Pourquoi la Russie veut-elle tant le retour de Viktor Bout ?

Au pénitencier américain de Marion, dans l’Illinois, dans une unité spéciale si restrictive qu’elle porte le surnom de “Little Guantánamo”, un homme à la poitrine large et moustachu surnommé le “marchand de la mort”, qui parle au moins six langues, purge un mandat de 25 ans après avoir construit un empire de contrebande d’armes à feu qui s’étendait sur le monde. Il s’appelle Victor Bout. Et sa Russie natale le veut vraiment chez lui. La grande question : Pourquoi ?

Bout, 55 ans, est le trafiquant d’armes le plus notoire de son temps, accusé d’avoir profité des armes qui ont alimenté les conflits en Afrique, au Moyen-Orient et en Asie.

Cette semaine, le secrétaire d’État Antony Blinken a déclaré que les États-Unis avaient proposé à la Russie “une offre substantielle” pour obtenir la libération de deux Américains détenus à Moscou, la star de la WNBA Brittney Griner et le consultant en sécurité Paul Whelan. Les responsables russes ont laissé entendre qu’ils s’attendaient à un échange de prisonniers.

Il ne fait aucun doute que Bout serait le premier prix pour les responsables russes, qui ont protesté contre son traitement depuis son arrestation en 2008 en Thaïlande après une piqûre de la Drug Enforcement Administration. Steve Zissou, l’avocat de Bout basé à New York, a averti ce mois-ci qu'”aucun Américain ne sera échangé à moins que Viktor Bout ne soit renvoyé chez lui”.

Ce qui est moins clair, cependant, c’est exactement pourquoi la Russie se soucie tant de Bout. Lorsque Le directeur de la CIA William J. Burns, au Forum sur la sécurité d’Aspen ce mois-ci, s’est vu demander pourquoi la Russie voulait Bout, Burns a répondu : “C’est une bonne question, parce que Viktor Bout est un sale type.”

Bien que la Russie se soit plainte que Bout ait été piégé par la DEA, de nombreux responsables et analystes américains pensent que sa colère n’est pas liée au fond de l’affaire, mais plutôt aux liens de Bout avec le renseignement militaire russe.

“Il est clair qu’il avait des liens importants avec les cercles du gouvernement russe”, a déclaré Lee Wolensky, un responsable du Conseil de sécurité nationale de l’administration Clinton qui a dirigé les premiers efforts pour s’attaquer au réseau de Bout.

Bien que moins célèbre que le KGB et son successeur le FSB, l’agence de renseignement militaire russe, communément appelée GRU, a la réputation de prendre des mesures plus audacieuses et plus risquées. Il a été accusé ces dernières années de tout, du piratage des élections à l’assassinat de dissidents.

De plus, des rapports suggèrent que Bout pourrait avoir des liens étroits avec Igor Sechin, ancien vice-Premier ministre russe et allié de Poutine. Sechin et Bout ont tous deux servi dans l’armée soviétique en Afrique dans les années 1980.

Bout a nié tout lien de ce type avec le GRU. Il a également dit qu’il ne connaissait pas Sechin.

Mais ce silence pourrait être le but. Le trafiquant d’armes a refusé de coopérer avec les autorités américaines, même s’il est resté assis pendant des années, isolé et seul, dans une cellule à des milliers de kilomètres de son domicile à Moscou pendant plus d’une décennie. Ce silence pourrait être récompensé.

“Il a gardé son calme en prison, n’a jamais rien exposé aux Américains, pour autant que je sache”, a déclaré le journaliste russe Andrei Soldatov.

Simon Saradzhyan du Belfer Center for Science and International Affairs de l’Université de Harvard a déclaré que Bout n’aurait jamais pu exploiter une entreprise de contrebande aussi importante sans la protection du gouvernement, mais qu’il n’en a jamais parlé. “Le gouvernement russe est impatient de le récupérer afin que cela reste ainsi”, a déclaré Saradzhyan.

Libérer Bout enverrait un message à d’autres qui pourraient se retrouver en difficulté, a déclaré Mark Galeotti, un expert de la sécurité russe : “La patrie ne vous oubliera pas”.

« Les Russes ont réussi à amener [him] retour serait considéré comme un triomphe », a déclaré Galeotti. “Et avouons-le, en ce moment, le Kremlin est à la recherche de triomphes.”

