Pourquoi la Serbie a-t-elle réagi si durement à la résolution de l’ONU sur Srebrenica ?

Le gouvernement serbe et l’opinion publique ont continué de critiquer sévèrement la décision de l’Assemblée générale des Nations Unies jeudi d’adopter la résolution commémorant le génocide de 1995 à Srebrenica. pourquoi est-ce le cas?

PUBLICITÉ

La décision de la résolution de l’Assemblée générale des Nations Unies (AGNU) jeudi de déclarer le 11 juillet Journée internationale de réflexion et de commémoration du génocide de 1995 à Srebrenica a un rôle hautement politique, selon les acteurs régionaux.

Le gouvernement serbe et l’opinion publique l’ont vivement critiqué depuis ses phases préliminaires.

Belgrade considère cette déclaration comme faisant partie d’une offensive politique et diplomatique occidentale globale contre la Serbie et les Serbes sur des questions couvrant un spectre allant du Kosovo à la question bosniaque, deux principaux points de discussion pour le gouvernement de Belgrade, qui les considère comme des questions non résolues découlant des guerres de Yougoslavie dans les années 1990.

Parallèlement, ses partisans soulignent que la résolution vise uniquement à commémorer les victimes des événements de juillet 1995 dans cette ville de l’est de la Bosnie.

Le document est comparable à la résolution de l’ONU désignant le 7 avril comme Journée internationale de réflexion sur le génocide de 1994 contre les Tutsi au Rwanda.

L’Allemagne et le Rwanda, les deux pays qui ont proposé et rédigé le règlement sur le massacre des Tutsi approuvé par l’AGNU en 2018, étaient les principaux co-parrains de la résolution de Srebrenica.

Contexte politique serbe

Alors que la Serbie se prépare à organiser des élections locales clés le 2 juin – notamment pour déterminer qui dirigera Belgrade – la Bosnie et le Kosovo restent des facteurs cruciaux dans le débat politique public de ce pays des Balkans occidentaux.

La réticence du président conservateur serbe Aleksandar Vučić à adhérer aux sanctions de l’UE contre la Russie en raison de sa guerre en Ukraine a également contribué à tendre les relations entre son pays, d’une part, et l’UE, les États-Unis et certains de ses voisins, de l’autre.

L’adhésion potentielle de la Serbie à l’UE pourrait être suspendue, alors que, selon divers sondages d’opinion, l’euroscepticisme dans ce pays des Balkans a prévalu sur l’europhile florissante du début des années 2000.

Qu’il s’agisse d’une réaction au blues de l’élargissement affiché ouvertement par certains dans l’UE ou d’un véritable sentiment national, aux yeux de certains en Serbie, l’hésitation à l’égard de l’Occident fait partie d’une résistance à ses nombreuses exigences.

L’ex-Yougoslavie et la justice internationale

Les verdicts du Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie (TPIY) et de la Cour internationale de Justice (CIJ) ont clairement établi la responsabilité personnelle des individus et des unités militaires concrètes et ont établi une distinction entre ceux-ci et tout acteur collectif, comme la Serbie et la La Republika Srpska – l’entité à majorité serbe de Bosnie – et le génocide de Srebrenica.

La Serbie a d’abord commencé à prendre des mesures et à reconnaître les décisions de son pays. En 2010, l’Assemblée nationale du pays a adopté sa propre résolution sur Srebrenica, basée sur le verdict de la CIJ, mais sans mentionner explicitement le génocide. Puis, en 2015, le président Vučić s’est rendu à Srebrenica pour rendre hommage aux victimes.

Pendant ce temps, le texte de la résolution de l’ONU commémorant le génocide de Srebrenica exclut la responsabilité collective serbe dans le « génocide bosniaque » grâce à un amendement monténégrin.

« La Serbie craint que la résolution ne soit utilisée à mauvais escient dans les enceintes internationales et qu’elle devienne une « preuve » que la nation serbe, le peuple serbe et la Republika Srpska portent la responsabilité du génocide, a déclaré l’expert juridique serbe Milan Antonijević.

« Quand on lit le texte de la résolution, on se rend compte qu’elle condamne sans aucun doute le génocide de Srebrenica et ne le lie à aucune des nations impliquées (dans le conflit). Mais le niveau juridique et sa formulation sont une chose. , et les relations publiques politiques en sont une autre.

