Pourquoi la Russie ne manque-t-elle pas de munitions en Ukraine ? | Nouvelles du monde

La Russie est-elle à court de munitions ? C’est une question à laquelle l’Ukraine et ses alliés réfléchissent alors que la guerre se poursuit dans sa deuxième année.

En décembre dernier, l’armée américaine estimait que, sans aide extérieure, Moscou brûlerait ses stocks d’obus et de roquettes d’ici le début de l’année. Alors pourquoi ne sont-ils pas épuisés ?

Il est certainement vrai que, quels que soient les problèmes d’approvisionnement auxquels elle est confrontée, la machine de guerre russe continue de faire pleuvoir la misère sur les défenseurs ukrainiens.

La réponse, semble-t-il, est que Moscou s’est tourné vers des fournisseurs étrangers pour maintenir sa cadence de tir, ainsi que vers des stocks d’obus plus anciens.

Le « premier » char britannique Challenger 2 détruit – Dernières mises à jour sur la guerre en Ukraine

Corée du Nord

Kim Jong Un pourrait se rendre en Russie rencontrer le président Vladimir Poutineselon un responsable américain.

La raison? Cela n’a pas été annoncé, mais cela survient alors que les États-Unis affirment que le Kremlin tente d’acquérir du matériel militaire pour sa guerre en Ukraine.

La porte-parole du Conseil de sécurité nationale, Adrienne Watson, a déclaré lundi que le ministre russe de la Défense Sergueï Choïgu avait s’est rendu à Pyongyang, la capitale nord-coréenne, le mois dernier.

On pense que M. Shoigu a tenté de persuader Corée du Nord – l’un des pays les plus militarisés au monde – pour vendre des munitions d’artillerie à la Russie.

La Corée du Nord a précédemment nié avoir eu des « transactions d’armes » avec la Russie. Cependant, les États-Unis ont imposé des sanctions à trois entités qu’ils accusaient d’être liées à des transactions d’armes entre les deux pays.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible





0:50

Kim Jong Un montre ses armes à Choïgou



L’Iran

Autre allié clé de la Russie, l’Iran a été accusé de fournir à la Russie un grand nombre de drones meurtriers.

Essaims de drones Shahed 136 ont été envoyés pour attaquer les villes ukrainiennes. Au début, ils ont causé d’énormes dégâts au réseau électrique du pays, mais les défenseurs sont devenus de plus en plus capables de les abattre.

« Vous ne savez pas où ils vont frapper, quand ils vont frapper », a déclaré Stuart Ray de McKenzie Intelligence Services à Sky News. « C’est une arme terrifiante. »

Image:

Drone Shahed 136





Et il n’y a pas que les drones qui L’Iran est soupçonné de fournir. Un prétendu contrat d’armement vu par Sky News suggère que l’Iran a vendu des munitions à la Russie, a affirmé une source bien informée en matière de sécurité.

S’il est authentique, le document de 16 pages, daté du 14 septembre 2022, semble concerner des échantillons de différentes tailles d’obus et de roquettes d’artillerie et de char d’une valeur d’un peu plus d’un million de dollars (800 000 £).

En savoir plus:

Le « général Armageddon photographié vivant » quelques semaines après la mutinerie de Wagner

L’Ukraine et les céréales devraient figurer au menu des négociations Poutine-Erdogan

Chine

De loin l’allié le plus important et le plus riche de la Russie, Chine a nié à plusieurs reprises avoir envoyé du matériel militaire à la Russie depuis l’invasion totale de son voisin par Moscou, malgré la signature d’un partenariat « sans limites » par Moscou en février 2022.

Le secrétaire d’État américain a averti la Chine plus tôt cette année il y aurait des « conséquences » si Pékin apportait un soutien matériel à la Russie pour sa guerre en Ukraine.

Antony Blinken a déclaré dans une interview après avoir rencontré son homologue chinois Wang Yi que Washington craignait que Pékin envisage de fournir des armes à Moscou.

Image:

Des tas d’obus d’artillerie, de missiles de croisière et balistiques ont été tirés sur les troupes et les villes ukrainiennes entassées à Kharkiv





Cependant, des informations ont été rapportées – notamment en juillet par Politico – selon lesquelles du matériel chinois non létal mais néanmoins utile aux soldats de Moscou aurait été envoyé en Russie.

Helena Legarda, analyste principale spécialisée dans la défense chinoise et la politique étrangère à l’Institut Mercator d’études chinoises, a déclaré au média que même si toute fourniture d’armes pourrait déclencher une réponse internationale, il est peu probable que des éléments comme les gilets pare-balles et même les drones commerciaux le fassent. .