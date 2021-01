Pourquoi la recherche de la véritable origine du coronavirus est une préoccupation mondiale

Mais la réponse à l’une des questions fondamentales sur le virus reste entourée de mystère: comment un agent pathogène trouvé chez les chauves-souris a-t-il fait le saut vers les humains, vraisemblablement dans ou près de la ville chinoise de Wuhan, où il a été découvert pour la première fois fin 2019?

Une prochaine mission de l’Organisation mondiale de la santé en Chine prévoit d’enquêter sur la question.

Autrement dit, si jamais il met les pieds en Chine. Les responsables de l’OMS négocient avec Pékin depuis près d’un an pour permettre à une équipe d’experts internationaux d’enquêter sur l’origine du virus, mais le directeur général Tedros Adhanom Ghebreyesus dit cette semaine que la Chine retardait toujours le processus.

Dans le vide d’informations sur l’origine du virus, les spéculations se sont multipliées. Les responsables chinois ont suggéré que le virus n’était peut-être pas originaire de leur pays, tandis que les responsables américains ont dit à plusieurs reprises que le virus a pu s’échapper d’un laboratoire de Wuhan.

Dans une atmosphère aussi politisée et conspiratrice, certains virologues et experts en santé publique doutent maintenant que l’on puisse jamais avoir une image claire des origines du virus. Mais il y a encore des raisons d’espérer que la mission de l’OMS puisse se poursuivre et réussir.

Recherchez le lien manquant

Lors d’entretiens, l’équipe de l’OMS a souligné qu’elle n’avait pas l’intention d’entrer dans la mission avec des idées préconçues.

« Tout est sur la table », a déclaré la semaine dernière Peter Ben Embarek, expert danois en sécurité alimentaire et chef de mission à ma collègue Emily Rauhala lors d’un entretien. L’équipe commencerait par une « étude de base qui nous donnera des indices, et ces indices nous aideront à tester différentes hypothèses. «

Ben Embarek a dit qu’un scénario serait le « moins surprenant » – que le virus maintenant connu sous le nom de SARS-CoV-2, ou le nouveau coronavirus, s’était propagé des chauves-souris à un deuxième animal inconnu avant d’infecter les humains via des maladies zoonotiques. débordement.

C’est le consensus apparent parmi les scientifiques. « Le virus est comme un virus que nous nous attendrions à voir dans les populations de chauves-souris sauvages, des virus similaires sont passés de non-humains à des animaux dans le passé, donc je ne vois aucune raison de spéculer davantage à ce sujet », Andrew Rambaut, un un microbiologiste de l’Université d’Édimbourg a déclaré à Today’s WorldView l’année dernière.

Si cela pouvait être prouvé, ce saut d’une chauve-souris à un autre animal avant que les humains ne puissent expliquer comment le virus l’a fabriqué à partir de la province chinoise du Yunnan, où les scientifiques ont trouvé il y a quelque temps son plus proche parent (un virus connu sous le nom de SRAS-CoV RaTG13), à Wuhan, province du Hubei, à plus de 1 000 miles.

Mais une question importante demeure: quel était l’animal intermédiaire et où était-il? Sans connaître la réponse, les scientifiques disposent de moins d’outils pour éviter que la même chose ne se reproduise.

Des experts du monde entier ont déjà constaté que le virus pouvait se propager vers et depuis les animaux, y compris le vison, entraînant des abattages massifs coûteux.

L’équipe de l’OMS devrait concentrer une grande partie de ses recherches sur le marché des fruits de mer de Huanan dans le centre de Wuhan, auquel de nombreux cas de coronavirus précoces étaient liés.

Le retard dans la recherche de l’animal en question n’est pas sans précédent. Ben Embarek a noté que cela a duré à peu près un an pour lier le syndrome respiratoire du Moyen-Orient, ou MERS, aux dromadaires.

Trier la théorie des faits

Alors que la plupart des virologues privilégient la théorie des retombées zoonotiques, d’autres théories plus controversées abondent.

Par exemple, ces dernières semaines, les responsables chinois ont poussé l’idée que le virus provenait de l’extérieur du pays.

Des experts de haut niveau tels que Wu Guizhen, expert en biosécurité au Centre chinois de contrôle et de prévention des maladies, ont déclaré que se concentrer sur la faune pourrait être la mauvaise approche. « Pendant que nous enquêtions sur l’origine du virus, nous avons continué à rechercher l’hôte intermédiaire », a déclaré Wu en juin. « Maintenant, nous devrons peut-être réexaminer si le virus provient vraiment d’animaux sauvages. »

Pendant ce temps, une théorie rivale suggère que le virus s’était échappé de la branche de Wuhan du Centre chinois de contrôle et de prévention des maladies, qui a effectué des recherches sur les coronavirus de chauve-souris.

Cette idée a gagné en popularité l’année dernière parmi les législateurs républicains en lambeaux comme le sénateur Tom Cotton (R-Ark.), Mais elle n’a jamais vraiment disparu: la semaine dernière était le conseiller adjoint à la sécurité nationale Matthew Pottinger. aurait déclaré aux législateurs britanniques qu’il y avait « de plus en plus de preuves » que c’était une « possibilité crédible ».

L’idée a également gagné une publicité générale avec un article récent dans le New York Magazine, que détaillé l’hypothèse que le virus a été divulgué par inadvertance du laboratoire lors d’expériences controversées de « gain de fonction », où les virus sont manipulés pour voir comment ils peuvent devenir plus virulents et transmissibles.

Les virologues ont tendance à être sceptiques à l’égard des deux théories, notant que des opinions politiques y sont attachées et que les preuves directes font défaut pour les deux.

L’équipe de l’OMS a promis de les considérer, mais Ben Embarek a déclaré qu’il avait des doutes sur les deux. L’idée que le virus aurait pu être importé en Chine il y a un an n’était « pas impossible, mais difficile », a-t-il dit, tandis que la théorie de la fuite était sapée par le fait que le virus ne faisait pas partie des données du laboratoire.

Une opportunité de collaboration

Dans un monde idéal, les puissances mondiales se réuniraient pour découvrir l’origine du virus.

Les autres théories doivent également être considérées avec prudence. Même si le virus ne s’est pas propagé à la suite d’une expérience de gain de fonction, sa propagation rapide soulève des questions sur les risques de telles expériences.

C’est un problème qui n’affecterait pas seulement la Chine: les États-Unis avaient auparavant bloqué le financement d’expériences similaires pour des raisons de sécurité, mais le reprendront en 2017.

Mais les efforts mondiaux pour comprendre le virus n’ont pas réussi à transcender la géopolitique. La Chine a obscurci la compréhension internationale des origines du virus. L’Associated Press a rapporté la semaine dernière que bien que des centaines de milliers de dollars de subventions aient été accordées à ceux qui étudient les origines du virus, la publication de l’une des conclusions a été étroitement surveillée. par le président chinois Xi Jinping.

Mais l’administration Trump n’a pas non plus fait d’effort concerté sur ce point. Plutôt que de soutenir les efforts pour une réponse internationale à la pandémie, il s’est retiré de l’OMS et a intensifié les tensions avec la Chine.

En mettant la rivalité politique au-dessus des découvertes scientifiques, la Chine et les États-Unis ont sapé la recherche. Certains experts pensent désormais qu’il est peu probable que l’équipe de l’OMS bénéficie du soutien nécessaire pour mener à bien une étude crédible.