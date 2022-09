Alors que la nation se prépare à dire au revoir à la reine, un certain nombre de protocoles seront reconnus tout au long de la journée.

Des horaires stricts permettront à la journée de passer d’une formalité à l’autre alors que le monde dit au revoir à Sa Majesté.

La reine fera son dernier voyage à Windsor demain Crédit : AFP

Pourquoi la Royal Navy commencera-t-elle à transporter le cercueil de la reine à 10h44 ?

Le cercueil de la reine sera transporté à l’abbaye de Westminster à 10 h 44 lundi.

Il sera transporté sur le State Gun Carriage de la Royal Navy comme l’était son père, le roi George VI.

La journée fonctionnera selon des horaires précis afin que les funérailles d’État de la reine commencent à 11 heures.

Cela commencera par le départ du cercueil de Westminster Hall vers le palais de Westminster peu après 10h30.

Le roi et les membres supérieurs de la famille royale suivront derrière le cortège qui partira à 10h44 pour arriver à l’abbaye de Westminster à 10h52.

Un certain nombre de traditions formelles avec des horaires précis seront reconnues tout au long de la journée.

Pourquoi le Last Post retentira-t-il à 11h55 ?

Le Last Post sera joué lors des funérailles de la reine à 11h55 afin qu’un silence de deux minutes puisse être observé immédiatement après.

Les participants à l’abbaye de Westminster et les téléspectateurs qui regardent les funérailles de chez eux peuvent se joindre au silence.

The Last Post est l’une des mélodies les plus connues au monde et est généralement jouée à la trompette.

Il est joué lors des funérailles militaires du Commonwealth ainsi que le jour du Souvenir dans le Commonwealth et le jour de l’Anzac en Nouvelle-Zélande et en Australie.

Pourquoi le cortège s’arrêtera-t-il à 15h53 ?

La procession s’arrêtera au bas des marches ouest de la chapelle St George dans le cloître Horseshoe où le groupe de porteurs soulèvera le cercueil du corbillard et le portera sur les marches ouest.

Cela permettra au service d’inhumation de commencer à l’entrée de la procession des cercueils dans la chapelle, vers le catafalque du Quire.

Le service sera dirigé par le doyen de Windsor. Des prières seront dites par le recteur de Sandringham, le ministre de Crathie Kirk et l’aumônier de Windsor Great Park.

À la fin du service, le roi et les membres de la famille royale partiront du porche de Galilée pour le château de Windsor.

Un service funéraire privé, auquel assisteront le roi et des membres de la famille royale, sera dirigé par le doyen de Windsor.

Sa Majesté sera enterrée aux côtés de son défunt mari, le duc d’Édimbourg, à la King George VI Memorial Chapel.