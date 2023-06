Pourquoi la règle du signal doux n’est pas entrée en jeu dans le licenciement de Shubman Gill

Le renvoi de Shubman Gill lors de la dernière balle de la deuxième session est devenu l’un des principaux sujets de discussion lors de la quatrième journée du Championnat du monde de test (WTC) en cours samedi. La question sur toutes les lèvres était : pourquoi l’appel au licenciement en douceur n’a-t-il pas été lancé ? Le bord de Shubman Gill sur Scott Boland a volé près de Cameron Green dans les glissades. Le grand polyvalent a plongé vers sa gauche pour prendre une prise basse. Cependant, à première vue, il semblait y avoir un doute quant à savoir si le ballon touchait ou non le sol avant que Green n’attrape la balle à une main. Au milieu de l’incertitude quant à savoir si la prise était propre, l’affaire a été renvoyée à l’arbitre de télévision Richard Kettleborough.

Les angles de caméra ont montré que Green mettait quelques doigts sous le ballon alors qu’il prenait la prise, mais on ne pouvait pas dire de manière concluante si la prise était propre.

Après une longue période, au cours de laquelle la prise a été jouée et rejouée sous différents angles de caméra, l’arbitre de la télévision a statué que la prise était propre. La décision a été reçue avec incrédulité par Gill, qui avait l’air visiblement déçu alors qu’il quittait le terrain de jeu.

Cependant, la décision est devenue une pomme de discorde en raison du manque d’application du signal doux.

Le signal doux n’est pas entré en jeu car le règlement a été supprimé des conditions de jeu de l’ICC début juin, les nouvelles lois étant entrées en vigueur pour la première fois lorsque l’Angleterre a affronté l’Irlande à Lord’s il y a une semaine.

La décision de retirer la règle du signal doux a été prise par un comité du Conseil international de cricket (ICC), qui compte parmi ses membres l’ancien capitaine indien Sourav Ganguly.

« Les arbitres sur le terrain consulteront l’arbitre de télévision avant que toute décision ne soit prise », a confirmé l’ICC lors de l’annonce des changements en mai.

« Les signaux discrets ont été discutés lors des réunions précédentes du comité de cricket au cours des deux dernières années. Le comité en a longuement débattu et a conclu que les signaux discrets étaient inutiles et parfois déroutants, car les renvois de prises peuvent sembler peu concluants dans les rediffusions », Ganguly, qui représente le comité de cricket masculin de l’ICC, a déclaré plus tôt.

