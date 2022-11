Pourquoi la saison de la grippe est si mauvaise cette année

S’il semble que tout le monde autour de vous tombe malade, vous ne l’imaginez pas. La saison de la grippe frappe les États-Unis exceptionnellement tôt et beaucoup plus durement que d’habitude.

Les enfants de 2 et 4 ans de Clayborne ont tous deux eu le VRS fin septembre, et sa fille aînée a dû être emmenée aux urgences pour y être soignée.

Tout comme le VRS, les cas de grippe ont commencé à augmenter plus tôt cette année, les Centers for Disease Control and Prevention signalant au moins 1 600 000 cas, 13 000 hospitalisations et 730 décès au 29 octobre, ce qui est élevé pour ce début d’une saison grippale typique.

Il y a eu plus de cas de VRS signalés chaque semaine d’octobre de cette année que n’importe quelle autre semaine au cours des deux dernières années, et les médecins du pays sonnent l’alarme à propos de les hôpitaux débordés cette saison.

L’une de ces maladies pseudo-grippales est le virus respiratoire syncytial, ou VRS, qui est plus grave chez les jeunes enfants, les personnes âgées et les personnes immunodéprimées.

“Tous les schémas de mélange et de transmission de différents virus ont vraiment ralenti depuis cet arrêt”, a déclaré le Dr Andrea Berry, professeur agrégé de pédiatrie et de médecine à la faculté de médecine de l’Université du Maryland. “Alors que le monde s’est ouvert, les schémas habituels ne sont pas tout à fait les mêmes.”

Les précautions de Covid ont entraîné une baisse des taux de maladies pseudo-grippales par rapport aux périodes normales pré-pandémiques. Mais maintenant qu’une grande partie de l’Amérique a abandonné les mesures préventives telles que le masquage, de plus en plus de personnes tombent malades avec des maladies saisonnières.

“Je sais que [the flu and RSV are] commun et il semble que beaucoup d’enfants les attrapent “, a déclaré Clayborne. “Mais nous voyons des enfants mourir tout le temps, et généralement c’est à cause de complications respiratoires.”

Il n’existe actuellement aucun vaccin approuvé par le gouvernement fédéral pour le traitement du VRS, mais Pfizer a annoncé début novembre que son candidat vaccin contre le VRS dans son essai de phase 3, qui a été administré aux mères pendant la grossesse, était efficace à près de 70 % pour protéger les symptômes graves chez les nourrissons de moins de 6 mois.

