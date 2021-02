Deux incendies mortels d’hôpitaux en moins de trois mois ont sonné l’alarme sur l’état du système de santé roumain.

En novembre, 10 personnes sont décédées après qu’un incendie a englouti une unité de soins intensifs traitant des patients intubés COVID-19 dans la ville nordique de Piatra Neamt.

Cela a provoqué un choc considérable dans un pays qui, ces dernières années, a été en proie à une multitude de scandales sanitaires.

Mais alors que les enquêtes criminelles et médico-légales se poursuivent plus de deux mois plus tard, une autre tragédie hospitalière a secoué le pays.

Fin janvier, un incendie s’est déclaré dans un service COVID-19 de l’hôpital Matei Bals de Bucarest, tuant 12 personnes.

Le fait qu’une telle calamité puisse se reproduire, dans un laps de temps aussi court et dans l’un des hôpitaux les plus grands et les mieux financés de Roumanie, a incité le président Klaus Iohannis à appeler à une réforme urgente et «profonde». Des tragédies comme celle-là, a-t-il dit, «ne doivent plus se reproduire».

‘Tragédie prévisible’

Pour le Dr Bogdan Tanase, le chef de l’Alliance des médecins de Roumanie, le fait que des gens meurent dans des incendies d’hôpitaux dans un pays membre de l’UE depuis 2007 n’a pas été un choc.

«C’était une tragédie prévisible en raison de l’ancienne infrastructure», a déclaré le Dr Tanase à Euronews. «Nous travaillons dans des hôpitaux construits dans les années 70 et 80 dans une écrasante majorité – les chambres sont petites, les circuits inadéquats, les installations sanitaires et électriques sont très anciennes.

L’Institut Matei Bals de Bucarest pour les maladies infectieuses a été construit en 1953 mais a bénéficié d’un financement constant et de travaux de rénovation. L’hôpital a été à la pointe de la lutte du pays contre le coronavirus – qui a tué plus de 18000 personnes en Roumanie et infecté plus de 730000.

«La seule chose imprévisible était l’endroit où cela s’est passé – dans un hôpital très bien financé», a déclaré le Dr Tanase.

Dans le court laps de temps écoulé entre les deux incendies meurtriers dans les hôpitaux – dont les causes restent indéterminées – au moins trois autres incendies se sont déclarés dans des établissements médicaux du pays, dans un cas ayant entraîné la mort d’un patient dans un hôpital psychiatrique.

À la suite de l’incendie de Piatra Neamt, le ministre de la Santé de l’époque, Nelu Tataru, a déclaré que l’incendie avait «très probablement été déclenché par un court-circuit».

‘L’ignorance et pas de stratégie claire’

La série d’incendies d’hôpitaux a révélé de profondes fissures dans le système de santé roumain. Selon Eurostat, la Roumanie a le taux le plus élevé de décès évitables parmi les moins de 75 ans de l’UE – 80% contre 68% dans l’ensemble de l’Union.

Au cours des 31 dernières années – depuis la fin du communisme – un seul hôpital public a été construit dans le pays. La Roumanie a les dépenses de santé les plus faibles de l’UE par rapport au PIB à 5,2%, contre une moyenne de l’UE de près de 10%.

«L’effet le plus frappant de la faiblesse des dépenses publiques en soins de santé est la très mauvaise infrastructure», a déclaré le Dr Tanase. «Il y a une absence de stratégie cohérente, d’objectifs clairs et, plus important encore, une ignorance des besoins en soins de santé dans la population générale.»

Les faibles dépenses de santé peuvent en effet être un catalyseur majeur pour la myriade de problèmes dans le secteur de la santé en Roumanie.

De nombreux autres problèmes, dans un pays où les pots-de-vin en espèces pour les médecins sont monnaie courante, ont retardé le développement. Des niveaux élevés de corruption, une gestion politisée et inefficace et des niveaux élevés d’émigration parmi le personnel médical du pays sont des problèmes omniprésents.

