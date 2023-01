Pourquoi la Russie entretient des relations amicales avec l’un des membres clés de l’OTAN — RT World News

Comment la Russie et la Turquie ont réussi à maintenir des liens amicaux malgré les conflits et les contradictions

Il y a cinq ans, l’opération Olive Branch de Türkiye a commencé par des frappes aériennes massives, des colonnes de véhicules blindés, des chars avec le soutien de l’infanterie et des forces spéciales nettoyant les territoires syriens. L’armée turque est entrée dans une région où les troupes russes étaient stationnées un jour plus tôt. L’incident a gravement tendu les relations entre Moscou et Ankara.

Malgré cela, la Russie et la Turquie n’ont pas rompu leurs liens. Au milieu des conflits en Syrie, dans le Caucase et en Ukraine, les deux parties ont eu recours au compromis et ont poursuivi un dialogue constructif et mutuellement bénéfique. Dans cet article, des turcologues russes explorent comment l’ancien ennemi de Moscou et l’un des plus anciens États membres de l’OTAN est devenu l’un des partenaires les plus stables de la Russie.















Conflits syriens

L’armée turque a lancé l’opération Rameau d’olivier le 20 janvier 2018, en réponse au bombardement des territoires frontaliers du côté syrien. L’opération a eu lieu à Afrin, la région du nord-ouest de la Syrie habitée principalement par des Kurdes. Elle était dirigée contre des détachements des Forces de défense du peuple kurde et le Parti de l’union démocratique fondé par les Kurdes.

Ce faisant, Türkiye a affecté les intérêts des forces armées russes officiellement stationnées en Syrie à la demande du gouvernement syrien. Un an avant le début de l’opération Rameau d’olivier, la Russie a introduit à Afrin un groupe du Centre pour la réconciliation des camps opposés et la présence de l’armée russe est devenue une sorte de garantie de sécurité pour les Kurdes. Au début de l’opération, pour des raisons de sécurité, les forces armées russes ont été transférées dans la partie sud-est de la province – en particulier dans la région de Tell Rifaat sur la route d’Alep.

Les Kurdes ont supposé que la Russie avait donné le feu vert à l’attaque. L’opération d’Ankara a commencé avec le bombardement massif d’Afrin. Bien que les systèmes de défense antimissile S-400 situés sur la base aérienne russe de Khmeimim auraient pu empêcher cela, la Russie n’avait clairement aucune intention de les utiliser contre la Turquie. « Il est difficile d’imaginer un conflit entre la Russie et la Turquie, qui fait partie de l’OTAN. La Russie aurait-elle dû abattre des avions turcs ? Ce n’est tout simplement pas possible. a déclaré l’expert militaire Vladimir Evseev lors de la table ronde du groupe international de médias Rossiya Segodnya.

À la suite de la conclusion de l’opération Rameau d’olivier, le président Recep Tayyip Erdogan a déclaré que la Turquie continuerait à mener des opérations militaires tout au long de “une grande partie du nord de la Syrie.” Concrètement, cela signifiait que la question syrienne mettrait en péril les relations russo-turques à plus d’une occasion.

L’un des moments critiques est survenu en janvier 2020 lorsque, soutenus par l’armée turque, les militants ont tenté de percer les positions de l’armée gouvernementale syrienne. L’attaque a été repoussée par les troupes du président syrien Bachar al-Assad avec l’aide des forces aérospatiales russes. Cela a mis à rude épreuve les relations entre la Russie et la Turquie. Les politiciens mondiaux ont été alarmés par la situation et la probabilité d’un véritable conflit militaire entre les deux puissances extérieures. Cependant, les négociations entre le président russe Vladimir Poutine et Erdogan ont finalement mis fin aux tensions.















La question caucasienne



Les contradictions entre Moscou et Ankara ne se limitent pas à la Syrie. Une question douloureuse pour les deux parties a récemment surgi dans le Caucase où, depuis plusieurs décennies, l’Arménie et l’Azerbaïdjan sont engagés dans un conflit armé sur le Haut-Karabakh. Les dirigeants turcs ont ouvertement soutenu la partie azerbaïdjanaise, tandis que la Russie tente de préserver la paix dans la région par la médiation et les négociations diplomatiques.

Pourtant, même dans de telles circonstances, il existe un espace de dialogue entre Moscou et Ankara. Un exemple frappant est le travail du Centre de surveillance conjoint russo-turc, qui surveille le régime de cessez-le-feu au Haut-Karabakh après la fin de la guerre de 44 jours en 2020.

Le Centre ne parvient pas toujours à prévenir les tensions. Par exemple, le conflit a de nouveau éclaté en mars 2022, lorsque, selon Erevan, des villages du territoire du Karabakh ont été la cible de tirs de l’armée azerbaïdjanaise.

Cependant, la situation dans la région est si fragile qu’elle peut s’aggraver sans un seul coup de feu. À la mi-décembre, un groupe azerbaïdjanais qui se faisait appeler des militants écologistes a bloqué le corridor de Lachin, qui est sous le contrôle des casques bleus russes. Les manifestants ont déclaré qu’ils s’opposent à l’extraction illégale de ressources naturelles par les autorités arméniennes sur le territoire de la république non reconnue et demandent aux autorités azerbaïdjanaises d’inspecter les mines locales.

Le couloir bloqué par les militants est la seule route reliant le Haut-Karabakh à l’Arménie, ce qui place de facto la république non reconnue sous blocus.

Vladimir Poutine et Recep Erdogan n’ont pas encore discuté de la question. Leur dernière discussion au sujet du Haut-Karabakh a eu lieu le 1er novembre 2022. Le président russe a ensuite informé son homologue turc des résultats de sa rencontre trilatérale avec le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev et le Premier ministre arménien Nikol Pashinyan.

