Pourquoi la recrue des Yankees, Austin Wells, s’est immergée dans l’histoire légendaire de l’équipe en tant que receveur

NEW YORK — Austin Wells a ouvert son ordinateur portable. C’était en juin 2020. Les Yankees de New York venaient de le sélectionner au premier tour et, au lieu de commencer sa carrière, il était coincé à l’intérieur parce que la pandémie de coronavirus avait mis fin à la saison des ligues mineures.

S’ennuyant dans sa maison d’enfance à Las Vegas, Wells était complètement accro à Netflix. Il a donc pointé son curseur vers la barre de recherche Google et a commencé à taper :

Les meilleurs receveurs des Yankees de tous les temps…

Il a appuyé sur Entrée.

Immédiatement, des images du passé lointain ont commencé à remplir l’écran.

Il y avait Bill Dickey et Yogi Berra. Il y avait Elston Howard et Thurman Munson. Il y avait Jorge Posada.

Les yeux de Wells s’écarquillèrent. Il se pencha plus près.

C’était exactement ce qu’il recherchait.

« J’ai pensé qu’il était important de faire des recherches et de connaître l’équipe ainsi que le poste auquel je participerai », a-t-il déclaré.

Ce n’était que le début du parcours personnel et continu de Wells dans l’arbre de capture des Yankees, qui a produit deux Hall of Famers et vu 25 matchs des étoiles commencés par des backstops à rayures.

Bien qu’il ait grandi en tant que fan des Red Sox de Boston, Wells est devenu un converti immédiat.

Il espère être mentionné un jour parmi les meilleurs receveurs des Yankees.

« C’est une histoire riche », a-t-il déclaré.

Pour l’instant, Wells devra simplement se contenter de ce qu’il est devenu : un prétendant sorti de nulle part au titre de recrue de l’année de la Ligue américaine au sein d’une équipe de première place désespérée de remporter les World Series.

En ce lundi, Wells frappe pour ,247 avec 50 points produits et un OPS de ,760. Ses 13 coups de circuit sont le deuxième plus grand nombre de coups de circuit en une saison par un receveur débutant dans l’histoire de la franchise, derrière les 20 de Gary Sánchez en 2016. Le fWAR de 3,6 de Wells est le plus élevé parmi les recrues de la Ligue américaine, juste devant Colton Cowser des Orioles de Baltimore (3,5 fWAR), qui a commencé la saison en trombe mais qui a considérablement ralenti.

Wells n’a joué que 105 matchs contre 142 pour Cowser. Wells a partagé son temps derrière le marbre avec Jose Trevino jusqu’à la mi-juillet, date à laquelle Trevino a été placé sur la liste des blessés. Depuis, la puissance de Wells au poste de remplaçant et sa défense étonnamment stable ont forcé les Yankees à lui confier le poste de titulaire.

Et Wells se classe troisième en termes de points d’encadrement de receveur (11) et de valeur de points de champ (12) parmi les receveurs des ligues majeures, selon Baseball Savant.

Le manager des Yankees, Aaron Boone, a déclaré qu’il pensait que Wells devrait être « tout en haut ou certainement digne d’être nommé recrue de l’année ».

« Il a été exceptionnel », a déclaré Boone. « (Il) est un rouage essentiel au milieu de l’ordre depuis quelques mois (et) il s’affirme vraiment comme frappeur et tout cela à un poste aussi critique. »

Au cours des jours de l’été 2020, Wells a lu histoire après histoire sur les receveurs des Yankees des années passées.

Il avait toujours entendu parler de Berra — qu’il était un grand joueur et toutes les citations originales qui lui étaient associées — mais il ne savait pas que Berra avait servi comme artilleur dans la Marine le jour J.

« Super dur à cuire », a déclaré Wells.

Wells a également apprécié le fait que Berra ait joué 19 saisons et que Dickey ait joué pendant 17 saisons avant Berra.



