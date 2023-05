Pourquoi la recrue vedette Kaleb Brown a quitté l’État de l’Ohio pour tenter sa chance dans l’Iowa

Michel Cohen Écrivain de football universitaire et de basketball universitaire

Lors de sa visite officielle dans l’Iowa au début du mois, l’ancien joueur quatre étoiles Kaleb Brown a dîné avec un joueur de l’autre côté de ce que beaucoup décrivent comme la rivalité la plus féroce du football universitaire.

D’un côté de la table était assis Brown, un récent entrant dans le portail de transfert après sa première saison à Ohio State. De l’autre côté était assis Cade McNamara, un quart-arrière qui, en 2021, a mené le Michigan à son premier championnat Big Ten en 17 ans après avoir guidé les Wolverines à la surprise des Buckeyes sur un terrain balayé par la neige à Ann Arbor.

Au moment où la foule incrédule se déversait sur les balustrades pour inonder le gazon du stade du Michigan, Brown était à trois semaines de signer sa lettre d’intention nationale de jouer pour l’État de l’Ohio, le sang bleu qui sert également de chaîne de montage pour les récepteurs de calibre NFL. sous la tutelle de Brian Hartline. En comptant Brown, quatre des 26 meilleurs receveurs larges du cycle de recrutement de 2022 ont rejoint les Buckeyes avec un objectif commun, entre autres, de renverser les Wolverines.

Mais 17 mois et 24 clichés plus tard, Brown était sur le campus d’un autre rival des Big Ten courtisé par un ancien ennemi. Le lanceur, McNamara, avait perdu son emploi pour remplacer JJ McCarthy, puis a rejoint les Hawkeyes après un bref passage dans le portail de transfert en novembre dernier. Maintenant, il voulait que Brown soit sa cible n ° 1 à Iowa City.

« C’est juste une chose spéciale pour nous de nous réunir », a déclaré Brown dans une interview avec FOX Sports. « C’est un peu fou. C’est vraiment une coïncidence. C’était juste quelque chose dont nous avons ri au dîner quand nous sommes sortis, et c’est juste une chose cool. Je pense que nous formerons un bon duo ensemble, vous voyez ce que je veux dire ? »

Brown (5 pieds 10 pouces, 197 livres) s’est engagé quelques jours plus tard dans un mouvement dont les deux parties espèrent qu’il restera dans les mémoires comme l’un des transferts les plus percutants de la soirée du portail de cette année. Seulement quatre fois depuis que 247Sports a commencé à suivre les données de recrutement en 1999 – la même année où l’entraîneur-chef Kirk Ferentz a pris la relève à l’Iowa – les Hawkeyes ont signé un receveur quatre étoiles à la sortie du lycée. Et tandis que Brown arrive à Iowa City via le portail de transfert, son classement en tant que perspective globale n ° 79 et receveur n ° 13 dans la classe de recrutement de 22 fait de lui le joueur le plus décoré de l’histoire du programme devant Keenan Davis en 2009 (No. 117 au total ; n° 15 WR), Trey Stross en 2005 (n° 147 au total ; n° 14 WR) et les deux Arland Bruce IV (n° 324 au total ; n° 21 ATH) et Keagan Johnson (n° 354 au total ; non .23 ATH) en 2021.

L’ajout de Brown a renforcé la tentative de refonte offensive de l’Iowa qui, selon Ferentz, peut – et devrait – éloigner le programme de l’incompétence de l’an dernier de ce côté du ballon. Sous la direction du coordinateur Brian Ferentz, dont la position précaire en tant que fils de l’entraîneur-chef continue d’inviter à un examen minutieux, les Hawkeyes se sont classés 130e sur 131 équipes FBS en attaque totale à 251,6 verges par match. Le quart-arrière Spencer Petras a lancé autant d’interceptions que de touchés (cinq), et le receveur Nico Ragaini a été le seul joueur à sa position à éclipser 19 réceptions et 187 verges. Une telle impuissance a incité le directeur sportif Gary Barta à retravailler le contrat de Brian Ferentz pour inclure des « objectifs de performance désignés » pour 2023, titrés par des mandats de 25 points en moyenne par match et de remporter au moins sept victoires.

