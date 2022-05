Pourquoi la réforme américaine des armes à feu continue d’échouer face à une tragédie indescriptible

C’est l’heure de la pause pour le Sénat des États-Unis. Une pause de 10 jours est prévue pour les membres qui se réfèrent sans ironie à leur lieu de travail comme le plus grand organe délibérant du monde.

À moins d’un changement d’horaire, ils rentreront chez eux pour les réunions de circonscription et les barbecues du Memorial Day et d’autres activités qui n’incluront pas l’adoption d’une loi nationale sur les armes à feu.

Ce qui représenterait le statu quo pour un groupe d’individus plus enclins à retourner des hamburgers qu’à adopter une réforme significative des armes à feu.

Il fut un temps où tant d’enfants exécutés dans une classe du Texas auraient pu inciter à l’action. Les fusils ont accidents de voiture dépassés comme cause de décès.

La tragédie risque plutôt de démontrer à quel point le pays est coincé dans une impasse sanglante lorsqu’il s’agit de mettre à jour les lois nationales sur les armes à feu.

Le débat venait de commencer un jour après la fusillade de masse de mardi et l’homme qui contrôle ostensiblement le Sénat a pratiquement reconnu sa défaite.

Chuck Schumer a déclaré le truisme qu’il a besoin de votes républicains. Il a dit qu’il essaierait des pourparlers bipartites. Dans le souffle suivant, il a admis qu’il était sceptique que quoi que ce soit se produise.

“Je sais que c’est une perspective mince. Très mince. Trop mince”, a déclaré mercredi Schumer, le chef du Sénat démocrate.

“Nous avons été brûlés tant de fois auparavant.”

Les législateurs ne baissent pas les bras. Un petit groupe a entamé des pourparlers entre les partis pour évaluer s’il y a suffisamment de voix pour adopter des réformes limitées qui bénéficient d’un large soutien public, comme une loi drapeau rouge pour confisquer les armes à quelqu’un jugé dangereux, comme cela existe dans certains États.

Mais ces efforts se heurtent à des forces puissantes : la partisanerie toxique, l’inertie institutionnelle et une histoire d’échecs.

Un grand changement culturel est nécessaire pour lutter contre la violence armée aux États-Unis, pas seulement les lois : David Frum “L’abondance d’armes à feu est si extrême… le problème est si vaste qu’il est difficile à ce stade d’imaginer quelle petite intervention pourrait faire une différence – seulement un grand changement culturel”, déclare David Frum de The Atlantic à propos de la perspective d’un changement significatif. action contre la violence armée aux États-Unis

La culture des armes à feu et les tribunaux

Les États-Unis ont environ huit fois plus de morts par arme à feu par habitant que le Canada, et le taux du Canada est supérieur à celui de la plupart des pays riches.

Parmi les dizaines de milliers de personnes tuées par des armes à feu aux États-Unis chaque année, il y a un sous-ensemble beaucoup plus petit qui provoque l’horreur : les fusillades dans les écoles, qui ont tué entre 15 et 182 personnes chaque année sur une période de deux décennies.

Pourtant, il y a plus d’une raison pour laquelle le contrôle des armes à feu est si inaccessible.

La culture des armes en fait partie : le pays a plus d’armes que d’habitants et son stock de environ 400 millions d’armes à feu est plus que les 25 pays suivants réunis.

Cela est aggravé par une politique amèrement polarisée où les armes à feu sont un symbole d’identité : Républicains et ruraux sont plus de deux fois plus susceptibles de posséder des armes à feu que les citadins et les démocrates.

Il y a aussi le système judiciaire où les juges conservateurs tiennent une lecture de plus en plus large du 1791 Deuxième amendement à la Constitution.

En fait, les États-Unis pourraient bientôt avoir moins de contrôle des armes à feu, pas plus, grâce à la Cour suprême.

Bien que la décision anticipée de la Haute Cour sur l’avortement ait suscité beaucoup d’attention, il y a aussi une décision majeure sur les armes à feu que la Haute Cour annoncera d’un jour à l’autre, avec un défi pour l’État de New York restrictions pour le port d’armes de poing dissimulées.