Pendant la guerre de Bosnie, pendant trois jours autour du 11 juillet 1995, l’armée serbe de Bosnie de la Republika Srpska a tué 8 000 hommes et garçons bosniaques alors que la zone avait été officiellement désignée par l’ONU comme « zone de sécurité » pour les civils.

Ces unités étaient sous les ordres militaires du général Ratko Mladić et du leader politique de l’ancien président de la Republika Srpska, Radovan Karadžić.

Un nombre considérable de responsables serbes de Bosnie, officiers de l’armée et hommes politiques, ont été condamnés par le TPIY pour crimes de guerre, crimes contre l’humanité et génocide. Mladić et Karadžić ont été condamnés à perpétuité pour génocide, entre autres chefs d’accusation.

PUBLICITÉ

C’était la première fois en Europe depuis la Seconde Guerre mondiale et les procès de Nuremberg contre de hauts responsables allemands nazis qu’un tribunal international rendait un verdict de génocide.

« Lorsque les (acteurs politiques) serbes ont accepté, à contrecœur, leur responsabilité dans le génocide de Srebrenica, ils ont cru qu’ils étaient forcés de le faire. Et si vous regardez leurs actions et leur rhétorique, vous réalisez que cette acceptation à contrecœur de la responsabilité s’est produite sous beaucoup de pression dans une situation géopolitique différente », a déclaré à Euronews l’historien bosniaque Adnan Huskić, de la Fondation Friedrich Naumann.

« Et depuis, ce qu’ils ont fait, c’est nier de manière permanente que le génocide a eu lieu et utiliser toutes les opportunités disponibles pour réhabiliter les personnes reconnues coupables devant le TPIY », a déclaré Huskić.

« Manquer une opportunité d’exploiter une opportunité »

Après les revers militaires et politiques des années 1990 et la chute du régime de Slobodan Milošević, la Serbie a entamé un processus de rapprochement avec l’UE et les États-Unis.

À cette époque, la Russie et la Chine étaient beaucoup moins affirmées qu’aujourd’hui – en raison du « contexte géopolitique différent » mentionné par Huskić.

PUBLICITÉ

Selon l’opposant politique, écrivain et ancien ministre serbe des Affaires étrangères Vuk Drašković, la Serbie aurait dû se joindre à l’initiative et soutenir la résolution.

« Malheureusement, le gouvernement serbe a raté une occasion de profiter de l’occasion pour soutenir cette résolution sur le génocide de Srebrenica, en expliquant que la nation serbe condamnait en outre les crimes parce que les Serbes, en tant que peuple, avaient été victimes d’un génocide pendant la Seconde Guerre mondiale. » Drašković a déclaré à Euronews.

« En rendant hommage aux victimes du génocide de Srebrenica, nous aurions rendu hommage aux victimes serbes de la Seconde Guerre mondiale », a-t-il expliqué.

Au début des années 1990, Vuk Drašković a proposé une réconciliation générale entre les peuples de l’ex-Yougoslavie afin de reconstruire la confiance intercommunautaire dans la région grâce à une reconnaissance collective des culpabilités historiques mutuelles et respectives pour les massacres du passé. C’était l’objectif central de sa politique étrangère et de sécurité, ainsi que la pleine intégration de la Serbie à l’Occident.

Après les guerres, Drašković s’est opposé à la dissolution violente de la Yougoslavie et au rôle joué par la Serbie de Milošević en participant aux gouvernements démocratiques de Belgrade. En tant que chef de la diplomatie serbe, il a jeté les bases de la demande d’adhésion de son pays à l’UE et a clairement tracé la voie vers un assouplissement des relations avec l’OTAN.

PUBLICITÉ

Question bosniaque non résolue

Néanmoins, plus de trente ans se sont écoulés depuis la fin de la guerre, et la question de l’avenir de la Bosnie et de l’équilibre délicat entre les trois principales communautés ethniques demeure une source d’inquiétude dans la région.

La clé de ce système politique complexe et complexe remonte aux accords de Dayton de 1995, négociés par les États-Unis, qui ont mis fin à l’effusion de sang entre les Serbes, les Croates et les Bosniaques de Bosnie, faisant de la Bosnie un protectorat de facto de la communauté internationale.

Le mois dernier, Vučić a critiqué le projet de résolution, affirmant qu’il aurait dû être présenté au Conseil de sécurité de l’ONU plutôt que devant l’Assemblée générale de l’ONU car « la région n’est pas encore stabilisée ».

