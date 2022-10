Pourquoi la relation américano-saoudienne se flétrit — RT World News

La réduction de la production de pétrole de l’OPEP+ a appris à Washington que l’Arabie saoudite n’est pas simplement un État client auquel il faut faire appel pour répondre aux besoins politiques de l’Amérique à son propre détriment

Récemment, les États-Unis ont été indignés par la décision de l’Arabie saoudite, avec le reste des pays de l’OPEP+, de réduire la production de pétrole de deux millions de barils par jour. L’administration du président américain Joe Biden, qui avait misé sur la bonne volonté du royaume pour faciliter une baisse des prix du pétrole afin d’isoler la Russie avec un plafonnement des prix de l’énergie, a rapidement menacé de représailles non précisées contre la monarchie, qui pourraient équivaloir à un gel des ventes d’armes.

La dispute envoie sans doute les relations entre les États-Unis et l’Arabie saoudite sur leur trajectoire la plus basse de tous les temps. Malgré des idéologies complètement différentes, les États-Unis ont longtemps courtisé la monarchie hautement conservatrice comme l’un de ses principaux partenaires stratégiques de choix au Moyen-Orient, créant une relation de longue date de gain mutuel qui impliquait l’accès américain au pétrole en échange de la sécurité de l’Arabie saoudite. régime, ainsi que les armes et la coopération contre ses ennemis dans la région.















Ce modèle de relation « patron-client » a défini les liens entre les puissances occidentales, dont la France et le Royaume-Uni, et les autres monarchies du Golfe, dont Bahreïn, le Koweït, le Qatar, Oman et les Émirats arabes unis. Londres et Paris, les premières puissances coloniales qui dominaient la région, ont mis en place ce modèle en garantissant l’indépendance de ces nations, suite à la disparition de l’Empire ottoman et en les établissant comme leurs « clients », permettant aux nations occidentales de conserver des ressources stratégiques et énergétiques , et l’accès militaire au Moyen-Orient. Au fur et à mesure que le XXe siècle avançait, les États-Unis sont rapidement devenus le plus grand mécène des pays du Moyen-Orient.

Alors que ce partenariat a permis à l’Arabie saoudite et aux autres États du Golfe de s’enrichir, 2021-2022 a vu des signes de plus en plus nombreux qu’à mesure que le monde change, la commodité d’un tel partenariat commence à s’estomper, la querelle de l’OPEP étant un point de rupture. Tout d’abord, la relation entre les États-Unis et les États du Golfe est, comme indiqué ci-dessus, un partenariat de convenance mutuelle, et ce n’est que cela. Les perspectives politiques et culturelles radicalement différentes des pays respectifs signifient qu’il n’y a aucun lien basé sur la valeur ou idéologique intégré dans leur relation. Alors que les États-Unis prônent la démocratie libérale, l’Arabie saoudite préconise une interprétation wahhabite radicale de la loi islamique, qui est à l’opposé du système de valeurs occidental.

Malgré cela, les États-Unis sont devenus de plus en plus agressifs dans leur politique étrangère, alors que de multiples confrontations géopolitiques se sont ouvertes contre la Russie et la Chine, et ils ont cherché à dépendre plus facilement de la conformité des « pays amis » alors qu’ils cherchaient à consolider son influence mondiale, y compris dans ce cas l’Arabie Saoudite. Alors que les pays de l’Occident global peuvent se sentir obligés de respecter les valeurs invoquées par les États-Unis, des États comme l’Arabie saoudite ne voient pas leur relation avec Washington de la même manière et reconnaissent probablement la croisade idéologique des États-Unis comme une longue -responsabilité à terme envers eux-mêmes. Qu’adviendra-t-il de l’Arabie saoudite, par exemple, si les États-Unis n’en ont plus l’usage ? Saddam Hussein était l’un de ces « clients » avant de devenir un ennemi.















Soucieux en définitive de préserver leurs propres systèmes de valeurs et leur indépendance, les États du Golfe ont de plus en plus diversifié leurs relations ces dernières années avec des penchants vers la Russie et la Chine. Pékin, avec son énorme demande en énergie, est également devenu une alternative lucrative à l’Occident. De même, des liens stables avec Moscou permettent également une coopération dans l’intérêt commun des pays exportateurs de pétrole, ce qui a également eu pour effet de réduire l’influence et la domination occidentales sur ces pays.

En reconnaissant cela, pourquoi l’Arabie saoudite et les États de l’OPEP saperaient-ils volontairement leurs propres revenus pétroliers simplement pour servir les intérêts géopolitiques des États-Unis ? Le monde est au milieu d’une crise des prix de l’énergie exacerbée par le conflit en Ukraine. L’Arabie saoudite voit que les États-Unis et certains de ses alliés veulent délibérément essayer de faire baisser le prix du pétrole dans le but d’essayer de nuire à la Russie. Cependant, ce n’est pas ainsi que fonctionne le marché et, par extension, une telle décision est également une attaque contre les intérêts saoudiens et de l’OPEP. Bien que le royaume soit officiellement neutre vis-à-vis de la Russie et de l’Ukraine, il reconnaît également que le succès d’un plafonnement des prix de l’énergie encouragerait l’Occident à pousser plus fort contre la Russie, ce qui sape également l’indépendance géopolitique du royaume.

En d’autres termes, si les États-Unis réussissaient à diviser l’OPEP en exigeant unilatéralement un plafonnement des prix des produits pétroliers, cela irait à l’encontre du but même de l’organisation elle-même de protéger les intérêts économiques respectifs de ces pays. Les États-Unis ont été un partenaire utile pour l’Arabie saoudite, mais ce n’est pas un ami. Il ne fait pas partie d’un « bloc » ou d’une coalition idéologique, comme disons le Royaume-Uni, mais a simplement considéré l’Occident comme le partenaire le plus utile et le plus lucratif pour répondre à ses propres besoins politiques. À mesure que ces besoins changent, les préférences de l’Arabie saoudite sont également susceptibles de changer. Washington apprend donc que le royaume n’est pas un État client auquel il faut faire appel en cas de besoin, et ainsi ce partenariat très étroit et souvent contradictoire commence à se tendre.