Pourquoi la Russie prétend que l’Ukraine veut utiliser une “bombe sale” sur son propre sol

Le Kremlin continue d’insister sur le fait que, dans le cadre d’une campagne visant à alimenter le sentiment anti-russe dans le monde, l’Ukraine fera exploser une “bombe sale” sur son propre territoire et blâmera Moscou pour la destruction ultérieure.

La Russie a porté mardi son cas devant une réunion à huis clos du Conseil de sécurité de l’ONU, après que ces mêmes allégations ont été faites ce week-end par le ministre russe de la Défense, Sergueï Choïgou, qui les a transmises à ses homologues occidentaux.

Le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy a déclaré que l’accusation de la Russie était un signe que Moscou préparait une telle attaque et se préparait à rejeter la faute sur l’Ukraine.

Alors, qu’y a-t-il derrière les allégations de la Russie ? Sont-ils crédibles ? Ou partie d’une stratégie? Radio-Canada explique :

Qu’est-ce qu’une bombe sale ?

Une bombe sale est considérée comme une arme relativement primitive qui mélange des explosifs conventionnels, comme la dynamite, avec de la poudre ou des plombs radioactifs. Lorsque les explosifs sont déclenchés, l’explosion transporte les matières radioactives dans la zone environnante, selon les Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis.

Cependant, ce ne sont pas des armes nucléaires et elles ne créent pas d’explosion atomique. Ils provoquent des contaminations.

À quel point sont-ils dangereux ?

Le danger le plus immédiat d’une bombe sale est l’explosion, bien que ce ne soit pas son véritable objectif. Le risque à court terme lié à l’exposition aux matières radioactives dispersées ne l’est pas non plus – les experts disent que le danger serait probablement limité, car la plupart des personnes dans une zone touchée pourraient s’échapper avant de subir des doses mortelles de rayonnement.

Un instrument de détection des radiations est vu sur une carte de la région de New York lors d’un exercice d’interception de bombes sales dans les cours d’eau près de New York, le 7 avril 2011. (Seth Wenig/Associated Press)

Au contraire, de telles bombes seraient plus efficaces en – plutôt qu’en les aplatissant – en forçant l’évacuation de grandes zones urbaines, voire de villes entières.

Une bombe utilisant du césium radioactif provenant d’un dispositif médical pourrait nécessiter l’évacuation de plusieurs pâtés de maisons, ce qui la rendrait dangereuse pendant des décennies, a déclaré le physicien Henry Kelly, lors d’un témoignage au Sénat américain sous l’administration Obama.

Une quantité suffisante de cobalt radioactif pourrait, si elle était détruite à New York, contaminer et potentiellement rendre l’île de Manhattan inhabitable, a-t-il déclaré.

Les dommages économiques pourraient être énormes.

Quelle a été la réaction aux affirmations de la Russie ?

Jusqu’à présent, les pays occidentaux ont rejeté les allégations de la Russie. Les États-Unis, le Royaume-Uni et la France, dans une déclaration conjointe dimanche, les ont rejetés comme « manifestement faux ».

Le secrétaire général de l’OTAN, Jens Stoltenberg, a également déclaré que l’alliance rejetait de telles affirmations, ajoutant que la Russie ne devait pas les utiliser “comme prétexte à une escalade”.

Les revendications sont-elles crédibles ?

De nombreux analystes ont écarté cette possibilité.

“Je ne pouvais pas voir l’Ukraine utiliser une bombe sale”, a déclaré John Hardie, directeur adjoint du programme Russie à la Fondation pour la défense des démocraties à Washington.

L’Ukraine n’utiliserait certainement pas une bombe sale sur le territoire russe, a-t-il dit, car le contrecoup de l’Occident et du reste du monde serait énorme et mettrait en péril son “soutien militaire occidental”.

Hardie dit qu’il ne voit pas non plus l’Ukraine faire exploser une bombe sur son propre territoire – risquant la vie de ses propres citoyens, comme une sorte d’opération « sous faux drapeau » pour blâmer la Russie et provoquer une condamnation mondiale.