Une réforme constitutionnelle aurait pu revoir la stricte séparation politique entre les communautés bosniaques établie par les accords de paix de Dayton et éliminer les mécanismes qui bloquaient presque tous les processus de prise de décision selon des critères ethniques – la cause profonde de toutes les divisions politiques dans le pays.

Néanmoins, après des décennies de tentatives, le processus s’est heurté à la nouvelle instabilité politique générée par la guerre russe en Ukraine.

PUBLICITÉ

« Je ne pense pas qu’il existe une volonté écrasante de remplacer le système communautaire actuel de partage du pouvoir. Je ne vois pas les acteurs qui pourraient faire avancer le processus », a commenté Huskić.

Je ne pense pas qu’il existe un environnement régional ou mondial favorable à une telle démarche. Le processus va dans une autre direction et je pense que la Bosnie devient plus communautaire qu’avant. La réforme constitutionnelle est au point mort », a-t-il conclu.

La Serbie, la Bosnie et la guerre en Ukraine

La guerre en Ukraine et ses répercussions ont profondément influencé la situation en Europe centrale et orientale et ont ravivé les conflits non résolus entre de vieux adversaires.

« Je ne peux pas oublier le message très erroné véhiculé par l’Église orthodoxe serbe selon lequel les Russes, quoi qu’ils fassent, doivent être soutenus par les Serbes parce qu’ils sont nos frères orthodoxes. C’est pourquoi l’Église (orthodoxe serbe) n’a pas condamné l’agression russe. sur l’Ukraine », a déclaré Drašković.

Le gouvernement serbe estime que la diplomatie allemande, dirigée par la ministre des Affaires étrangères Annalena Baerbock, semble exercer plus de pression sur Belgrade que sur d’autres pays sur de nombreuses questions, du Kosovo à la Russie et à la Bosnie. Après tout, l’Allemagne a été co-sponsor de la résolution de l’ONU sur le génocide de Srebrenica.

PUBLICITÉ

« Je pense que la politique étrangère allemande depuis le départ d’Angela Merkel est beaucoup plus dure envers la Serbie », a déclaré Antonijević.

« Il est vrai que l’Allemagne soutient toujours l’adhésion de Belgrade à l’UE et investit d’énormes sommes d’argent en Serbie. Pourtant, Berlin devrait se coordonner davantage avec Belgrade, d’autant plus que l’année prochaine, 2025, marquera le 30e anniversaire de Srebrenica. « , affirme Milan Antonijević.

Le haut représentant de la communauté internationale – l’organisme de surveillance de la paix en Bosnie – est un haut responsable allemand, Christian Schmidt.

Au début de cette année, il a rédigé ce qu’on appelle le « paquet d’intégrité » pour la Bosnie-Herzégovine, un ensemble de réformes concernant la transparence électorale et les systèmes anti-fraude avec des règles censées introduire l’inéligibilité des criminels de guerre à honorer les demandes d’élargissement de l’UE.

Le chef de la Republika Srpska, Milorad Dodik, s’est opposé au « paquet d’intégrité » et a menacé de sécession de l’entité serbe du reste du pays si elle était contrainte de le mettre en œuvre. Il a également rejeté à plusieurs reprises l’autorité de Schmidt – qui lui a été accordée par l’ONU – en le qualifiant d’« occupant allemand ».

PUBLICITÉ

Dodik est le seul haut responsable d’un pays européen à avoir rendu visite à plusieurs reprises au président russe Vladimir Poutine à Moscou depuis février 2022.

Faut-il s’attaquer à l’ingérence de la Russie ?

En tant que pilier de l’opposition de longue date, Drašković estime que l’establishment serbe actuel n’est pas apte à diriger le pays dans les années à venir et qu’il reste encore de nombreuses questions non résolues à Belgrade.

« La Russie fait tout pour ouvrir un front balkanique. Elle veut un front balkanique. Elle peut le faire parce qu’elle contrôle les structures de sécurité de l’Etat serbe », a dénoncé Drašković.

« L’UE a raté l’occasion d’obliger les dirigeants serbes à ouvrir les dossiers sur les activités des services de sécurité russes en Serbie. L’obligation de la Commission européenne est d’imposer à la Serbie d’ouvrir ces dossiers secrets. Cela devrait être une priorité », a-t-il insisté. .

En fin de compte, la Journée internationale de réflexion et de commémoration du génocide de Srebrenica en 1995 ne fera aucune différence, selon Drašković. « Milorad Dodik a reconnu ce génocide il y a quinze ans. Il a simplement changé d’avis », a-t-il conclu.