Enfin, il y a la paralysie institutionnelle.

Le Sénat américain : là où les factures vont mourir

Et si la nécrose institutionnelle avait une maison, ce serait le Sénat américain, un hospice pour la législation où tant de projets de loi rampent pour mourir d’une mort lente et non annoncée.

C’est l’exemple par excellence d’un système politique qui s’appuie sur la coopération entre les partis et souffre de stagnation en son absence.

Si vous manquez de soutien bipartite, voici ce qu’il faut pour adopter un projet de loi hautement politisé : contrôle triple de la Maison Blanche, de la Chambre des représentants et 60 % des sièges au Sénat .

Cela n’arrive presque jamais. La répartition actuelle du Sénat est de 50-50, ce qui signifie que les démocrates votant seuls ne peuvent que passer certain projets de loi budgétaires.

REGARDER | Un sondeur du GOP dit que les Américains en ont assez de la violence armée :

“Les Américains en ont assez de la violence armée”: un sondeur de longue date “Je dois croire que cette fois, ce sera différent. Je dois croire que cette fois, quelque chose va se passer au Sénat américain”, a déclaré le sondeur de longue date Frank Luntz après la fusillade dans une école primaire du Texas. “Les Américains en ont assez de la violence armée.”

“La conclusion est la même”, a déploré mercredi le sénateur démocrate Cory Booker.

“Je ne vois aucun de mes collègues républicains se présenter en ce moment et dire:” Voici un plan pour arrêter le carnage. Donc c’est juste normal maintenant, ce qui est ridicule.”

L’effet de cette impasse s’étend au-delà des armes à feu. Climat la législation est morte au Sénat. Le congé parental payé est populaire , mais bloqué là. Un public soins de santé option? Idem. Une nationale Avortement droit? Même. Hausse des impôts sur les riches ? Sauvagement populaire mais dans les limbes .

Cette chambre a été le théâtre de la défaite la plus décourageante des partisans de la réforme des armes à feu, après le massacre de Sandy Hook à Newtown, dans le Connecticut : la législation sur la vérification des antécédents est tombée à quelques voix de la barrière des 60 %.

C’était il y a neuf ans et c’est le statu quo depuis.

Manchin un acteur clé

Dans une coïncidence de l’histoire, il se trouve qu’un co-auteur de ce projet de loi sur les armes à feu de 2013, le démocrate Joe Manchin, est aujourd’hui un acteur central de la stase du Sénat.

Il a insisté sur le fait qu’il bloquerait toute tentative d’assouplir les règles pour permettre un vote à la majorité simple et cela a gelé l’agenda des démocrates. Y compris sa propre facture d’armes à feu.

C’est ainsi que vous vous retrouvez avec le scénario actuel, où les démocrates contrôlent soi-disant tout Washington mais admettent qu’ils peuvent ne rien faire.

C’est après nous les décès par arme à feu ont augmenté pendant la pandémie à plus de 45 000 en un an ; un peu plus de la moitié étaient des suicides et moins de la moitié étaient des homicides.

Alexandria Aniyah Rubio, l’une des victimes de la fusillade de masse de l’école élémentaire Robb à Uvalde, est vue sur cette photo obtenue sur les réseaux sociaux. (Famille d’Alexandria Aniyah Rubio/Reuters)

Le taux d’homicides bondit 35% à partir de 2019 et après une longue accalmie se rapproche des sommets historiques du début des années 1990.

La violence armée est souvent ridiculisée dans certaines parties du pays comme un problème de grande ville, laissant certaines parties de l’Amérique rouge indifférentes aux réformes.

Ce qui est moins reconnu, c’est à quel point la violence armée est répandue : États rouges ont en fait le taux le plus élevé de possession et de décès par armes à feu.

La plupart des recherches universitaires font un lien clair : plus d’armes égal plus de violence . Pas toutes les recherches est d’accord, et certains ont mis en doute l’efficacité des efforts passés pour réduire l’offre avec des fonds publics programmes de rachat .

