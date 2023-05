Pourquoi la Russie et l’Ukraine se disputent Bakhmut

L’armée russe et les mercenaires du groupe Wagner ont ravagé la ville pendant des mois, la réduisant à une ville fantôme carbonisée. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a pleuré la destruction de la ville dimanche, affirmant que Bakhmut ravagé ne vit plus que dans nos cœurs.

Avant l’invasion russe l’année dernière, Bakhmut était surtout connu comme un centre de l’industrie du sel. Mais la lutte acharnée et de plus en plus intense pour le contrôle de la ville – qui, selon les analystes, n’a que peu d’importance stratégique – en a fait un cri de ralliement et un champ de bataille politique pour les deux parties. La ville semble depuis longtemps sur le point de tomber, mais les responsables ukrainiens affirment que les combattants s’y accrochent.