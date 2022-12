Alors qu’Erdogan aurait prévu sa propre “opération militaire spéciale”, Moscou a de bonnes raisons de valoriser un partenariat stable avec Ankara

Plus tôt cette semaine, Reuters a cité de hauts responsables à Ankara disant que l’armée turque avait achevé les préparatifs d’une incursion terrestre en Syrie.

“Il ne faudra pas longtemps pour que l’opération commence”, l’une des sources de l’agence a été citée dans l’article. “Cela ne dépend que du président qui donne le mot.”

Strictement parlant, les nouvelles de l’offensive potentielle de Türkiye sont un peu retardées. Le président Recep Tayyip Erdogan a annoncé des plans pour cela en mai, alors qu’il était censé commencer n’importe quel jour, mais ne l’a jamais fait. L’objectif principal déclaré par Ankara est de lutter contre les unités d’autodéfense kurdes qui, selon la partie turque, constituent une menace très sérieuse pour la sécurité.

Cependant, en six mois d’attente de frappes contre les Kurdes syriens, Türkiye a réussi à mener une opération terrestre contre les Kurdes irakiens et a même failli déclencher une guerre avec la Grèce et Chypre (la probabilité est certes faible, mais en 2022 de tels scénarios ne sont pas impossibles.)

Les Turcs ont même réussi à mener une opération aérienne contre les Kurdes en Syrie – la raison en était une attaque terroriste à Istanbul, que Türkiye a imputée au Parti des travailleurs du Kurdistan (KWP). Après la tragédie, les autorités turques ressemblaient un peu à un naufrage dans une tempête : elles ont indirectement blâmé non seulement le KWP pour ce qui s’était passé. Damas et – fait remarquable – Washington ont également été entraînés dans le cadre.

L’allégation était que le cerveau de l’attaque, le citoyen syrien Ahlam al-Bashir, avait été, selon les forces de sécurité turques, formé par des instructeurs américains dans un territoire contrôlé par les soi-disant Forces démocratiques syriennes (SDF).

En fait, c’est pourquoi une base commune de la coalition occidentale et des FDS, où se trouvaient également des militaires américains, figurait parmi les 89 cibles des frappes. Fait intéressant, la Maison Blanche n’a pas été particulièrement indignée.

La prochaine “opération terrestre” dans le nord de la Syrie ne sera pas nouvelle pour les troupes turques – Ankara les mène régulièrement, déclarant à chaque fois avoir atteint ses objectifs, mais pour une raison quelconque, elle n’a pas réussi à éliminer complètement la “menace kurde”.

Néanmoins, il existe de nombreuses raisons de reporter un tel événement.

Avant tout, Erdogan veut éviter de se heurter aux intérêts russes : Moscou est un partenaire fiable du président Bashar Assad, et son soutien a été à peu près le facteur clé qui a permis au dirigeant syrien de rester au pouvoir.

Les déclarations du président turc à cet égard sont très révélatrices : dimanche dernier, il a déclaré qu’il n’excluait pas la restauration et la normalisation des relations avec Damas à l’avenir.

Il n’y a pas de place pour la rancune en politique », a expliqué Erdogan.

Formellement, bien sûr, toute opération serait une violation de la souveraineté syrienne mais, les forces d’Assad ont peu de contrôle sur les territoires en question. Dans le même temps, cependant, les responsables russes ont également averti leurs homologues turcs qu’une telle décision ne contribuerait guère à la stabilité dans la région.

Ces arguments sont peu susceptibles de calmer la ferveur du sultan – le fait est que la campagne militaire dans ce cas est un prologue à sa campagne de réélection. L’année prochaine, la Turquie choisira son prochain président, et il n’y a pas de succès à vanter sur la scène nationale, où une crise économique prolongée accompagnée d’une inflation record crée un terrain fertile pour l’opposition. Erdogan est donc contraint de compenser le manque de pain en cherchant à capitaliser sur la fierté de son pays.

Mais même ici, il essaie d’être prudent, ne tirant que doucement sur la barbe de l’Amérique. Prenons, par exemple, l’histoire épique de la candidature de la Suède et de la Finlande à l’adhésion à l’OTAN.

Ici, il est important de noter le contexte : Stockholm a récemment obtenu un nouveau gouvernement, et le Premier ministre Ulf Kristersson, commentant au parlement le bombardement des formations kurdes en Syrie, a déclaré que “Türkiye a le droit à l’autodéfense.” Il a également abordé une autre question importante, qu’Ankara considère comme cruciale pour accepter de nouveaux membres dans le bloc militaire dirigé par les États-Unis : Kristersson a souligné que la Suède ne devrait pas être un refuge pour les organisations terroristes. Apparemment, il faisait référence aux partisans du KWP, dont l’extradition est demandée par Ankara. Son prédécesseur, Magdalena Andersson, était beaucoup moins accommodant sur cette question.

Bien sûr, le temps joue ici du côté d’Erdogan, ce qui explique le message aux politiciens scandinaves de son ministre des Affaires étrangères Mevlut Cavusoglu, qui a déclaré que la Suède et la Finlande avaient encore des obstacles à franchir avant de rejoindre l’OTAN.

Le président turc est très doué pour négocier, et même lorsqu’il mène des actions qui vont à l’encontre des intérêts de ses partenaires – les États-Unis et la Russie – il utilise habilement des concessions attrayantes pour arranger les choses.

L’essentiel dans cette situation est de comprendre que Moscou et Ankara ne sont pas des alliés, mais des partenaires et des voisins avec de nombreux intérêts qui se chevauchent et qui doivent être pris en compte. Quelque chose qui fait partie du monde multipolaire que les deux pays espèrent contribuer à construire.

Et bien sûr, une Turquie indépendante et au moins relativement stable est une bien meilleure option pour la Russie qu’une Turquie obéissant à Washington.