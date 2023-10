Pourquoi la santé de Ramzan Kadyrov n’a pas d’importance | Des avis

Le 15 septembre, Andrii Yusov, porte-parole des renseignements militaires ukrainiens, a déclaré aux journalistes que Ramzan Kadyrov, le gouverneur de Tchétchénie, était dans le coma. Cette déclaration a déclenché une vague de spéculations sensationnelles sur l’état du dirigeant tchétchène. Certains ont suggéré qu’il se trouvait dans un hôpital de Moscou, où il était soigné pour des problèmes rénaux, d’autres qu’il souffrait des effets négatifs de la toxicomanie, et une minorité a même déclaré son décès.

Ce n’est pas la première fois que des rumeurs sur la détérioration de l’état de santé de Kadyrov font surface. De telles spéculations circulent depuis quelques années maintenant. La différence cette fois-ci est qu’elle a attiré beaucoup plus d’attention internationale, peut-être en raison du rôle clé que le « fantassin » autoproclamé du président Vladimir Poutine a joué dans la guerre en Ukraine, en particulier sur le front de la propagande.

Certains semblent espérer qu’en cas de maladie débilitante ou de décès de Kadyrov, la Tchétchénie, et par extension la Russie, seraient déstabilisées, ce qui aiderait l’Ukraine à gagner la guerre. Mais une telle évolution est plutôt improbable. En fait, l’état de santé du dirigeant tchétchène ça n’a pas beaucoup d’importance. En effet, le régime de la République tchétchène fait actuellement preuve d’un haut niveau de résilience, tant sur le plan interne que dans ses relations avec Moscou.

Un régime personnalisé mais stable

Le pouvoir de Kadyrov repose sur deux piliers : l’absence de rivaux politiques capables de contester son pouvoir et ses liens étroits avec Poutine. Après avoir succédé aux rênes du pouvoir à son père, Akhmat, assassiné en 2004, Kadyrov a systématiquement cherché à éliminer toute personne susceptible de menacer son poste. Des critiques et des rivaux ont été assassinés ou ont dû fuir à l’étranger, où ils vivent dans la peur d’être pris pour cible.

Kadyrov a également assuré son poste en développant des liens personnels avec Poutine. Communément qualifiées de familiales, presque paternelles, leur relation est plus étroite que toutes celles que le président russe a pu entretenir avec un dirigeant régional.

En échange de sa loyauté aveugle envers Poutine, Kadyrov reçoit des fonds importants du budget fédéral. En effet, la Tchétchénie est l’une des régions les plus subventionnées de Russie ; de l’aveu même de son dirigeant, il ne survivrait pas un mois sans le financement de Moscou.

Sa maladie ou sa mort n’arrêteraient cependant pas le flux de ces fonds, car le Kremlin les considère comme un moyen d’acheter la stabilité et la paix dans la république, qui a souffert de deux guerres dans les années 1990.

Kadyrov n’est pas non plus irremplaçable. S’il existe effectivement une forte personnalisation du pouvoir en Tchétchénie, il ne représente pas à lui seul l’intégralité du régime. Il siège au sommet de la hiérarchie du régime, mais il n’est pas seul responsable de sa fonction ; il existe un certain nombre d’hommes puissants qui gèrent divers aspects de la gouvernance.

Le président du Parlement tchétchène Magomed Daudov et le vice-Premier ministre Abuzaid Vismuradov s’occupent des affaires intérieures, notamment en ce qui concerne la répression publique et le maintien de la stabilité. Les deux hommes ont une réputation d’extrême violence et ont été impliqués dans des cas de torture. Depuis l’invasion à grande échelle de l’Ukraine par la Russie, les deux hommes ont également supervisé le déploiement de combattants tchétchènes sur le champ de bataille.

Le Premier ministre Muslim Khuchiev gère les opérations de gouvernance conventionnelle. C’est un bureaucrate traditionnel, ayant occupé divers postes gouvernementaux. Khuchiev a également été chef par intérim de la Tchétchénie, remplaçant Kadyrov à plusieurs reprises, notamment plus tôt cette année, lorsqu’il a pris congé.

Adam Delimkhanov, le lieutenant le plus fidèle de Kadyrov et membre de la Douma russe, contrôle les opérations informelles, souvent criminelles, du régime en dehors de la Tchétchénie. Il est responsable de l’élimination de l’opposition à Kadyrov au sein de la diaspora tchétchène et a été accusé d’avoir organisé plusieurs assassinats. Il a également joué un rôle public de premier plan dans la campagne militaire russe en Ukraine, en se déployant dans les territoires occupés aux côtés des forces tchétchènes.

Si Kadyrov devait être frappé d’incapacité ou mourir, ces personnalités puissantes seraient en mesure de poursuivre les opérations de son régime, probablement avec l’un d’entre eux agissant comme chef régional par intérim.

