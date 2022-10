Pourquoi la Réserve fédérale ne sera pas si prompte à relâcher sa lutte contre l’inflation

Jerome Powell, président de la Réserve fédérale américaine, prend la parole lors d’un événement Fed Listens à Washington, DC, États-Unis, le vendredi 23 septembre 2022. Cette semaine, les responsables de la Réserve fédérale ont donné leur signal le plus clair à ce jour qu’ils sont prêts à tolérer un récession comme le compromis nécessaire pour reprendre le contrôle de l’inflation. Al Drago | Bloomberg | Getty Images

Pensez au président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, en tant que gymnaste sprintant sur le tapis, en spirale, en tournant, en tourbillonnant, puis en se tordant dans les airs et en essayant de s’assurer qu’il atterrit toujours parfaitement sur ses pieds. C’est la politique monétaire en cette ère d’inflation rapide, de croissance économique évanouie et de craintes accrues quant à ce qui pourrait mal tourner. Powell est ce gymnaste, debout sur la version économique d’un tapis olympique, et devant s’assurer que tout se passe bien. Parce que si les choses tournent mal, elles pourraient très mal tourner. “Ils doivent respecter l’atterrissage”, a déclaré Joseph Brusuelas, économiste en chef américain chez RSM. “C’est le bas de l’échelle économique qui va supporter le fardeau si la Fed ne respecte pas correctement l’atterrissage. Ils perdent des emplois et leurs dépenses diminuent et ils doivent puiser dans leurs économies et leurs 401(k) pour joindre les deux bouts.” Les consommateurs, pressés par la hausse constante des prix, puisent déjà dans leurs économies pour couvrir leurs coûts. Le taux d’épargne personnelle n’était que de 3,5 % en août, selon le Bureau d’analyse économique. C’était juste au-dessus d’un taux de 3% en juin qui était le plus bas en 14 ans, remontant aux premiers jours de la crise financière.

Les prix des articles de tous les jours ont augmenté à un rythme extraordinaire. Les œufs ont augmenté de 40 % par rapport à il y a un an en août, le beurre et la margarine ont grimpé de près de 30 % et l’essence, même avec une baisse de 10,6 % au cours du mois, était toujours supérieure de plus de 25 % au même point en 2021. Les conséquences de ne pas maîtriser cela pourraient être graves, tout comme elles pourraient l’être si la Fed va trop loin dans sa quête pour rétablir la stabilité des prix pour l’économie américaine. Brusuelas a déclaré qu’un scénario du pire ressemblerait à un taux de chômage de 5,5% et à 3,5 millions d’emplois perdus, les entreprises devant licencier des travailleurs pour faire face à la décélération économique et à la flambée des coûts qui surviendraient si l’inflation sévissait.

Le risque d’échec

Dans l’état actuel des choses, l’économie se dirige très probablement vers une récession de toute façon. La question est de savoir à quel point cela peut empirer. “Ce n’est pas une question de savoir si nous allons entrer en récession ou non, c’est quand nous allons l’avoir et le degré d’intensité de la récession”, a déclaré Brusuelas. “Mon sentiment est que nous sommes en récession d’ici le deuxième trimestre de 2023.” La Fed ne peut pas simplement continuer à augmenter les taux alors que l’économie s’affaiblit. Il doit augmenter jusqu’à ce qu’il atteigne un équilibre où il ralentit suffisamment l’économie pour corriger les inadéquations multiples de l’offre et de la demande, mais pas au point de causer des douleurs plus profondes et inutiles. Selon le Les dernières perspectives de la Fedles décideurs prévoient de continuer jusqu’en 2023, avec des taux de référence à environ 1,5 point de pourcentage par rapport au niveau actuel. “Si la Fed en fait trop, vous aurez une récession beaucoup plus profonde avec un chômage plus élevé”, a déclaré Brusuelas. Que la Fed aille trop loin et étouffe trop l’économie est la principale crainte des détracteurs de la banque centrale. Ils disent qu’il y a des signes tangibles que les 3 points de pourcentage de hausses de taux jusqu’à présent en 2022 ont atteint leur objectif, et la Fed peut maintenant faire une pause pour laisser l’inflation reculer et l’économie se redresser, bien que lentement.

“La Fed pourrait démissionner aujourd’hui et l’inflation reviendra à des niveaux acceptables au printemps prochain”, a déclaré James Paulsen, stratège en chef des investissements chez The Leuthold Group. “Je pense vraiment que la guerre contre l’inflation a été gagnée. Nous ne le savons tout simplement pas.” Paulsen examine des choses telles que la chute des prix des matières premières, des voitures d’occasion et des biens importés. Il a également déclaré que les prix des articles liés à la technologie étaient en baisse, tandis que les stocks des détaillants augmentaient. Sur le marché du travail, il a déclaré que le solde de la croissance de la masse salariale cette année provenait du côté de l’offre de l’économie que la Fed veut stimuler, plutôt que du côté de la demande qui a alimenté l’explosion de l’inflation. “S’ils le veulent, ils peuvent provoquer une récession inutile”, a déclaré Paulsen. “Je ne sais tout simplement pas pourquoi ils veulent faire ça.” Paulsen n’est pas seul dans sa critique. Il y a de plus en plus d’appels à Wall Street pour que la banque centrale réduise son resserrement politique et regarde comment l’économie progresse à partir d’ici. Le responsable de la stratégie actions de Wells Fargo, Christopher Harvey, a déclaré que le message de la Fed, en particulier du président Jerome Powell, selon lequel elle est prête à infliger “une certaine douleur” à l’économie est interprété comme la banque centrale prête à continuer “jusqu’à ce que quelque chose casse”. “Ce qui est troublant, c’est la minimisation apparente des signaux du marché des capitaux alors que la Fed avance péniblement vers son objectif d’inflation de 2%”, a déclaré Harvey dans une note client. “Par conséquent, ces signaux devront s’intensifier (c’est-à-dire des actions encore plus faibles et des spreads plus larges) avant que la Fed ne réagisse. Cela implique également que la récession sera probablement plus longue/plus sévère que ne l’indiquent les fondamentaux actuels et le risque de marché.”

Coûts humains

Pas moins une autorité que les Nations Unies a publié lundi un rapport d’agence dans lequel le La Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement avertie des ramifications que les hausses de taux pourraient avoir à l’échelle mondiale. “La ligne de conduite actuelle nuit aux personnes vulnérables partout, en particulier dans les pays en développement. Nous devons changer de cap”, a déclaré la secrétaire générale de la CNUCED, Rebeca Grynspan, lors d’une conférence de presse à Genève, selon un compte rendu de Reuters. Pourtant, les données suggèrent que la Fed a encore du travail à faire. Le prochain rapport sur l’indice des prix à la consommation devrait montrer que le coût de la vie a continué de grimper en septembre. La Le tracker Nowcast de la Fed de Cleveland des éléments du panier large de biens et services que le Bureau of Labor Statistics utilise pour calculer l’IPC affiche un autre gain de 0,5 % hors alimentation et énergie, bon pour un rythme de 6,6 % d’une année sur l’autre. En incluant les aliments et l’énergie, l’IPC global devrait augmenter de 0,3 % et 8,2 % respectivement. Alors que les critiques affirment que ces types de points de données sont rétrospectifs, la Fed est confrontée à un problème d’optique supplémentaire après avoir minimisé l’inflation lorsqu’elle a commencé à augmenter de manière significative il y a plus d’un an, et a tardé à agir.