Wells continue de s’informer sur la riche histoire des Yankees en matière de receveurs, qui comprend Bill Dickey (debout), Yogi Berra (devant à gauche) et Elston Howard (quatrième à partir de la gauche). (Getty Images)

« Dickey a tenu le coup pratiquement jusqu’à l’arrivée de Yogi, et Yogi a tenu le coup », a déclaré Wells. « Ces gars-là ont été les backstoppers pendant près de 40 ans, j’ai trouvé ça assez spécial, assez cool à lire. »

Wells était ravi d’apprendre comment Howard était devenu le premier joueur noir des Yankees en 1955.

Il a également dévoré tout ce qu’il pouvait sur Munson. Wells ne savait pas comment Munson était mort après le crash de l’avion qu’il pilotait le 2 août 1979. Il ne savait pas qu’il était le capitaine des Yankees à l’époque. Wells a déclaré avoir regardé plusieurs vidéos sur YouTube au sujet de Munson, du crash et de la façon dont sa mort a résonné dans toute la franchise et dans la ville.

« C’est tout simplement tragique », a déclaré Wells.

Mais il a aussi trouvé l’inspiration chez Munson. Quand Wells a vu que Munson avait frappé pour .302 en 132 matchs lors de sa première saison complète dans les ligues majeures, il s’est dit qu’il voulait être comme lui.

« Il a immédiatement eu un impact considérable sur l’équipe, ce que je voulais faire », a-t-il déclaré.

Lorsqu’on lui a demandé si sa moustache était un hommage à celle de Munson, Wells a répondu que non, mais que cela ne le dérangeait pas que les gens fassent ce lien.

Puis il y avait Posada, quatre fois champion des World Series et presque membre du Temple de la renommée.

« Ses capacités offensives, sa façon de diriger son équipe à chaque fois qu’il était derrière le marbre… Je ne savais pas qu’il avait joué 17 saisons, ce qui est du jamais vu de nos jours pour un receveur », a déclaré Wells. « Qu’il ait fait ça, c’était en quelque sorte le principal point à retenir.

« Il savait frapper, il savait comment diriger un jeu et il était un gagnant – trois choses que j’aimerais faire. »

Lors de la Journée des anciens joueurs en août, Posada a déclaré qu’il avait suivi Wells de près cette saison. Il a été impressionné.

« Il semble être beaucoup plus à l’aise », a déclaré Posada, « surtout derrière le marbre. Il est très bon pour garder le plan pour les lanceurs. Il sort sur le terrain et semble avoir une très bonne idée de ce qu’il faut faire pour prendre le temps et parler au lanceur. Donc, il est bon derrière. J’aime la façon dont il commente le jeu. Son timing est très bon. »

L’entraîneur des frappeurs James Rowson a été coordinateur des frappeurs des ligues mineures dans le système des Yankees pendant plusieurs années vers la fin de la carrière de Posada. Il a déclaré avoir vu des similitudes entre Posada et Wells.

« Jorge était intense et voulait gagner », a déclaré Rowson. « Pour moi, ce qui me fait le plus de points communs, c’est la nature des deux hommes. Cette ténacité qu’ils ont tous les deux. Il y a cette étincelle qui fait que les autres gars se mettent à jouer autour d’eux. »

Mais qu’est-ce que Wells, qui est toujours passionné par l’histoire des Yankees, voudrait que quelqu’un apprenne sur lui s’ils faisaient des recherches sur lui dans des décennies ?

« Il a simplement travaillé dur, à 100 % tout le temps », a déclaré Wells. « Peu importe comment il se sentait, peu importe ce qui se passait, on allait tirer le meilleur de lui.

« Je pense que c’est probablement le plus beau compliment que j’entends quelqu’un dire à propos d’un joueur. Il s’agit de la façon dont il a travaillé dur et de la façon dont il a encouragé ses coéquipiers autour de lui. C’est un peu ce que j’espère transmettre en tant que joueur. »

Tout comme les grands, Wells continue d’étudier.

(Image du haut d’Austin Wells : G Fiume / Getty Images)