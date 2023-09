Pourquoi la recrue Jordan Wicks est si calme au milieu de ce grand moment des Cubs

Dans le cadre de la routine de Jordan Wicks à Kansas State, il rencontrait régulièrement le personnel d’entraîneurs pour comparer les rapports de dépistage, analyser les frappeurs et échanger des idées sur la façon de battre le prochain adversaire. Au cours des décennies où Pete Hughes a dirigé des programmes de baseball universitaire, il n’avait jamais eu un lanceur aussi impliqué dans le processus de planification du match, a rappelé l’entraîneur-chef de l’État du Kansas après que les Cubs de Chicago aient fait de Wicks leur choix de première ronde en 2021. le contraire de « faire semblant jusqu’à ce que vous y parveniez ».

Wicks est censé être bon. Autrement, les Cubs ne lui auraient pas accordé une prime à la signature de 3,1 millions de dollars. Le dirigeant des Cubs qui a dirigé ce repêchage, Dan Kantrovitz, a travaillé pour les Cardinals de St. Louis lorsqu’ils ont sélectionné un lanceur Texas A&M dans une gamme similaire au repêchage de la MLB 2012, puis ont regardé Michael Wacha jouer dans les World Series 2013.

Ce n’est pas non plus censé être aussi simple. Il y a des séparateurs et des actifs incorporels lorsqu’un espoir commence la saison au Double-A Tennessee et que les Cubs obtiennent une fiche de 4-0 lors de ses quatre premiers départs dans les ligues majeures. Wicks s’est frayé un chemin dans la course aux séries éliminatoires de la Ligue nationale avec la maturité et le professionnalisme dont il a fait preuve à Kansas State.

« Nous nous rencontrerions le jeudi avant la série », a déclaré Wicks. «Nous parlions de ce que j’avais vu en vidéo et de la façon dont nous voulions attaquer les gars, par séquences. C’est vraiment là que j’ai appris une grande partie de mon étude du cinéma et des trucs comme ça. C’est être capable de lire les swings et de voir ce que les gars gèrent bien, ce qu’ils ne font pas et de savoir quel est leur type de swing. Cela m’a vraiment beaucoup préparé à ce niveau.

Il se passe quelque chose de plus important ici lorsque Justin Steele est l’un des principaux candidats pour un Cy Young Award, Wicks et Javier Assad semblent être des verrous pour une liste potentielle des séries éliminatoires et Cade Horton est déjà au niveau Double-A et considéré comme l’un des meilleurs. meilleurs espoirs de lanceur au baseball.



Daniel Palencia asperge Jordan Wicks d’eau après que les Cubs ont battu les Giants le 6 septembre. (Matt Marton / USA Today)

Au cours de leur dernière fenêtre de compétition, les Cubs n’ont pas vu un seul lanceur local lancer un seul lancer dans un match éliminatoire. Cela couvre les apparitions en séries éliminatoires au cours de cinq des six saisons – 10 rondes éliminatoires entre 2015 et 2020 – sans utiliser de lanceur signé via le repêchage ou le pipeline de développement international.

Bien entendu, aucun astérisque n’est attaché au drapeau des World Series 2016. Les Cubs ont évidemment fait tellement de bonnes choses pendant cette période et ont fondamentalement changé les attentes à Wrigley Field. Mais sans une réserve de lanceurs internes bon marché et talentueux, les Cubs étaient constamment obligés d’en payer le prix en effectuant des échanges à court terme et en signant des agents libres pour remplir même les rôles de base au sein d’une équipe de lanceurs. Tous ces choix ont atteint leur paroxysme vers la fin de la saison 2019 lorsque Theo Epstein et Jed Hoyer ont réexaminé les opérations de baseball et ont procédé à un remaniement massif.

