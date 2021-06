Pourquoi la rébellion du budget de l’aide est le plus gros casse-tête de Boris Johnson à ce jour

Wmalade Boris Johnson doit-il annuler ses coupes dans l’aide étrangère ? La dernière recrue du côté rebelle est Theresa May, une figure notoirement loyale et prudente qui, en tant qu’ancien Premier ministre, n’a pas pu prendre une telle décision à la légère. Elle rejoint une liste (pour la plupart) distinguée de personnalités déterminées à se ranger du côté des partis d’opposition pour annuler la réduction du budget de l’aide à l’étranger de 0,7% à 0,5%. Jeremy Hunt, Andrew Mitchell, Damien Green, Karen Bradley, Johnny Mercer et Stephen Crabb constituent presque un gouvernement en exil, et ils semblent sincères dans leur conviction que l’engagement historique pris et tenu sous les gouvernements conservateurs de David Cameron et de Mme May doit être protégé. Ils prétendent avoir une trentaine d’alliés, ce qui est presque suffisant pour renverser la majorité du gouvernement. En revanche, en fonction de leur humeur et de l’évolution du protocole d’Irlande du Nord, le gouvernement pourra peut-être s’appuyer sur les huit députés du DUP. Cela pourrait être serré, de toute façon, venez lundi.

Beaucoup dépendra également de l’opinion du Président Hoyle. La voie inhabituelle empruntée est un amendement à un projet de loi sur un sujet tout à fait différent – ​​la nouvelle Agence de recherche et d’invention avancées de haute technologie. Les rebelles disent que le gouvernement a agi illégalement en changeant la cible de l’aide sans changer la loi ; les ministres disent qu’ils sont autorisés à suspendre temporairement la cible. En tout cas, il n’y a pas eu de vote parlementaire sur la question.

C’est certainement une noble cause, mais elle est également aidée par une certaine quantité, peut-être, de rivalité politique personnelle et de dépit, pour des raisons évidentes, ainsi que par une inquiétude générale plus large au sujet de ce que l’on pourrait appeler le style de gouvernement Johnson. Les récentes disputes sur le copinage et la sordide, la rénovation de son appartement et le récit d’initié de Dominic Cummings sur la réponse paresseuse et chaotique à la pandémie de Covid n’ont peut-être pas beaucoup dérangé le public, mais se seront enregistrés auprès des députés. Il y a la crainte qu’une accumulation progressive d’histoires louches n’endommage le parti. Cependant, pour l’instant, les conservateurs ont une avance d’environ 10% sur les travaillistes, M. Johnson s’est surtout bien comporté lors des élections de mai et il a retrouvé un certain crédit politique dans la banque grâce au « rebond du vaccin ». Il est également juste d’ajouter que l’électorat britannique n’est pas aussi favorable à l’aide étrangère que les classes politiques ont tendance à l’être.