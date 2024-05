Pourquoi la quarantaine et la cinquantaine pourraient être la clé de la santé cérébrale

Notre cerveau change plus rapidement à différents moments de notre vie, comme si l’horloge de la vie tournait plus vite que d’habitude. L’enfance, l’adolescence et la très vieillesse en sont de bons exemples. Pourtant, pendant une grande partie de l’âge adulte, la même horloge semble tourner assez régulièrement. Un tour autour du Soleil ; un an de plus.

Cependant, il peut y avoir une étape de la vie où l’horloge du cerveau commence à s’accélérer. Le cerveau commence à changer sans que vous vous en rendiez compte. Cela peut même être causé (en partie) par ce qu’il y a dans votre sang. Cette étape du vieillissement cérébral entre 40 et 50 ans, ou «d’âge moyen», peut prédire votre santé future.

Les psychologues qui étudient l’évolution de nos facultés mentales avec l’âge constatent qu’elles déclinent progressivement, à partir de notre âge. 20 et 30 ans. Cependant, lorsqu’on évalue la mémoire des événements quotidiens, le changement au fil du temps semble particulièrement important. rapide et instable à l’âge mûr. Autrement dit, même chez les personnes en bonne santé, certaines connaissent une détérioration rapide de leur mémoire, tandis que pour d’autres, elle peut même s’améliorer.

Cela suggère que le cerveau pourrait subir des changements accélérés, plutôt que progressifs, au cours de cette période. Il a été constaté que plusieurs structures du cerveau changent au cours de la quarantaine. L’hippocampe, une zone essentielle à la formation de nouveaux souvenirsest l’un d’eux.

Il diminue pendant une grande partie de l’âge adulte, et ce rétrécissement semble s’accélérer vers l’âge mûr. Des changements brusques dans la taille et la fonction de l’hippocampe au cours de l’âge mûr pourraient être à l’origine de changements de mémoire comme ceux-là. mentionné ci-dessus.

En fin de compte, ce qui permet au cerveau de remplir ses fonctions, ce sont les connexions entre les cellules cérébrales : la substance blanche. Ces connexions mûrissent lentement tout au long de l’âge adulte, en particulier celles reliant les zones du cerveau chargées des fonctions cognitives telles que la mémoire, le raisonnement et le langage.

Il est intéressant de noter qu’à l’âge mûr, beaucoup d’entre eux traversent un tournant, allant du gagner du volume à perdre du volume. Cela signifie que les signaux et les informations ne peuvent pas être transmis aussi vite. Le temps de réaction commence se détériorer Autour du même moment.

Grâce aux connexions de la substance blanche, les zones du cerveau communiquent entre elles et forment des réseaux interconnectés qui peuvent remplir des fonctions cognitives et sensorielles, notamment la mémoire ou la vision. Alors que les réseaux sensoriels se détériorent progressivement tout au long de l’âge adulte, les réseaux cognitifs commencent à se détériorer. plus rapide à l’âge mûren particulier ceux impliqués dans la mémoire.

Tout comme les personnes hautement connectées dans la société ont tendance à former des cliques les unes avec les autres, les régions du cerveau font de même à travers leurs connexions. Cette organisation de la communication cérébrale nous permet d’accomplir certaines tâches complexes que nous pourrions tenir pour acquises, comme planifier nos journées et prendre des décisions.

Le cerveau semble atteindre son apogée à cet égard le moment où nous atteignons la cinquantaine. Certains ont même qualifié l’âge mûr de «point idéal» pour certains types de prise de décision, mais ensuite les « cliques » du réseau commencent à se briser.

Il convient de préciser à ce stade pourquoi ces changements subtils sont importants. La population mondiale âgée de 60 ans et plus devrait atteindre environ doubler d’ici 2050et cela entraînera malheureusement une augmentation considérable du numéros de cas de démence.

L’accent a été trop mis sur le cerveau chez les personnes âgées

La science s’est longtemps concentrée sur les personnes très âgées, lorsque les effets néfastes du temps sont les plus évidents, mais il est alors souvent trop tard pour intervenir. L’âge moyen pourrait être une période au cours de laquelle nous pouvons détecter les facteurs de risque précoces d’un futur déclin cognitif, comme dans démence. Il est important de noter que la fenêtre d’opportunité pour intervenir peut également être encore ouverte.

Alors, comment pouvons-nous détecter les changements sans avoir à faire passer à tout le monde un scanner cérébral coûteux ? Il s’avère que le contenu du sang peut provoquer la cerveau à vieillir. Avec le temps, nos cellules et nos organes se détériorent lentement, et le système immunitaire peut réagir en déclenchant le processus d’inflammation. Des molécules inflammatoires peuvent alors se retrouver dans la circulation sanguine, se frayer un chemin jusqu’au cerveau, interférer avec son fonctionnement. fonctionnement normal et éventuellement altérer la cognition.

Dans une étude fascinante, des scientifiques de Johns Hopkins et de l’Université du Mississippi ont analysé la présence de molécules inflammatoires dans le sang d’adultes d’âge moyen et ont pu prédire de futurs changements cognitifs. 20 ans plus tard. Cela met en évidence une idée émergente importante : l’âge en termes de mesures biologiques est plus informatif sur votre santé future que l’âge en termes d’années vécues.

Il est important de noter que l’âge biologique peut souvent être estimé avec des tests facilement disponibles et rentables utilisés en clinique.

Le « vieillissement moyen » pourrait avoir plus de conséquences que nous ne le pensons sur la santé future de notre cerveau. Le tic-tac précipité de l’horloge pourrait être ralenti depuis l’extérieur du cerveau. Par exemple, l’exercice physique confère certains de ses effets bénéfiques au cerveau grâce à messagers transmis par le sang. Ceux-ci peuvent s’opposer aux effets du temps. S’ils pouvaient être exploités, ils pourraient stabiliser le pendule.

Cet article est republié à partir de La conversation sous licence Creative Commons. Lis le article original.