Il est intéressant de lire que les Mets de New York, qui dépensent gratuitement, ont lancé leur propre laboratoire de pitch, plus de quatre ans après. L’AthlétismeSahadev Sharma de ‘s a découvert cette initiative top secrète dans le complexe des Cubs en Arizona (où l’équipe a affiché un panneau « Pitch Lab in Progress » avec une grosse flèche rouge dessus, juste à côté d’un chemin que les journalistes parcouraient souvent au printemps. entraînement).

Le mandat voué à l’échec de Chaim Bloom en tant que directeur du baseball des Red Sox de Boston accentue également la stabilité autour du régime de Hoyer. Bien qu’il soit plus facile de démontrer des progrès lorsque vous ne participez pas à la Ligue américaine Est, les Cubs ont créé une nouvelle identité autour du lancer et de la défense, en trouvant des pièces qui s’emboîtent, en réparant leur enclos à la volée et en obtenant plus de manches de leur ferme. système.

« J’avais une assez bonne idée de la compréhension des ajustements en jeu », a déclaré Wicks. « Une grande partie de ce que (l’organisation des Cubs) a fait, c’est que je n’avais pas une réelle compréhension des formes et des analyses du terrain et de ce qui se joue où, en ce qui concerne mes affaires. Une chose pour laquelle l’organisation a fait un très bon travail – en plus de m’apprendre à lancer correctement une balle courbe, un curseur, tout ce genre de choses – était (d’expliquer) où mes trucs sont joués et de quelles zones il faut être plus conscient. Ils ont fait beaucoup de très bon travail dans ce domaine.

Ces chiffres dans les séances d’enclos des releveurs et dans les stades des ligues mineures ne se traduisent pas toujours par des résultats dans les ligues majeures. Wicks, qui a rejoint l’organisation avec une approche studieuse et 48 débuts universitaires à son actif, est rapidement entré dans le cercle de confiance de David Ross. Un moyen rapide pour un lanceur d’ennuyer le manager des Cubs est de ne pas lancer de frappes, et Wicks n’a marché que cinq des 89 frappeurs des ligues majeures qu’il a affrontés.

Ross a vu Wicks se sortir des premiers ennuis contre les Pirates de Pittsburgh et remporter ses débuts dans les ligues majeures le 26 août. Lors de ses deux départs suivants, Wicks a battu les Reds de Cincinnati et les Giants de San Francisco, deux équipes poursuivant les Cubs dans la wild-card. course. Wicks s’est ensuite rendu au Coors Field et n’a accordé qu’un seul point en six manches contre les Rockies du Colorado.

« La seule chose que vous avez entendu à son sujet, c’est qu’il savait comment se débrouiller », a déclaré l’entraîneur des lanceurs des Cubs, Tommy Hottovy. « Il n’a pas peur du moment. Certains gars viennent ici et prospèrent dans cet environnement. C’est définitivement un gars qui s’est relevé et qui n’a pas reculé devant le défi.

Wicks est gaucher et mesure 6 pieds 3 pouces et 220 livres, des attributs physiques qui devraient l’aider à maintenir une carrière. Sa MPM inférieure à 2,00 n’est pas durable, mais son changement et son mix de pitch varié donneront aux équipes matière à réflexion. Les éclaireurs et les analystes étudieront son jeu pour détecter ses faiblesses. Les frappeurs feront des ajustements. Mais les Cubs ont créé un environnement dans lequel une recrue peut être placée au milieu d’une course aux séries éliminatoires et se détendre en quelque sorte.

« Les gars ont été vraiment ouverts et accueillants », a déclaré Wicks. « Ils n’arrêtaient pas de me rappeler que je n’avais pas besoin d’être autre chose que moi-même, que mon talent se joue très bien à ce niveau et que je suis ici pour une raison. Ils m’inspirent beaucoup de confiance. C’était génial d’entendre ça de leur part. Parce que tout ce que vous voulez, en réalité, c’est le respect de vos coéquipiers et de vos entraîneurs.

(Photo du haut : Isaiah J. Downing / USA Today)