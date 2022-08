Pourquoi la rêverie est réellement bonne pour votre cerveau

Le Dr Schooler et ses collègues ont découvert que les gens trouvaient des solutions plus créatives aux problèmes après avoir pris une pause pour essayer de les résoudre et avoir effectué une tâche peu exigeante tout en rêvassant. Quand ils ont fait d’autres choses pendant cette pause – soit assis tranquillement‌ ou concentrés sur une autre tâche difficile‌ – ou quand ils n’a pas pris de pause du tout, la résolution de problèmes était plus difficile.

« L’émerveillement de l’esprit peut être l’occasion de proposer de nouvelles approches différentes auxquelles vous n’aviez pas pensé auparavant », a-t-il déclaré.

Si votre esprit va dans de mauvais endroits, essayez la pleine conscience.

Cependant, certains problèmes ne seront pas résolus par la rêverie – et vous constaterez peut-être que la rêverie vous y ramène et vous stresse, a déclaré Jonathan Smallwood, psychologue à l’Université Queen’s en Ontario. Par exemple, ruminer les choses que votre collègue de travail ennuyeux a faites ne résoudra probablement rien car la situation est hors de votre contrôle, a-t-il déclaré. Dans ces cas, la rêverie peut “devenir un peu plus comme une malédiction, car vous ne pouvez pas échapper au problème que votre cerveau essaie constamment de résoudre”, a-t-il déclaré.

Dans cette situation, la pratique de la pleine conscience – un état mental dans lequel vous vous concentrez sur le moment présent – pourrait “aider à maîtriser le bavardage incessant”, a déclaré le Dr Schooler. Dès que vous avez remarqué que vos pensées sont devenues stressantes ou déprimantes, faites une pause et essayez de vous concentrer sur le moment présent. Pensez à votre respiration et aux sensations que vous ressentez. Ensuite, amenez vos rêveries dans une direction plus positive, a-t-il dit – pensez à un souvenir heureux, par exemple, ou à une émission de télévision que vous avez trouvée provocante.

Cet après-midi, lorsque je suis arrivé à la file d’attente du camp, j’ai pris mon téléphone par réflexe – mais je me suis souvenu que je ne voulais pas faire défiler. “L’essentiel est d’apprendre que vous pouvez contrôler votre attention”, m’a dit le Dr Schooler. “Beaucoup de gens n’apprécient pas ça.” En d’autres termes, je peux commencer à prioriser mes propres pensées. Alors, j’ai posé mon téléphone et j’ai commencé à rêvasser. Je me suis souvenu de chanter dans un groupe a cappella quand j’étais à l’université – une époque avant même que les smartphones et les réseaux sociaux n’existent.