Kadyrov prépare également son fils aîné, Akhmat, comme son successeur, même s’il lui reste environ sept ans avant d’atteindre l’âge légal requis pour devenir gouverneur. En mars, à la veille de son mariage, le jeune Kadyrov a rencontré Poutine à Moscou. Cette réunion a été l’indicateur le plus clair de la position d’Akhmat et a marqué le début d’une série de mois de fonctions officielles pour le fils aîné de Kadyrov.

Le Kremlin acceptera probablement Akhmat comme successeur de Ramzan, non seulement parce que son père le souhaite, mais aussi parce qu’il maintient la structure actuelle des relations. Cela fait de la Tchétchénie une constante politique plutôt qu’une région vassale imprévisible.

Qu’Akhmat succède à son père ou qu’il y ait un personnage de transition qui règne temporairement, comme Daudov ou Delimkhanov, le régime en Tchétchénie est prêt à rester intact si Kadyrov doit quitter le poste de gouverneur plus tôt que prévu.

Aucune perspective de résistance interne

En cas de changement de direction, la stabilité de la république du Caucase du Nord est également garantie par son appareil répressif massif, qui éradique rapidement toute forme d’opposition lorsqu’elle apparaît. Dernièrement, le régime de Kadyrov a démontré qu’il abaisse de plus en plus le seuil de déploiement de la force.

Par exemple, en septembre de l’année dernière, après que Moscou a annoncé une mobilisation partielle, des femmes tchétchènes sont sorties à Grozny pour manifester contre cette décision. Les manifestants ont été emmenés à la mairie de Grozny par les services de sécurité et battus, tandis que les hommes de leur famille ont été déployés de force sur le front en Ukraine.

En décembre, une bagarre entre deux responsables de la sécurité dans la ville tchétchène d’Urus-Martan a été suivie d’une campagne de sécurité à grande échelle visant à arrêter les habitants qui ont été témoins et enregistrés de l’incident sur leur téléphone. Les autorités de Grozny auraient été irritées par le fait que les habitants aient été amusés par l’altercation.

La brutalité du régime peut être interprétée comme le signe de sa faiblesse fondamentale, de son manque de légitimité populaire. Néanmoins, il est efficace pour anéantir les protestations et maintenir le contrôle, et sa capacité à y parvenir ne se détériorerait pas si quelque chose devait arriver à Kadyrov.

Les moyens dont dispose l’opinion tchétchène pour organiser la résistance armée sont également limités. Dans les années 1990, les Tchétchènes se sont battus pour leur indépendance vis-à-vis de la Russie, mais ont été vaincus lors de la seconde guerre russo-tchétchène. L’insurrection locale qui a persisté au cours de la décennie suivante a été endiguée, de nombreux combattants ayant quitté la république.

Aujourd’hui, la majeure partie des forces d’opposition tchétchènes s’est déplacée vers l’Ukraine pour poursuivre sa lutte contre la Russie. Ils ont pris part à des batailles clés, défendant avec succès Kiev, libérant Izyum et combattant autour de Bakhmut plus tôt cette année. Cependant, ils n’ont pas de chemin clair pour retourner dans leur pays d’origine.

La traversée terrestre depuis le Caucase du Sud ne semble pas possible pour le moment. La Géorgie reste hostile envers les Tchétchènes en raison de son histoire chargée de conflits et d’une tentative ratée d’exploiter les combattants de la région. De même, l’Azerbaïdjan ne permettrait pas aux combattants tchétchènes de transiter par son territoire, pour des raisons de sécurité et par réticence à irriter Moscou.

Toute résistance qui s’organiserait sur le terrain en Tchétchénie serait confrontée au défi majeur d’un approvisionnement limité en armes. Certaines caches d’armes de l’insurrection des années 2000 restent cachées dans les bois, mais leur nombre et leur utilisation sont discutables. Le régime de Kadyrov a réprimé la possession illégale d’armes et les armuriers. La guerre en Ukraine pourrait augmenter la disponibilité d’armes en Russie, mais cela ne suffirait pas à lui seul à fournir une force de résistance armée substantielle.

Kadyrov prend également des mesures pour empêcher une nouvelle rébellion. Il a réduit le nombre de troupes tchétchènes combattant en Ukraine au cours des premiers mois de la guerre et a ordonné l’été dernier aux services de sécurité de mieux se préparer aux combats clandestins. Bien entendu, il peut également compter sur le soutien militaire de Moscou en cas de conflits internes.

Une maladie débilitante, voire la mort, des dirigeants tchétchènes ne diminuerait pas la capacité du régime à écraser toute dissidence ou résistance armée. Kadyrov entretient peut-être une relation unique avec Poutine, mais il n’est pas irremplaçable. Que son fils devienne son successeur ou qu’un de ses hommes de confiance intervienne, le régime continuera de fonctionner avec le fort soutien de Moscou et de tenir à distance les aspirations tchétchènes à la liberté et à l’indépendance.

Les opinions exprimées dans cet article appartiennent à l’auteur et ne reflètent pas nécessairement la position éditoriale d’Al Jazeera.