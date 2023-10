Pourquoi la réouverture du terminal de Rafah est cruciale au milieu des bombardements israéliens sur Gaza | Conflit israélo-palestinien Actualités

Alors que les bombardements israéliens sur la bande de Gaza se poursuivent, 2,3 millions de Palestiniens restent piégés alors qu’Israël a annoncé un blocus total de l’enclave – pas d’eau, pas de carburant et pas d’électricité – à la suite de l’attaque meurtrière du Hamas le 7 octobre.

Les efforts visant à ouvrir le terminal de Rafah n’ont jusqu’à présent donné aucun résultat, le ministre égyptien des Affaires étrangères, Sameh Shoukry, ayant déclaré qu’Israël n’avait pas encore autorisé l’ouverture du terminal, qui relie Gaza à l’Egypte. Il a ajouté que le Caire avait pour objectif de maintenir le passage opérationnel.

L’Égypte devrait fournir une aide humanitaire vitale aux Palestiniens assiégés dans l’enclave, mais a rejeté les propositions visant à accepter les Palestiniens de Gaza dans ses frontières.

Alors, quel est le passage contrôlé par l’Égypte, comment l’Égypte est-elle liée à Gaza au milieu du conflit persistant et que se passe-t-il ensuite ?

Qu’est-ce que le passage de Rafah ?

Environ un million de Palestiniens ont déjà été déplacés à la suite des intenses bombardements israéliens et de l’ordre israélien d’évacuer le nord de Gaza en préparation d’une apparente offensive terrestre.

Des dizaines de milliers de personnes ont trouvé refuge dans les écoles des Nations Unies alors que la situation médicale est au point de rupture.

Le terminal de Rafah, situé dans la partie sud de Gaza, à la frontière de la péninsule égyptienne du Sinaï, est le seul moyen par lequel les Palestiniens peuvent sortir de Gaza et l’aide peut entrer depuis qu’Israël a imposé un siège total sur l’enclave.

Israël et l’Égypte appliquent un contrôle strict sur le passage des personnes et des biens dans le cadre d’un blocus imposé en 2007 après l’arrivée au pouvoir du Hamas.

Le point de passage revient de plus en plus dans les négociations entre les différentes parties qui tentent de gérer la guerre qui a éclaté le 7 octobre lorsque les combattants du Hamas sont entrés en Israël et ont commencé à lancer des roquettes, tuant jusqu’à présent au moins 1 400 personnes. Depuis, Israël a tué au moins 2 700 Palestiniens lors d’une campagne de bombardements incessante au cours des huit derniers jours.

Rafah a été fermée après le début du conflit, Israël l’ayant bombardée à plusieurs reprises. L’Égypte affirme que son propre côté du passage reste opérationnel, mais les frappes aériennes israéliennes ont considérablement endommagé les infrastructures du côté palestinien.

Des centaines de tonnes d’aide provenant d’ONG et de plusieurs pays attendaient lundi des camions dans la ville égyptienne voisine d’El Arish pour obtenir l’autorisation d’entrer à Gaza, ont déclaré à Reuters deux sources sur place et un témoin.

Péninsule égyptienne du Sinaï et Gaza

La péninsule du Sinaï, qui borde également Israël, est située entre la mer Méditerranée au nord et la mer Rouge au sud. En tant que seule partie de l’Égypte située en Asie, elle constitue un pont terrestre entre l’Asie et l’Afrique.

Le Sinaï a été contrôlé par l’Empire ottoman pendant des siècles jusqu’au 19ème siècle, tombant ensuite entre les mains de la puissance coloniale britannique, qui en a maintenu le contrôle jusqu’au milieu du 20ème siècle.

Le Sinaï a été capturé par Israël à la suite de la guerre des Six Jours avec les États arabes en 1967. Israël a restitué le Sinaï à l’Égypte après les accords de Camp David négociés par les États-Unis. L’Égypte est devenue la première nation arabe à reconnaître officiellement Israël dans le cadre des accords de paix. Israël s’est complètement retiré de la péninsule du Sinaï en 1982.

La bande de Gaza, sous contrôle égyptien de 1948 à 1967, est passée sous occupation israélienne. Israël maintiendra son emprise sur Gaza pendant environ 40 ans avant de se retirer sous la pression internationale en 2005.

Qu’en est-il de l’aide et des réfugiés ?

Des centaines de tonnes d’aide, transportées par plus de 100 camions, sont arrivées dans le Sinaï en provenance de pays comme la Jordanie et la Turquie, l’Égypte ayant ouvert son aéroport d’El Arish pour les accueillir.

Les camions sont alignés dans les parties nord de la péninsule proche de Gaza et sont prêts à entrer par le terminal de Rafah une fois qu’un accord aura été trouvé pour son ouverture.

Mais malgré les visites de hauts responsables américains et européens en Égypte, Israël a refusé le passage sûr des camions humanitaires, de sorte que le passage reste fermé.

Cela signifie que les étrangers et les Palestiniens binationaux piégés dans l’enclave bloquée n’ont pas non plus pu entrer en Égypte, dans l’attente d’un accord.

La situation est différente pour les Palestiniens sans autre nationalité, car il semble que l’Égypte n’envisage pas de leur autoriser l’entrée pour des raisons de sécurité nationale.

L’Égypte, qui accueille déjà environ neuf millions de migrants en provenance du Soudan, de Syrie, du Yémen, de Libye et d’ailleurs, et qui est en outre confrontée à une crise économique, est réticente à simplement ouvrir le passage de Rafah à des centaines de milliers de réfugiés supplémentaires.

Cela est d’autant plus vrai que, historiquement, les Palestiniens déplacés ont été pour la plupart incapables de rentrer chez eux. La majeure partie de la population de Gaza est constituée de réfugiés de la guerre israélo-arabe de 1948, lorsqu’ils ont été chassés ethniquement de leurs foyers qui font désormais partie d’Israël.

L’Égypte et la Jordanie ont toutes deux déclaré que les Palestiniens devaient rester dans leur patrie pour pouvoir atteindre leur objectif d’avoir un État palestinien.