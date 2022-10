Pourquoi la saison des inscriptions ouvertes aux avantages peut vous coûter plus cher cette année

Ne soyez pas surpris si vous passez plus de temps cette année à choisir des prestations de soins de santé pendant la saison des inscriptions ouvertes.

Entre la hausse de l’inflation, les changements politiques spécifiques et les employés souhaitant davantage de services de santé, de nombreuses personnes ne cliqueront pas exactement sur les mêmes cases que l’année dernière.

L’année dernière, lors de l’inscription ouverte – généralement en octobre et novembre – les gens ont consacré en moyenne six minutes supplémentaires à leur prise de décision, selon les données d’Aon. Et cela devrait rester stable ou augmenter cette année. Une enquête récente de Voya Financial a révélé qu’en raison des pressions inflationnistes, 70 % des personnes employées prévoient de passer plus de temps à revoir leurs sélections d’avantages lors de l’inscription ouverte pour aider à tirer le meilleur parti de leurs dollars d’avantages.

De nombreuses personnes prennent des décisions concernant les prestations en fonction de ce qu’elles peuvent se permettre, et l’inflation pourrait changer la donne, a déclaré Rob Grubka, directeur général de Health Solutions pour Voya Financial. “Cela frappe les portefeuilles des familles”, a-t-il déclaré.

Voici cinq conseils pour naviguer dans la saison des inscriptions ouvertes de cette année.

Attendez-vous à payer plus pour les soins de santé en 2022

Certaines entreprises voient les assureurs augmenter leurs primes de soins de santé de 30% ou 40%, selon Stacy Edgar, co-fondatrice et directrice générale de Venteur, qui aide les employeurs à choisir les offres de prestations de santé. Certains employeurs absorberont ce coût supplémentaire, mais d’autres le répercuteront sur les employés, a-t-elle déclaré. Cela pourrait se traduire soit par des primes mensuelles plus élevées, soit par des débours plus élevés.

Les employés en 2022 cotisent environ 4 412 $ pour la couverture des soins de santé, en hausse de 2,6 % par rapport à 4 302 $ en 2021, selon Aon. Une grande partie de cette augmentation est due à l’augmentation de ce que les employés paient de leur poche. Les employés en 2022 paient 1 892 $ en frais remboursables, en hausse de 5,2 % par rapport à 1 798 $ en 2021, a déclaré Aon.

La pandémie et le marché du travail jouent un rôle plus important

Il y a trop d’options et de complexités pour parcourir le processus d’inscription ouvert. Cela est particulièrement vrai maintenant, car de nombreuses entreprises ont augmenté leurs offres d’avantages sociaux en réponse à la pandémie et pour attirer et retenir les meilleurs talents, au milieu d’une crise de recrutement. C’est également important parce qu’avec l’augmentation du coût des soins de santé, même de petits changements aux prestations peuvent faire une différence significative dans les finances d’un individu ou d’une famille.

Cela est particulièrement vrai si quelque chose a changé en ce qui concerne votre santé ou celle d’un membre de la famille, a déclaré Edgar. Assurez-vous, par exemple, de porter une attention particulière aux changements dans le coût des co-paiements, des visites aux urgences, de l’hospitalisation et des médicaments sur ordonnance, qui peuvent tous s’additionner. Ce conseil s’applique également aux personnes qui accèdent à un marché fédéral ou étatique pour les prestations de soins de santé, a déclaré Kristen Anderson, cofondatrice et directrice générale de Catch, un produit personnel de paie et d’avantages sociaux pour les travailleurs indépendants.

Il est conseillé aux consommateurs de mettre à jour leur demande de marché fédéral ou d’État, à partir du 1er novembre, avec leurs revenus attendus et les informations sur leur ménage. Ils doivent ensuite comparer leur plan actuel à ce qui est disponible pour 2023 et sélectionner un plan approprié dans les délais requis. Ils devraient suivre ce processus, même s’ils ont sélectionné l’option de réinscription et s’ils pensent qu’ils pourraient vouloir conserver le même plan pour 2023, selon HealthCare.gov.

Surveillez les lacunes de la couverture santé

En règle générale, lorsque les employés se préparent à l’inscription ouverte, ils passent la majeure partie de leur temps à se concentrer sur leurs principaux avantages sociaux : médicaux, dentaires et visuels, selon Voya Financial. Bien que ces avantages soient importants, de nombreux travailleurs ont souvent des lacunes dans leur couverture.

Les avantages volontaires offerts par l’intermédiaire d’un employeur peuvent fournir une protection supplémentaire. Il s’agit notamment de l’assurance hospitalisation, de l’assurance maladies graves et de l’assurance accident. Ces couvertures sont relativement peu coûteuses, coûtant généralement moins de 5 dollars par semaine pour les employés, a déclaré Dani McCauley, vice-président senior et responsable de l’expérience client pour l’équipe Consumer Benefit Solutions d’Aon.

Les employeurs peuvent avoir ajouté d’autres avantages à leur gamme dans le but d’attirer et de retenir des employés vedettes. Il s’agit notamment des prestations de remboursement des prêts étudiants et du soutien à l’épargne d’urgence.

“Assurez-vous de tenir compte de tous les avantages offerts par votre employeur”, a déclaré McCauley.

Ne négligez pas l’assurance-vie collective offerte par l’employeur

Les ventes d’assurance-vie ont grimpé en flèche en 2021, la pandémie ayant amené de nombreuses personnes à réfléchir à leur propre mortalité. Après une croissance record des ventes de polices en 2021, les ventes de polices ont chuté de 9 % au cours des six premiers mois de 2022, selon la société de recherche industrielle Limra. Cela reflète probablement des réductions de dépenses prudentes dues à l’inflation et à d’autres facteurs, a déclaré Limra.

L’assurance-vie collective, cependant, pourrait être importante, en particulier pour les personnes atteintes de problèmes de santé graves qui pourraient ne pas être admissibles à une assurance-vie individuelle ou qui ne peuvent pas payer les primes d’une police individuelle. Dans de nombreux cas, la vie de groupe ne nécessite pas d’examen médical et la police peut être transférable si un employé change d’entreprise. Les conjoints ou les enfants peuvent également être éligibles.

Utiliser les outils d’auto-assistance disponibles

McCauley recommande aux employés de profiter des ressources offertes par l’employeur conçues pour les aider à choisir les avantages. Ceux-ci peuvent inclure des webinaires, des outils de support intégrés et des professionnels des avantages sociaux dédiés. Il existe également des ressources gratuites sur HealthCare.gov et sur les marchés gérés par l’État pour aider les consommateurs dans leurs décisions en matière de couverture des soins de santé.

“Cette année, il s’agit davantage de savoir quel est le bon choix – pas seulement un choix”, a déclaré McCauley.