Le ministre russe de la Défense, Sergueï Choïgou, a envoyé ses revendications sur l’Ukraine à ses homologues occidentaux. (Service de presse du ministère russe de la Défense/Associated Press)

L’Institut pour l’étude de la guerre (ISW) a qualifié les affirmations de Moscou de “fausses et ridicules”, dans un rapport récent tandis que Nigel Gould-Davies, chercheur principal pour la Russie et l’Eurasie à l’Institut international d’études stratégiques, a tweeté que l’Ukraine n’avait ni ” capacité ni besoin” d’utiliser une bombe sale.

Aucun attentat à la bombe sale n’a jamais été enregistré, bien que deux tentatives infructueuses d’en faire exploser une aient été signalées dans la province de Tchétchénie, dans le sud de la Russie, lors de ses conflits séparatistes il y a plus de deux décennies.

Pourquoi la Russie fait-elle ces affirmations ?

Il pourrait y avoir une série de raisons pour que Moscou fasse ces allégations. Une grande partie de cela pourrait être destinée à la consommation intérieure, destinée principalement à la population russe pour obtenir un soutien pour la guerre, dit Hardie.

Michael Clarke, professeur d’études sur la guerre au King’s College de Londres, a déclaré à NBC News qu’il s’agissait de “traduction russe classique”. vranyo – un mensonge auquel je sais que vous ne croyez pas, et je ne le crois pas non plus.”

C’est un “double bluff maladroit qui essaie de faire peur à l’Occident de pousser Moscou trop fort”, a-t-il déclaré.

Tom Nichols, professeur émérite des affaires de sécurité nationale à l’US Naval War College, a déclaré que les allégations pourraient être un signal que la Russie veut lancer sa propre opération “sous faux drapeau”, pour faire exploser sa propre bombe sale en Ukraine, puis exiger la reddition de l’Ukraine ou faire face représailles nucléaires.

“Espérons que ce n’est que le Kremlin qui essaie de se livrer à des tactiques alarmistes”, a écrit Nichols dans The Atlantic.

Certains analystes suggèrent que le président russe Vladimir Poutine n’aurait pas besoin du prétexte d’une bombe sale pour lancer une arme nucléaire. (Alexei Babushkin, Spoutnik, Kremlin Pool Photo/Associated Press)

Mais bien qu’il y ait certainement un risque accru de guerre nucléaire, à cause de la guerre en général, Hardie dit que le stratagème de la bombe sale n’est pas l’excuse sur laquelle la Russie s’appuie pour potentiellement lancer une arme nucléaire.

Ce ne serait pas “suffisant pour jeter les bases”, a-t-il déclaré.

Les scénarios dans lesquels Poutine déciderait ou envisagerait l’utilisation d’une arme nucléaire en Ukraine ne dépendraient pas d’une allégation de désinformation particulière ou d’une autre, a-t-il déclaré.

L’ISW a fait écho à ce sentiment dans son rapport, affirmant qu’il doute que le Kremlin prépare une attaque imminente à la bombe sale sous fausse bannière, ou que ses allégations de bombe sale signalent des préparatifs pour utiliser des armes nucléaires en Ukraine.

Les lignes rouges déclarées par Poutine pour l’utilisation d’armes nucléaires ont déjà été franchies à plusieurs reprises sans aucune escalade nucléaire russe, a-t-il déclaré.

“La Russie n’a pas” besoin “, selon la doctrine nucléaire russe officielle, d’un autre événement pour justifier l’utilisation d’armes nucléaires. L’Ukraine n’est apparemment pas sur le point de déclencher une nouvelle ligne rouge russe, d’un autre côté, qui pourrait amener Poutine à utiliser des armes non stratégiques. des armes nucléaires contre lui en ce moment”, indique le rapport.

Moscou espère peut-être simplement que de telles menaces intimideraient les États occidentaux pour qu’ils réduisent ou limitent leur soutien à l’Ukraine, a déclaré l’ISW.