Depuis que la Roumanie a rejoint l’UE en 2007, des dizaines de milliers de travailleurs médicaux ont déménagé dans d’autres pays de l’UE où les salaires sont plus élevés et les conditions sont meilleures. Cela a conduit à une pénurie de personnel médical à l’échelle nationale d’environ 40000.

Après un incendie mortel dans une discothèque à Bucarest en 2015, les profondeurs de la dégradation du secteur de la santé ont été mises à nu. Plus de la moitié des 64 victimes décédées l’ont fait dans des hôpitaux criblés de bactéries après l’incendie. Les journalistes d’investigation locaux ont découvert que l’utilisation généralisée de désinfectants médicaux fictifs peut avoir été un facteur primordial.

L’incendie, qui s’est avéré avoir bafoué les règles de sécurité, a déclenché d’énormes manifestations de rue, un gouvernement a démissionné et le slogan «Corruption Kills» est venu symboliser à la fois la corruption endémique et les malheurs bien documentés du système de santé roumain.

« En quatre ans, personne ne peut construire ce qui n’a pas été construit en 30 »

Mais maintenant, à la suite des deux incendies meurtriers, le changement est peut-être en cours.

Le nouveau gouvernement de coalition de la Roumanie – élu en décembre et dirigé par le Premier ministre Florin Citu – a annoncé hier avoir obtenu 50 millions d’euros de fonds européens qui seront utilisés pour moderniser les infrastructures de soins de santé afin d’améliorer la sécurité des patients.

« Cela fait partie d’un effort plus important pour canaliser les fonds européens précédemment dédiés aux projets d’infrastructure vers le système de santé », a déclaré à Euronews Cristian Ghinea, ministre des Investissements et des Projets européens. «La décision d’aujourd’hui a été de consacrer une partie de l’argent à des projets anti-incendie petits mais urgents.»

L’argent est une somme infime dans le grand schéma des choses, mais il peut sauver des vies. Il sera utilisé pour évaluer et moderniser les infrastructures médicales telles que les installations électriques, les réseaux de gaz médicinaux et les systèmes de ventilation.

«Le gouvernement précédent a eu l’idée d’accéder à ces fonds, mais ils sont restés coincés dans des procédures intergouvernementales – une véritable maladie de l’élaboration des politiques en Roumanie», a déclaré Ghinea.

Le ministre a ajouté: «Nous venons de couper la merde et d’obtenir de vrais résultats politiques.»

Après l’incendie de Matei Bals, le ministre roumain pro-réformiste de la Santé, Vlad Voiculescu – qui a occupé le même poste ministériel pendant quelques mois en 2016 – a clairement expliqué pourquoi de telles tragédies d’incendies frappaient les hôpitaux roumains.

« La réalité est que l’écrasante majorité de nos hôpitaux est simplement le résultat d’un sous-financement chronique et d’acquisitions non transparentes qui ont abouti à une longue série d’improvisations faites par un personnel technique peu et mal payé », a déclaré le ministre de la Santé.

Avant ses affectations ministérielles, Voiculescu – qui a promis de construire de nouveaux hôpitaux – a conçu un système pour aider les patients atteints de cancer à acquérir des médicaments difficiles à trouver à l’étranger; il a également aidé à mettre en place un établissement spécial pour les enfants atteints de cancer.

«Nous mettrons en œuvre des mesures urgentes dans chaque hôpital afin que des tragédies comme celles de Matei Bals ou de Piatra Neamt ne se reproduisent pas», a-t-il déclaré.

Les antécédents civiques de l’ancien banquier sont en effet impressionnants, et il a maintenant un mandat de quatre ans en tant que ministre pour initier un changement institutionnel dans un système de santé dont il a été très critique.

S’il peut forcer un revers sur des décennies de négligence et de corruption dans un tel délai sera son plus grand défi à ce jour.

«En quatre ans, personne ne peut construire ce qui n’a pas été construit depuis 30 ans», a déclaré le Dr Tanase.