Dans ce labyrinthe d’impasses politiques, il y a eu une voie d’action récente : le niveau de l’État.

Niveau de l’État : où se déroule l’action

En 2021, 27 États ont adopté 75 projets de loi sur la sécurité des armes à feu, y compris des vérifications des antécédents renforcées, selon le groupe de défense fondé par Gabby Gifford , une ancienne membre du Congrès et survivante d’une fusillade ; dans le même temps, 19 États ont adopté 64 lois affaiblissant le contrôle, comme le portage sans permis.

Le gouverneur de New York veut maintenant que son État lève l’âge minimum de 18 à 21 ans pour posséder des fusils AR-15 ; ces fusils ont été utilisés par de jeunes hommes lors de récentes fusillades de masse, y compris les dernières à Buffalo, NY et au Texas.

“Cette personne n’est pas assez âgée pour acheter une boisson légale”, a déclaré la gouverneure Kathy Hochul.

“Ce qui s’est passé à Buffalo, ce qui s’est passé… au Texas, il y a trois [common denominators]: L’arme était un AR-15. L’agresseur était un homme et l’âge de l’agresseur était de 18 ans. Je ne veux pas que des jeunes de 18 ans aient des armes à feu.”

REGARDER | Beto O’Rourke interpelle le gouverneur du Texas lors d’une conférence de presse sur les tirs à l’école :

Le démocrate Beto O’Rourke interrompt le gouverneur du Texas lors d’une conférence de presse sur les tirs à l’école Le démocrate Beto O’Rourke, qui défie le gouverneur du Texas Greg Abbott pour le poste de gouverneur cette année, a interrompu la conférence de presse de mercredi sur la fusillade mortelle dans une école primaire dans l’État, qualifiant la réponse du républicain à la tragédie de “prévisible”. O’Rourke a été escorté pendant que des membres de la foule lui criaient dessus.

Mais il y a des limites à ce qu’un État peut faire et ce point a été mis en évidence lors de la fusillade raciste à Buffalo : alors que l’arme a été achetée légalement, le chargeur de munitions de grande capacité n’était pas légal à New York et a traversé les frontières de l’État.

Les limites du pouvoir de l’État seront davantage mises en évidence si la Cour suprême annule les limites de New York sur les permis de port dissimulé.

Ce n’est pas que les Américains s’opposent au changement.

Selon le sondage et la question que vous posez, la réforme des armes à feu est soit légèrement impopulaire légèrement populaire ou extrêmement populaire si vous parlez de réformes limitées comme la vérification des antécédents et lois du drapeau rouge . C’est donc ce que les démocrates essaient maintenant de faire : persuader 10 républicains modérés du Sénat d’adopter l’une de ces mesures.

Sans cela, rien ne se passera.

‘Vous ne faites rien’

Mais le spectacle politique continuera. Un exemple concret est survenu lors d’une conférence de presse où le gouverneur du Texas, Greg Abbott, est apparu au bord des larmes après la fusillade à Uvalde.

C’est le même gouverneur qui a un jour tweeté qu’il était embarrassé Les Texans n’achetaient plus d’armes.

Son challenger électoral, le démocrate Beto O’Rourke, l’a chahuté lors de la conférence de presse, le réprimandant en face et lui disant : “Vous ne faites rien”.

Les républicains sur scène ont fait escorter O’Rourke et l’ont réprimandé pour avoir politisé une sombre conférence de presse.

Le maire d’Uvalde a crié à l’ancien membre du Congrès : « Fils de pute malade ».

La journée s’est déroulée comme n’importe quelle autre: avec de nombreux parents américains déposant leurs enfants à l’école, faisant des adieux, des nouvelles d’une horreur indescriptible jetant une ombre.

Cela s’est terminé avec le Sénat américain toujours à court d’une nouvelle loi sur les armes à feu. Mais peut-être un jour plus proche d’une pause de deux semaines.

-Avec des fichiers de l’Associated Press