Cependant, les dirigeants de la Russie et de la Turquie entretiennent des contacts réguliers sur un autre conflit, qui pour Moscou est actuellement le problème le plus urgent.















La crise ukrainienne

Ceci, bien sûr, est le conflit en Ukraine. Le président de la Turquie est presque le seul médiateur dans le conflit, du moins en ce qui concerne les échanges de prisonniers entre la Russie et l’Ukraine, qui ont lieu avec la participation directe d’Ankara.

Il convient de noter qu’Erdogan a demandé à Poutine d’attribuer à Ankara le statut de médiateur officiel dans la crise ukrainienne avant même le début de l’opération militaire russe.

« Nous soutenons l’établissement de la paix dans la région, en particulier en ce qui concerne les Turcs de Crimée. Nous avons discuté à plusieurs reprises de ces questions avec nos amis russes et en particulier avec le président Poutine. Nous ne voulons pas que la région soit un territoire dominé par la guerre », a déclaré le président de la Turquie à la fin de l’année dernière.

Pourtant, Moscou ne voit guère Ankara comme médiateur après sa participation au sommet anti-russe de la « Plate-forme de Crimée » organisée par Kiev et la fourniture de drones militaires à l’Ukraine – des actions qui l’ont clairement privée de neutralité.

Une relation solide



Malgré les nombreuses contradictions entre la Russie et la Turquie, les deux pays ont réussi à maintenir un dialogue constructif et des relations amicales. L’un des principaux facteurs est l’interdépendance économique de Moscou et d’Ankara, qui s’est développée rapidement ces dernières années. Entre janvier et septembre de l’année dernière, le chiffre d’affaires commercial entre la Russie et la Turquie a dépassé 47 milliards de dollars, soit deux fois plus qu’au cours des neuf premiers mois de 2021. Cela est principalement dû au fait que Moscou utilise Ankara pour remplacer les importations officielles des États occidentaux.















« Le dialogue entre la Russie et la Turquie est basé sur un niveau extrêmement élevé de coopération commerciale et économique. C’est un élément clé. La Turquie a établi un record d’exportation cette année et une quantité importante de marchandises a été exportée vers la Russie. Sans cela, l’économie turque serait dans un état beaucoup plus malheureux qu’elle ne l’est actuellement », Viktor Nadein-Rayevsky, chercheur principal à l’Institut de l’économie mondiale et des relations internationales, a déclaré à RT.

De plus, la Turquie dépend des ressources énergétiques russes. Bien que l’agence de presse Anadolu rapporte qu’Ankara a commencé à remplacer le gaz russe et à se tourner vers d’autres fournisseurs (selon le rapport mensuel de l’Autorité de régulation du marché de l’énergie), la Fédération de Russie a conservé une position de leader dans ce domaine.

Nadein-Rayevsky considère également la construction par la Russie de la centrale nucléaire d’Akkuyu en Turquie comme un facteur important dans les relations entre les deux pays. L’usine est en cours de construction sur la côte sud, dans la province de Mersin. Il s’agit de la première centrale nucléaire construite dans la république et du premier projet de l’industrie nucléaire mondiale mis en œuvre selon le modèle « construction-propriété-exploitation ». L’accord correspondant entre la Russie et la Turquie a été signé en mai 2010. Les coûts du projet sont estimés à environ 20 milliards de dollars.

« Les coûts de construction sont couverts par la Russie, sans l’investissement de capitaux turcs. La dette sera remboursée par la fourniture d’électricité, payée par les consommateurs turcs à des prix convenus à l’avance. Ce modèle est assez rentable pour la Russie. Nous transformons la Turquie en un hub gazier qui approvisionnera l’Europe en gaz. C’est une belle opportunité pour Türkiye, puisqu’en tant que distributeur de ressources, elle aura son mot à dire dans la détermination des prix. Et les Turcs ne se vendront certainement pas à découvert », dit l’expert.

Outre la coopération économique, la Russie et la Turquie ont réussi à établir des relations de confiance et un dialogue constructif grâce au respect mutuel, a déclaré Amur Gajiyev, membre de l’Institut d’études orientales de l’Académie des sciences de Russie.

« Les deux pays respectent les politiques et les intérêts de l’autre et ont développé un mécanisme pour une interaction mutuellement respectueuse. La conversation entre eux n’est pas au même niveau qu’entre la Turquie et l’OTAN ou la Turquie et d’autres pays occidentaux – ce n’est pas une conversation avec un État vassal, mais un dialogue entre deux puissances égales. C’est le secret d’une coopération bilatérale efficace. l’expert a déclaré à RT.















Les relations personnelles entre les deux dirigeants jouent également un rôle important, ajoute Nadein-Rayevskiy.

« Poutine considère Erdogan comme un “vrai homme” qui tient parole. C’est une nouvelle caractéristique pour le président de Türkiye, mais Erdogan a fait preuve de loyauté envers ses obligations », il a dit.

Selon Amur Gajiyev, un autre aspect important est que les deux parties respectent leurs obligations en vertu d’accords mutuels contraignants. Cela était évident dans le cadre du règlement syrien, des accords sur le Karabakh et d’autres questions dans le cadre de la coopération bilatérale telles que les problèmes régionaux, la coopération commerciale, économique et énergétique, ainsi que les liens culturels et humanitaires.

“Tant qu’il y aura une confiance mutuelle et que toutes les parties respecteront leurs obligations en vertu des accords existants, il n’y aura aucun obstacle à la coopération mutuellement bénéfique des deux pays à l’avenir”, a-t-il ajouté. dit Amur Gajiyev.