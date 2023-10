En Syrie, la Russie a affirmé cibler des « milliers » de militants de l’EI en provenance de Russie et du reste de l’ex-Union soviétique, dans lesquels elle craignait qu’ils ne propagent leur idéologie si rien n’était fait pour les contrôler. Et, bien sûr, le Kremlin n’a pas hésité à qualifier de terroristes ses opposants politiques, depuis les partisans du chef de l’opposition emprisonné Alexeï Navalny jusqu’aux militants ukrainiens et aux dissidents tatars de Crimée.

La relation du Kremlin avec le terrorisme a une histoire compliquée. La Seconde Guerre de Tchétchénie – un épisode déterminant pour le président Vladimir Poutine au début de son mandat – a été justifiée comme une réponse à la menace du terrorisme islamiste. Peu de temps après, la Russie a réagi aux attentats du 11 septembre en apportant son soutien aux États-Unis et en soutenant l’invasion de l’Afghanistan, au point même de visage le déploiement des troupes américaines en Asie centrale. Plus tard, en 2015, Moscou a lié son intervention en Syrie à la lutte contre le terrorisme.

Dans le cas du Hamas, Moscou s’est longtemps rapprochée du groupe, refusant de le désigner comme organisation terroriste comme l’ont fait de nombreux autres pays, même après les attentats du 7 octobre, et rendre clair qu’il est réticent à rompre le contact avec le Hamas.

Ce faisant, la Russie offre au Hamas ce que les terroristes convoitent le plus : l’effet légitimateur de la reconnaissance. En 2006, après la victoire historique du groupe sur le Fatah aux élections législatives, Poutine a été parmi les premiers dirigeants mondiaux à le féliciter.

Un an plus tard, Poutine a accueilli Khaled Mashal, alors dirigeant du Hamas, à Moscou, recevoir des éloges de Mashal pour son « courage et sa virilité ». Poutine était remercié encore par le Hamas après les attentats du 7 octobre, cette fois pour sa « position concernant l’agression sioniste en cours contre notre peuple ».

Alors que allégations que la Russie ait transféré des armes au Hamas restent à prouver, la Russie a pour le moins facilité un soutien matériel au groupe : à la veille des attentats, le Hamas reçu des millions de dollars via un échange cryptographique basé à Moscou.

Le rapprochement avec le Hamas s’inscrit dans une logique historique. Pendant la guerre froide, Moscou a armé et soutenu d’autres manières les militants palestiniens, y compris ceux engagés dans le terrorisme, et a continué à le faire même au plus fort de la détente.

Le Hamas ne ressemble guère aux nationalistes palestiniens de gauche avec lesquels les Soviétiques faisaient affaire. C’est avec le Fatah, plus laïc, que le Hamas a mené une guerre civile au milieu des années 2000, et ce mois-ci, c’est un drapeau de l’EI plutôt qu’une bannière rouge que les Forces de défense israéliennes ont affirmé avoir trouvé dans un kibboutz attaqué par le Hamas.

Malgré cela, le soutien de Moscou au militantisme palestinien reste motivé par la même motivation : le désir de renforcer sa position dans le Sud global. La Russie saisit l’occasion pour affirmer qu’elle conteste les propos de Poutine. appels « le vilain système néocolonial des relations internationales ». D’où la réponse timide du Kremlin aux attaques et sa volonté persistante d’engager le Hamas, et plus largement son action auprès des Palestiniens à la fois à Gaza et en Cisjordanie, dont les capitales ont un Centre culturel russe Kalinka et un Centre Poutine, respectivement.

De même, l’image de la Russie comme artisan de la paix doit être considérée dans le contexte d’un comportement en quête de statut. Son message pour le Moyen-Orient est que la domination américaine dans la région a produit des résultats désastreux, notamment la guerre entre Israël et le Hamas lui-même, et que la Russie serait un bien meilleur médiateur et partenaire diplomatique que n’importe quelle puissance occidentale.

Dans ses premiers commentaires après le déclenchement de la guerre entre Israël et le Hamas, lors d’une réunion avec le Premier ministre irakien Poutine pointu au conflit comme « un exemple frappant de l’échec de la politique des États-Unis au Moyen-Orient ». Parallèlement, lors d’une réunion avec le secrétaire général de la Ligue arabe, le ministre des Affaires étrangères Sergueï Lavrov a condamné la « politique destructrice » de Washington dans le conflit israélo-palestinien.

La Russie cible donc chirurgicalement les dirigeants du Moyen-Orient avec ses messages sur la guerre. Pourtant, ni cette offensive diplomatique ni son soutien au Hamas ne visent à déstabiliser la région.

L’approche de Moscou face au terrorisme est peut-être instrumentale, mais sa crainte d’une propagation du terrorisme à partir du Moyen-Orient est réelle. La Russie a été la cible de terroristes à plusieurs reprises au fil des années et a quelque chose à perdre du chaos, même au Moyen-Orient.