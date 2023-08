Pourquoi la saison 2 de Loki a mis Sylvie au travail chez McDonalds

Gareth Edwards plonge dans sa vision de Le créateur. Un visage familier peut ne pas revenir pour Cri 7. De plus, de nouveaux regards effrayants sur un tas de nouveaux films d’horreur indépendants. Spoilers, loin !

Qu’est-ce que les acteurs ont apporté à leur retour vers le futur : les performances musicales ?

Cri 7

Ailleurs, les initiés du divertissement ViewerAnon et MyTimeToShineHello allèguent que Jenna Ortega est peut-être trop «occupée» pour revenir pour Cri 7.

Le créateur



Gareth Edward décrit Le créateur comme « un film vietnamien mélangé à de la science-fiction robotique » dans une nouvelle featurette.

Le Créateur | La vision de Gareth | Ateliers du 20ème siècle

Ville zombie

Une bobine de film maudite a le pouvoir de « sucer les âmes » de ses téléspectateurs dans la bande-annonce de Ville zombie avec Dan Aykroyd, Chevy Chase, Madi Monroe, Marlon Kazadi, Henry Czerny, Bruce McCulloch, Scott Thompson, Brenna Coates et RL Stine comme lui-même.

Bande-annonce officielle de ZOMBIE TOWN (2023) Dan Akroyd, Chevy Chase

Sujet

Un prisonnier participe à une «expérience gouvernementale obscure» – avec des monstres – afin de faire commuer sa peine dans la bande-annonce de Sujeten première aujourd’hui sur Screambox.

SUJET | 2023 | Bande-annonce de sortie officielle | SCREAMBOX Original

31/10, Partie III

Le 31/10 La franchise d’anthologie d’horreur revient pour un troisième volet ce 29 septembre en VOD.

10/31 PARTIE 3 | Bande-annonce officielle (NOUVEAU 2023)

Loki

Lors d’un récent entretien avec Entreprise rapide, Loki Le producteur Kevin Wright a promis que Sylvie avait une raison motivée par son caractère de travailler chez McDonald’s dans la saison deux.

Ce personnage avait participé à une mission de vengeance de plusieurs décennies, voire des siècles, et le trope classique de ces histoires est que cela prend tout et qu’elle ne pense pas à ce qui va suivre. Maintenant qu’elle a ce moment d’opportunité, où va-t-elle aller ? Quand on restait dans la vision du personnage, cette femme qui fuyait enfant, avait couru dans le temps, une fugitive du temps, vivant des apocalypses, ne pouvant jamais se détendre ni ralentir, la nouveauté d’entrer dans un McDonald’s des années 1980 avait l’air attrayant. J’avais peur que McDonald’s pense que nous voulions faire quelque chose d’ironique ou nous moquer d’eux. Mais nous vendions une histoire sérieuse, une lettre d’amour à la nostalgie à travers les yeux d’un personnage qui en verra toute la nouveauté et la joie.

American Horror Story : Délicat

Enfin, le ventre de femme enceinte de Kim Kardashian est secrètement une araignée veuve noire géante dans une nouvelle bande-annonce de American Horror Story : Délicat.

American Horror Story : Délicat | Teaser officiel – Nesting | Effets

Vous voulez plus de nouvelles io9? Découvrez quand attendre la dernière merveille, Guerres des étoileset Star Trek versions, quelle est la prochaine pour le DC Universe au cinéma et à la télévisionet tout ce que vous devez savoir sur l’avenir de Docteur Who.