Pourquoi la sortie de la «centrale silencieuse» Marina Granovskaia se fera sentir à Chelsea | Nouvelles du football

Une « centrale silencieuse » est l’étiquette d’un directeur sportif de haut niveau qui a qualifié Marina Granovskaia d’avoir entendu parler de ses prouesses de négociation par un certain nombre d’agents avant de l’expérimenter lui-même.

Le lieutenant de confiance de Roman Abramovich quitte Chelsea, où elle contrôlait les transactions quotidiennes et était leur chef des transferts, ce qui représente une perte importante pour le club.

L’exécutive russo-canadienne a été la femme la plus influente de la Premier League – et très probablement du football européen – mais elle est farouchement privée et n’a jamais courtisé la publicité.

Le succès stupéfiant de Chelsea, propulsé par la richesse d’Abramovich, a été façonné par les décisions de Granovskaia. Elle a tiré les ficelles lorsque le club a déménagé dans son complexe d’entraînement de Cobham, qui a ouvert ses portes en 2007 et a même été instructif dans le contrat de parrainage lucratif à long terme conclu avec Nike.

Granovskaia a joué un rôle clé dans la construction de la relation avec le club néerlandais Vitesse Arnhem, qui a servi de centre de développement pour les jeunes talents de Chelsea.

Sa capacité à conclure un accord difficile peut être repérée dans les ventes de l’équipe de Stamford Bridge – le Real Madrid a accepté de payer jusqu’à 130 millions de livres sterling, bonus compris, pour Eden Hazard au cours de la dernière année de son contrat – et dans leur statut de leader de la ligue. dans les bénéfices des dépenses.

D’autres clubs, notamment Liverpool, ont profité de la mini-entreprise de Chelsea pour se vendre incroyablement bien.

Le départ de Granovskaia se fera sentir dans tous les domaines du club et même si elle ne s’est jamais souciée des gros titres, elle sortira avec beaucoup de succès dans un contexte de football.

La relation de Granovskaia avec Abramovich

Elle est l’une des alliées les plus proches d’Abramovich depuis plus de deux décennies, ayant rencontré le milliardaire pour la première fois lorsqu’il a repris la compagnie pétrolière russe Sibneft en 1997.

Granovskaia, diplômée de l’Université d’État de Moscou, a déménagé à Londres lorsque l’oligarque a acheté Chelsea en 2003 et est devenue, comme l’a dit une source, « la voix dans sa tête ».

Les membres du conseil d'administration récemment confirmés de Chelsea

Abramovich a respecté son point de vue sur toutes les questions concernant le club et elle a rejoint le conseil d’administration en 2013, devenant l’un de leurs quatre administrateurs plc.

Le lien entre Granovskaia et l’ancien propriétaire de Chelsea a incité sa sortie. Sa loyauté reste envers Abramovich et les nouveaux dépositaires – un consortium dirigé par Todd Boehly et Clearlake Capital – veulent que leurs propres responsables exécutent une nouvelle vision.

Matchs à Chelsea: Everton de Lampard en premier, puis les Spurs

Chelsea lance sa saison 2022/23 avec un voyage à Everton de Frank Lampard en direct Sports du ciel avant d’accueillir les rivaux londoniens des Spurs lors de leur premier match à domicile.

L’équipe de Thomas Tuchel affrontera une réunion avec la légende du Blues Lampard à Goodison Park le 6 août, coup d’envoi à 17h30, avant que Tottenham ne visite Stamford Bridge une semaine plus tard.

Chelsea accueillera Liverpool dans l’ouest de Londres le 17 septembre, Manchester United le 22 octobre et Arsenal le 5 novembre.

Leur dernier match avant la pause d’un mois pour la Coupe du monde est à Newcastle, et ils poursuivent leur campagne le lendemain de Noël contre le nouveau promu Bournemouth.

Chelsea se rendra à Tottenham le 25 février et à Arsenal le 29 avril, ce dernier marquant le début d’un pare-chocs des cinq derniers matchs, dont Manchester City à l’extérieur l’avant-dernier week-end de la saison et Newcastle à domicile le dernier jour.

