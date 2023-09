Pourquoi la SEP peut être difficile à diagnostiquer

« Nous aimerions avoir un simple test de fluides corporels, de préférence du sang ou de l’urine », dit Miller. « Mais je ne pense pas que cela se produise. »

Mais les progrès technologiques offrent de l’espoir pour l’avenir.

Mateen étudie une IRM portable de la taille d’un ordinateur. Cela pourrait changer la donne pour les personnes vivant dans les zones à faible revenu qui ont besoin d’accéder aux tests IRM.

« Et si vous pouviez réellement rendre l’IRM vraiment bon marché et vraiment simple pour les patients et même la réaliser dans des endroits plus pratiques ? »