Il aura de nouvelles pièces sur lesquelles travailler. McNamara a été rejoint par l’ancien ailier rapproché du Michigan Erick All (38 attrapés pour 437 verges en 2021) en tant qu’ajouts précoces et notables via le portail de transfert. La classe de lycée des Hawkeyes comprend le célèbre speedster Alex Mota, un joueur trois étoiles avec des offres de bourses supplémentaires de l’État du Kansas, du Nebraska et du Wisconsin, entre autres, qui pourraient bien s’associer à Brown. L’Iowa renvoie également ses deux principaux rushers de 2022 dans les tailbacks Kaleb Johnson (779 verges, six touchés) et Leshon Williams (413 verges, deux touchés).

« Vous ne pouvez pas faire grand-chose avec certains joueurs qu’ils avaient l’an dernier », a déclaré Brown. « Maintenant que le talent est arrivé et que les choses changent, j’ai l’impression que nous pouvons ouvrir un peu plus le livre de jeu et donner aux entraîneurs des éléments de réflexion, vous voyez ce que je veux dire? Et je pense que c’est de cela qu’il s’agit. C’est beaucoup que nous pouvons apporter à la table. Juste voir les moments forts de Cade au Michigan et juste ce que je peux apporter à la table, juste prendre le dessus sur la défense et les manipuler à coup sûr.

En termes d’athlétisme et de polyvalence, Brown devrait fournir aux Hawkeyes le type d’explosivité dont leurs receveurs larges ont manqué pendant de longues périodes du mandat de Ferentz – une course de 24 ans au cours de laquelle aucun des quatre choix de repêchage de l’Iowa à ce poste n’a été sélectionné. dans les quatre premiers Les manches. Le temps de Brown de 10,84 secondes au 100 mètres en tant qu’étudiant de première année au lycée St. Rita de Chicago se serait classé 17e aux championnats d’athlétisme Big Ten la même année. En deuxième année en 2020, son temps en salle de 7,01 secondes au 60 mètres aurait été à égalité au 21e rang aux championnats d’athlétisme en salle Big Ten.

Une carrière au lycée passée principalement à courir en arrière a accentué la courbe d’apprentissage de Brown à l’université, où il est devenu l’un des 13 receveurs quatre ou cinq étoiles à rejoindre les Buckeyes au cours des cinq premières années depuis que Hartline a repris le groupe de position en 2018. Brown a attrapé une passe pour cinq verges en un temps de jeu très limité tandis que toute la récolte de receveurs de 22 – Brown, Caleb Burton (n ° 70 au total; n ° 10 WR), Kyion Grayes (n ° 88 au total; n ° 14 WR) et Kojo Antwi (n ° 151 au total; n ° 26 WR) – combinés pour enregistrer moins de 70 clichés de mêlée derrière les vétérans établis Marvin Harrison Jr., Emeka Egbuka, Julian Fleming et Xavier Johnson, qui reviennent tous cet automne.

Quatre autres receveurs de premier ordre ont signé avec l’Ohio State lors du cycle de recrutement de 2023: Brandon Inniss (n ° 35 au total; n ° 5 WR), Noah Rogers (n ° 52 au total; n ° 8 WR), Carnell Tate (n ° 5). 59 au total; n ° 9 WR) et Bryson Rodgers (n ° 355 au total; n ° 49 WR). Avec trois de ces joueurs inscrits tôt, l’entraîneur-chef Ryan Day a décrit les mois à venir comme « un très, très gros printemps » pour les étudiants de deuxième année comme Brown, interrogés sur les élargissements de deuxième année lors d’une conférence de presse début mars. Huit semaines plus tard, Brown et Burton entreraient tous les deux dans le portail de transfert, le premier s’engageant dans l’Iowa et le second à Auburn.

