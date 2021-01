Nouvelles excitantes, Le bureau Ventilateurs!

Greg Daniels, créateur de l’emblématique sitcom NBC, partage de nouveaux détails sur la possibilité d’une réunion télévisée tant attendue mettant en vedette vos employés préférés de Dunder Mifflin en l’honneur de Le bureaul’arrivée de Peacock la semaine dernière.

« Je pense que c’est probablement plus probable maintenant que la série est sur Peacock, mais pas de plans pour le moment », a partagé Daniels avec E! News exclusivement le mardi 5 janvier « Mais les gens y sont plus ouverts maintenant, semble-t-il. »

Lorsqu’on lui a demandé ce qu’un Bureau Les retrouvailles sur Peacock pourraient ressembler à, a révélé Daniels, « Je pense que le problème est de savoir ce qu’il reste à dire sur les personnages. On a peut-être parlé d’un copains-style genre de réunion. Je ne sais pas, c’est encore assez vague. «

« Ce qui est étrange à ce sujet, c’est que lorsque nous y avons mis fin, nous avons fait un bond d’un an et beaucoup d’entre eux ne travaillent plus là-bas. Jim et Pam vivent maintenant au Texas, tout comme Darryl », a-t-il ajouté. « Mais ce serait amusant d’aller chercher des épisodes perdus et de les tourner comme s’ils étaient de retour en 2010 ou quelque chose comme ça. »