L’analyste politique russe Tatiana Stanovaya, fondatrice du groupe d’analyse politique R.Politik, a déclaré que Poutine voulait quelque chose de plus profond que le gain politique. « Nous avons un mot spécial dans la langue russe pour des gens comme Bout : Svoi. Cela signifie quelqu’un de «nous». C’est quelqu’un qui a travaillé pour la patrie, du moins en [the government’s] les yeux.”

Bout, qui a déclaré dans des interviews qu’il était né au Tadjikistan en 1967, a étudié les langues à l’Institut militaire soviétique des langues étrangères à Moscou. Il a dit qu’il avait été poussé à étudier le portugais et envoyé plus tard en Angola pour travailler comme traducteur dans l’armée de l’air soviétique.

Les instituts militaires étaient des terrains de recrutement clés pour le GRU (le KGB plus raffiné, quant à lui, collé aux universités), disent les experts. Et bien que ses liens avec Sechin ne soient pas clairs, tous deux ont étudié le portugais et se sont chevauchés avec l’armée soviétique au Mozambique.

Peu de temps après l’effondrement de l’Union soviétique, Bout, comme beaucoup d’autres qui ont vu l’opportunité de tirer profit du chaos, est devenu entrepreneur. Il a utilisé une petite flotte d’avions Antonov An-8 de fabrication soviétique pour créer une entreprise de fret aérien et était apparemment prêt à prendre des risques que d’autres ne prendraient pas, en volant vers des zones de guerre et des États défaillants.

On pense également que Bout a accès à quelque chose de plus précieux que les avions : la connaissance du sort des énormes caches d’armes de l’Union soviétique.

“Il a sorti des armes pendant une décennie, d’endroits comme l’Ukraine”, a déclaré Douglas Farah, président de la société de sécurité nationale IBI Consultants et co-auteur d’un livre sur Bout.

En 2000, Viktor était l’un des trafiquants les plus notoires au monde. Il a été surnommé “le principal marchand de la mort” au Parlement britannique et a été nommé dans des rapports de l’ONU pour avoir fourni des armes lourdes à un mouvement rebelle en Angola ainsi qu’au Libéria Charles Taylor, qui avait alors soutenu une guerre civile meurtrière dans la Sierra Leone voisine.

La mesure dans laquelle Bout travaillait pour les intérêts militaires russes est débattue. Farah a déclaré qu’il pensait qu’étant donné l’ampleur du matériel militaire déplacé, un tel travail aurait pu être tacitement approuvé par le GRU.

Wolensky a déclaré que Bout avait attiré l’attention de l’administration Clinton parce qu’il perturbait les processus de paix que le président soutenait à travers l’Afrique.

“Dans certains cas, il armait les deux parties au conflit”, a déclaré Wolensky.

Au milieu d’une pression internationale croissante, y compris un mandat d’arrêt d’Interpol émis en 2004, Bout est retourné à Moscou.

Selon de nombreux témoignages, Bout a alors pris du recul par rapport à son travail le plus intense dans le commerce des armes. Il vivait à Golitsyno, une petite ville à l’extérieur de Moscou. Un ami visitant sa maison en 2008 a noté plus tard qu’il était rempli de livres ainsi que, étonnamment, un DVD du film de 2005 de Nicolas Cage “Lord of War”, qui aurait été inspiré par la vie de Bout.

Malheureusement pour lui, cet invité – l’ancien agent de renseignement sud-africain Andrew Smulian – travaillait pour la DEA.

Bout a été arrêté plus tard en Thaïlande, où il avait été secrètement enregistré par la DEA organisant l’achat de 100 missiles sol-air, 20 000 fusils AK-47, 20 000 grenades à fragmentation, 740 mortiers, 350 fusils de sniper, cinq tonnes de C- 4 explosifs et 10 millions de cartouches pour des personnes qu’il pensait être des agents des Forces armées révolutionnaires de Colombie (FARC), un groupe d’insurgés.

L’opération d’infiltration élaborée a contourné un problème clé dans la poursuite américaine de Bout : il n’avait enfreint aucune loi américaine. En 2011, un tribunal fédéral de New York l’a déclaré coupable de diverses accusations, notamment de complot en vue de tuer des ressortissants américains.

Les responsables russes se sont plaints en particulier du ciblage agressif et inhabituel de Bout.

Mais l’enregistrement de Bout a aidé à faire valoir qu’il n’était pas un simple homme d’affaires. Lorsque les agents se faisant passer pour des acheteurs des FARC ont déclaré que les armes seraient utilisées contre des pilotes de l’US Air Force travaillant avec le gouvernement colombien, on a pu entendre Bout leur dire qu’ils avaient « le même ennemi ».