« Je suis vraiment impatient de montrer mes talents et de montrer de quoi je suis capable, tu vois ce que je veux dire ? » dit Brown. « C’était définitivement une chose énorme pour moi. Je suis toujours prêt à concourir, même à Ohio State. Mais c’était juste une sorte de pile ou face pour savoir si, vous savez, combien de temps je passerais sur le terrain.

« J’ai l’impression d’avoir été développé et d’avoir beaucoup appris parce que je n’étais pas du tout receveur (quand je suis arrivé dans l’État de l’Ohio). Je passe juste de courir à receveur, vous voyez ce que je veux dire, c’était beaucoup de différentes choses – des choses de football – que j’ai dû apprendre. Qu’il s’agisse de couvertures, d’effets de levier, tout ça. J’avais une idée juste de jouer à 7 contre 7, mais ils m’ont vraiment façonné et m’ont façonné en un meilleur récepteur. Cette première année était vraiment nécessaire, 100% nécessaire à coup sûr. Et je pense que je peux traduire cela et l’apporter à l’Iowa.

Bien que Brown soit prêt à jouer n’importe quel rôle envisagé par le personnel d’entraîneurs des Hawkeyes, il est particulièrement enthousiasmé par la possibilité de devenir une menace profonde pour McNamara, dont la production sur le terrain en tant que partant du Michigan a éclipsé ce que Petras a contribué derrière une ligne offensive qui fuit et avec un coup- jusqu’à recevoir des corps l’année dernière.

Moins de 9% des passes de Petras ont parcouru au moins 20 mètres sur le terrain en 2022, selon Pro Football Focus, et il n’a complété que neuf de ces 24 tentatives pour 281 mètres, un touché et une note de passeur NFL de 96. McNamara, quant à lui, a lancé 14,5% de ses lancers à au moins 20 mètres sur le terrain l’année précédente, en 2021, et a complété 19 des 48 tentatives pour 715 mètres, cinq touchés et une note de passeur NFL de 121,9 – sa note la plus élevée parmi les quatre plages de distance de PFF. Le fait que McNamara ait toujours été critiqué pour être trop conservateur cette saison met en lumière à quel point l’infraction de l’Iowa était archaïque en 2022.

« La stabilité du quart-arrière », a déclaré Brown. « Certainement Cade, il a coché la case pour moi, en gros. Tu vois ce que je veux dire? Et juste la façon dont je serai utilisé dans l’attaque, à peu près. C’était toutes mes cases qui devaient être cochées. »

Ferentz et son équipe espèrent que McNamara et Brown pourront renverser le schéma du programme de larges sous-performants et sous-estimés, en particulier après avoir vu le retourneur de dégagement Charlie Jones transférer à Purdue et attraper 110 passes pour 1 361 verges et 12 touchés en 2022. Tout ce que Jones voulait était un plus grand rôle dans l’attaque – quelque chose que les Hawkeyes n’ont jamais offert – et les Chaudronniers l’ont aidé à devenir un choix de quatrième ronde.

Lorsque Johnson (Kansas State) et Bruce (Oklahoma State) sont entrés sur le portail de transfert début décembre, peu de temps après la fin de la saison régulière, Ferentz a fait ses adieux à exactement la moitié des larges quatre étoiles qu’il a signés depuis qu’il a repris les Hawkeyes. Les autres receveurs quatre étoiles à s’être engagés dans l’Iowa après le lycée – Davis et Stross – se sont combinés pour attraper 143 passes pour 1 884 verges et 14 touchés en huit saisons collégiales. Aucun des deux joueurs n’a été repêché.

« Certainement un domaine que nous examinerons (dans le portail de transfert) si nous pouvons nous aider sur le périmètre », a déclaré Ferentz après le dernier entraînement printanier de son équipe.

Il a débarqué Brown deux semaines plus tard.

Michael Cohen couvre le football universitaire et le basketball pour FOX Sports en mettant l’accent sur le Big Ten. Suivez-le sur Twitter à @Michael_Cohen13.

