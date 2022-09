Pourquoi la Russie a-t-elle coupé l’approvisionnement en gaz de l’Europe ?

L’Europe a été plongée dans sa plus grande crise énergétique depuis des décennies, les approvisionnements en gaz naturel de la Russie devenant volatils et imprévisibles avant même le début de l’invasion de l’Ukraine. Maintenant, ces approvisionnements sont complètement arrêtés.

La Russie affirme que les sanctions économiques punitives qui lui sont imposées par l’Occident sont responsables de l’arrêt indéfini de l’approvisionnement en gaz via le principal gazoduc européen.

“Des problèmes de pompage sont survenus à cause des sanctions imposées contre notre pays et contre un certain nombre d’entreprises par des États occidentaux, dont l’Allemagne et le Royaume-Uni”, a déclaré lundi à la presse le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov. selon l’agence de presse russe Interfax.

Lorsqu’on lui a demandé si le pompage de gaz via Nord Stream 1 dépendait entièrement des sanctions et si l’approvisionnement reprendrait si celles-ci étaient levées ou assouplies, Peskov a répondu : “Bien sûr. Les sanctions mêmes qui empêchent l’entretien des unités, qui les empêchent de se déplacer sans autorisation appropriée des garanties légales, qui empêchent ces garanties légales d’être données, et ainsi de suite.”

“Ce sont précisément ces sanctions que les États occidentaux ont introduites qui ont amené la situation à ce que nous voyons maintenant”, a ajouté Peskov.

Venant directement du Kremlin, de tels commentaires représentent l’indication la plus claire à ce jour que la Russie cherche à faire pression sur l’Europe pour qu’elle lève les mesures économiques, prises pour punir la Russie pour son invasion non provoquée de l’Ukraine, afin que les robinets soient rouverts avant l’hiver.

Les législateurs européens ont accusé à plusieurs reprises la Russie, traditionnellement son plus grand fournisseur d’énergie, de militariser les exportations d’énergie dans le but de faire grimper les prix des matières premières et de semer l’incertitude dans le bloc des 27 nations. Moscou nie avoir utilisé l’énergie comme arme.