SA Majesté la reine Elizabeth est le monarque britannique depuis plus de 68 ans.

La reine monta sur le trône le 2 juin 1953, à seulement 27 ans.

La reine Elizabeth est connue sous le nom de Lilibet pour sa famille proche

Pourquoi la reine Elizabeth s’appelait-elle Lilibet ?

La reine Elizabeth est connue sous le nom de Sa Majesté par le public et sous le nom de Lilibet par sa famille proche.

Elle a été surnommée Lilibet lorsqu’elle était enfant parce qu’elle ne pouvait pas prononcer son propre nom, selon Business Insider.

Son défunt mari, le prince Philip, se référait également à elle en tant que telle, et à son décès, la reine Elizabeth lui a laissé une note manuscrite sur son cercueil signée Lilibet.

Le prince Philip appelait la reine Elizabeth par son surnom d’enfance, Lilibet Crédit : Getty

On pensait qu’il était la dernière personne à l’appeler Lilibet.

Comment le prince Harry et Meghan Markle ont-ils nommé leur fille ?

Meghan Markle et le prince Harry ont accueilli leur fille Lilibet Diana Mountbatten-Windsor le 4 juin 2021.

Lilibet signifie « promesse de Dieu ».

Selon une déclaration de la famille, Lilibet est une ode à son arrière-grand-mère, Sa Majesté la reine. »

« Son deuxième prénom, Diana, a été choisi pour honorer sa défunte grand-mère bien-aimée, la princesse de Galles. »

Le prince Harry et Meghan Markle ont nommé leur fille nouveau-née Lilibet Diana comme une ode au surnom de la reine et à la défunte mère de Harry, la princesse Diana Crédit : PA

Lilibet est née au Santa Barbara Cottage Hospital de Santa Barbara, en Californie, pesant 7 livres et 11 onces.

Selon l’attachée de presse des Sussex, Lilibet et Meghan sont « en bonne santé et à la maison ».

Quelle est la ligne de succession de Lilibet Diana ?

Lilibet est le onzième arrière-petit-enfant de la reine, rejoignant son grand frère Archie, deux ans, et les enfants du prince William et de Kate Middleton, George, Charlotte et Louis.

Dans l’état actuel des choses, Lilibet est huitième sur le trône et est assise derrière son père, le prince Harry, sixième, et son frère Archie, juste derrière Harry, septième.

Le prince William, deuxième derrière le prince Charles, et ses enfants George, Charlotte et Louis, respectivement troisième, quatrième et cinquième sur le trône, sont également devant Lilibet.

L’arrivée de Lilibet a poussé le prince Andrew, qui est né deuxième sur le trône en 1960, à la neuvième place de la lignée royale de succession.