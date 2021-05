Pourquoi la société se soucie de ce que portent les femmes âgées

Lorsque des photos ont été prises le mois dernier de la première dame Jill Biden portant des collants à motifs, elle est devenue le centre de discussion en ligne. Beaucoup ont identifié à tort la bonneterie comme étant des bas résille, et certains ont rapidement qualifié Biden de « trop vieux pour s’habiller comme ça», tandis que d’autres l’ont défendue.

De même, lorsque Diane Keaton portait des cuissardes en avril, elle a fait la une des journaux internationaux.

Pourquoi nous soucions-nous de ce que portent les femmes plus âgées? Les experts disent que c’est parce que notre société est intrinsèquement sexiste et âgiste et que, par conséquent, des femmes comme Keaton, 75 ans et Biden, 69 ans, sont soumises à un microscope lorsqu’elles font des choix de mode, en particulier si ces choix ne correspondent pas à ce qui est considéré. «approprié» à leur âge.

« C’est triste à dire, même en 2021, peu importe le degré de réussite d’une femme, peu importe la hauteur de son pouvoir et de son leadership, elle est toujours dans cette société de sexisme et d’âgisme de genre; elle est toujours jugée par son apparence », dit Leora Tanenbaum, auteur de « Je ne suis pas une salope: Slut-Shaming à l’ère d’Internet. » « Et nous devons lutter contre cela, mais c’est la culture dans laquelle nous sommes. »

Juliet A. Williams, professeur au Département d’études de genre de l’UCLA, dit que l’image d’une femme insouciante et confiante qui joue avec son look est «menaçante dans notre société» car elle signale «se libérer des contraintes de la beauté».

Ces contraintes peuvent influencer la façon dont les femmes s’habillent, comment elles parlent et ce qu’elles disent, ce qui conduit à la «subordination persistante des femmes», selon Williams.

Tanenbaum dit que notre fixation sur ce que les femmes portent commence jeune et que les femmes sont censées se présenter d’une manière conforme à une idée assez étroite de ce qui est physiquement attirant.

« Quand on est plus jeune, la pression est d’avoir l’air sexy, d’avoir l’air sexy … En vieillissant, et en vieillissant en raison de ces pressions et attentes, on est toujours censé se conformer à un ensemble très restreint de des règles et des directives qui ne sont jamais vraiment énoncées sur ce à quoi vous êtes censé ressembler physiquement », dit-elle.

On s’attend à ce que les femmes plus âgées semblent «bien préservées», dit Tanenbaum, mais elles seront critiquées si elles vont trop loin dans l’autre sens également.

« Vous avez toujours besoin de vous soucier et de montrer que vous avez mis un peu d’effort dans votre apparence, mais voici le hic – bien que vous soyez censé faire des efforts dans votre apparence, vous n’êtes jamais, jamais censé montrer l’effort qui y est associé , » elle explique.

Alexandra Grant et Keanu Reeves assistent au gala LACMA Art + Film 2019 le 2 novembre 2019 à Los Angeles. Frazer Harrison, Getty Images

Tanenbaum décrit cela comme une situation sans issue, en désignant la petite amie de Keanu Reeves, Alexandra Grant, 48 ans, qui a fait tourner les têtes lorsqu’elle a foulé le tapis rouge avec des cheveux gris. Alors que certains l’ont félicitée pour « regardant son âge, « d’autres se moquaient d’elle pour qui a l’air vieux.

Leora Tanenbaum, auteur de « Je ne suis pas une salope: salope-honte à l’ère de l’Internet. » Nous sommes vraiment damnés si nous le faisons, damnés si nous ne le faisons pas. Quel que soit le côté vers lequel vous vous dirigez – en essayant trop fort … ou en agissant comme si vous n’essayez pas du tout – vous allez toujours être ridiculisé.

« Nous sommes vraiment damnés si nous le faisons, damnés si nous ne le faisons pas », dit Tanenbaum. « Quel que soit le côté vers lequel vous allez – essayer trop fort … ou agir comme si vous n’essayez pas du tout – vous allez toujours être ridiculisé, vous allez toujours être décrié. »

Williams dit que le concept de «regarder son âge» est problématique et est au cœur de la fixation de la société sur les femmes plus âgées et leurs choix de mode.

