudi que sa décision était largement influencée par son désir de passer plus de temps avec sa famille, qui comprend deux jeunes enfants. (Kotb a deux jeunes filles, âgées de 7 et 4 ans, et elle a été absente des ondes pendant deux semaines l’année dernière après qu’un de ses enfants ait eu une urgence de santé non divulguée.) Ces dernières semaines, Kotb a parlé en termes élogieux de son récent déménagement. en banlieue, et la nouvelle vie qu’elle et ses enfants y forgent.

« J’ai l’impression que nous ne disposons que d’un temps limité », a déclaré Kotb jeudi. « Et donc, avec tout cela étant dit, c’est la chose la plus difficile au monde. »

Ses raisons de départ, telles qu’elles sont indiquées à l’écran, sont absolument vraies et authentiques, ont indiqué des sources, et – comme Kotb et ses co-présentateurs ont pris soin de le souligner – elle prévoit de rester avec le réseau et de contribuer à certains projets. Mais il est peu probable qu’elle gagne le salaire que représente l’animation de trois heures de la plus grande marque de NBC. En examinant sa nouvelle vie et ses projets pour elle et l’avenir de sa famille, elle a peut-être également réalisé que son salaire n’allait pas sortir de ses limites actuelles, ce qui donnerait également une impulsion pratique à sa décision personnelle.

Le secteur de la télévision matinale est en proie à des turbulences. En 2016, Aujourd’hui gagné plus de 500 millions de dollars de revenus pour le réseau Peacock. Un 2021 rapport (par Dylan Byers, alors journaliste à NBC) a noté qu’en 2019, l’émission matinale avait rapporté 408 millions de dollars. En 2021, les deux premières heures de Aujourd’hui généré un peu moins de 300 millions de dollars en publicité – et l’industrie des médias n’a fait qu’empirer depuis.

Aujourd’hui également terminé deuxième à l’ABC Bonjour Amérique de téléspectateurs au total au cours de la saison 2023-2024 (2,73 millions contre 2,81 millions pour ABC), même s’il a devancé la tranche démographique des 25-54 ans centrée sur les annonceurs. Même si ces audiences sont restées relativement stables au cours des deux dernières années, elles sont loin des moyennes enregistrées par les réseaux depuis avant 2020, selon un Pew 2023. analyse des données Comscore.

Dans ce contexte économique qui se détériore, les réseaux sont déjà passés à l’action. CBS effectivement rétrogradé Nouvelles du soir CBS présente Norah O’Donnell depuis son créneau de 18h30 et prévoit de transformer l’émission de 30 minutes classée troisième en une émission dirigée par trois hommes après les élections. C’est aussi j’ai peut-être bénéficié d’une réduction quand il a re-signé Matins CBS la présentatrice Gayle King, juste une semaine avant haché CBS samedi matin co-animateur Jeff Glor dans le cadre de la dernière série de licenciements de Paramount. Pour une entreprise sur le point d’être cédée à un milliardaire, c’est une indication qu’elle ne peut pas continuer à perdre de l’argent éternellement.

Alors que NBC découvre quelle sera la prochaine itération de Aujourd’hui On dirait que la course pour devenir co-présentatrice de Guthrie est grande ouverte, sans confirmation d’un nom encore proposé. Essentiellement, la période de recherche donne à NBC (et à d’autres réseaux confrontés à des moments de changement en écho) l’occasion de remplacer leurs anciens visages de marque, notamment Stephanopoulos (63 ans), Roberts (63 ans), Kotb et même Lester Holt de NBC (65 ans). – avec des talents plus jeunes et moins chers. Il faut que quelqu’un puisse l’aider à vendre son conduite de l’argent Après tout, les segments « Vols et offres ».