«L’adéquation a toujours inscrit un double standard sexospécifique», déclare Williams. « Ce qui convient aux femmes est différent de ce qui convient aux hommes. »

La couverture de février « Vogue » représente le vice-président élu Kamala Harris en perles et Converse Chuck Taylors. Vogue

Williams dit que nos attitudes à l’égard du sexe et du genre doivent changer pour que la société ne tienne pas les femmes à des «idéaux désuets de modestie».

L’adéquation et le professionnalisme de la tenue vestimentaire jouent également un rôle important lorsque les femmes se présentent aux élections. De la conversation de Kamala Harris aux pantalons de Hillary Clinton, tout le monde avait une opinion.

Dans une interview en 2016, Donald Trump a déclaré qu’il ne pensait pas que Clinton, alors âgé de 68 ans, « avait un look présidentiel ».

« Alors, quel est le look présidentiel, être un homme blanc? » Questions de Tanenbaum.

Marya T. Mtshali, chargée de cours en études sur les femmes, le genre et la sexualité à l’Université de Harvard, dit que cela fait partie de la police du corps des femmes.

«Nous ne nous concentrons pas sur les choix de mode des hommes politiques et ne devons pas non plus nous concentrer sur les choix de mode des femmes politiques», dit-elle. « Cela arrive encore, mais nous ne devrions pas nous concentrer sur cela, nous devrions écouter le contenu de ce qu’ils ont à dire et les politiques qu’ils proposent. »

«Imaginez si Jill Biden était une femme noire ou latina. Ce modèle serré, il aurait été vu très différemment parce que … nous avons ces stéréotypes dans notre société selon lesquels ils sont plus promiscueux et plus sexuellement disponibles », explique Mtshali.

Michelle Obama, par exemple, a été ridiculisée pour avoir porté une robe sans manches pour son premier portrait officiel après être devenue première dame malgré d’autres dans sa position, comme Jacqueline Kennedy, arborant le même look sans chichi.

Dans cette image fournie par la Maison Blanche, la Première Dame Michelle Obama pose pour son portrait officiel dans la salle bleue de la Maison Blanche en février 2009 à Washington, DC. La Maison Blanche, Getty Images

Cela va aussi au-delà de la tenue vestimentaire. Par exemple, peu de femmes de couleur dans les bureaux politiques montrent leurs cheveux naturels, note Mtshali.

«Je pense que c’est parce qu’ils n’ont pas l’impression d’être élus s’ils le font (parce que) notre société est très eurocentrique», dit-elle.

Pour résoudre ces problèmes, «nous devons changer notre culture – comment nous voyons les femmes, comment nous traitons les femmes», dit Mtshali.

Tanenbaum suggère de «bannir le mot approprié» dans le contexte des choix de mode des femmes et de leur âge.

«Nous avons déjà affaire à une gamme d’options aussi étroite, quel que soit notre âge, et elle se rétrécit encore plus… si vous avez plus de 40, 50, 60 ans», dit-elle.

Mtshali dit qu’une bonne première étape pour le changement est d’être conscient des idées sexistes ou ageistes inconsciemment intériorisées.

«Nous sommes tous socialisés dans la même société, donc (les femmes font aussi l’expérience) du sexisme intériorisé et de la misogynie intériorisée», dit-elle. « Nous devons faire ce travail interne … pour essayer de comprendre comment (nous) maintenons ces préjugés. »

Nous devons également dénoncer les préjugés lorsque nous les voyons, dit-elle, qu’il s’agisse de souligner des politiques injustes dans les codes vestimentaires des écoles ou de responsabiliser les politiciens qui perpétuent une rhétorique problématique autour de la mode de leurs collègues féminines.

Une autre étape consiste pour les femmes à être plus sans excuses lorsque cela est possible.

« Je pense que la meilleure chose à faire est que nous ne nous excusions pas pour nos choix. Jill Biden et Diane Keaton devraient bercer leur apparence, et elles devraient le posséder », déclare Tanenbaum. « C’est qui je suis. C’est ce que j’ai décidé de mettre ce matin. Voilà à quoi je ressemble. Traitez-le. »