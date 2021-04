Le post LinkedIn passionné et humoristique de JONATHAN Frostick sur sa crise cardiaque est devenu viral en avril 2021.

L’événement qui a changé la vie de l’employé de la banque d’investissement a résonné auprès de centaines de milliers de personnes.

Jonathan Frostick Crédit: Linkedin

Pourquoi la publication LinkedIn de Jonathan Frostick est-elle devenue virale?

Jonathan Frostick a déclaré qu’il passait un dimanche de détente plus tôt ce mois-ci lorsqu’il s’est assis à son bureau chez lui au Royaume-Uni pour se préparer à la semaine de travail à venir.

«Et puis je ne pouvais pas vraiment respirer», a-t-il écrit sur LinkedIn.

«Ma poitrine était gênée, j’avais ce que je ne peux décrire que comme des poussées dans mon bras gauche, mon cou, mes oreilles sautaient.

Il a dit que sa vie lui avait traversé la tête – ainsi que quelques pensées.

«Putain, j’avais besoin de rencontrer mon manager demain, ce n’est pas pratique», a-t-il écrit sur LinkedIn à propos de ce qui lui passait par la tête.

Il a dit qu’il s’était également maudit de ne pas avoir mis à jour son testament et qu’il espérait que «ma femme ne me trouve pas morte».

Dans le post LinkedIn, Frostick a également promis de changer sa vie de plusieurs manières, et d’autres utilisateurs de LinkedIn ont applaudi.

Comment Jonathan Frostick envisage-t-il de changer sa vie? (Photo de stock) 1. Je ne passe plus toute la journée sur Zoom

2. Je restructure mon approche du travail

3. Je ne vais vraiment plus supporter aucune merde au travail – la vie est littéralement trop courte

4. Je perds 15 kg (environ 33 livres)

5. Je veux que chaque jour compte pour quelque chose au travail sinon je change de rôle

6. Je veux passer plus de temps avec ma famille

Des centaines de milliers de personnes ont lu son message et plus de 12 000 ont décidé de le commenter.

« Jonathan Frostick. C’est tellement courageux et précieux pour tous. Envoi de réconfort et de guérison », a écrit une personne.

Une autre personne a écrit: « J’espère que vous vous améliorerez bientôt. Des mots certainement inspirants. »

A écrit un autre: «Le moment où vous faites face à votre propre mortalité et cette révélation qu’il y a des choses plus importantes que le travail.

La publication LinkedIn de Frostick est devenue virale Crédit: Linkedin

« J’y suis allé et j’ai reçu le tee-shirt mais via une urgence médicale différente. C’est le début d’une nouvelle normalité. »

Frostick a déclaré dans une interview avec Bloomberg News qu’il était important pour lui de partager cette expérience avec d’autres.

«J’ai une responsabilité envers moi-même et envers les autres», a déclaré Frostick à Bloomberg.

«Cela m’est arrivé, cela pourrait vous arriver. Vous devez changer cela. «

Frostick, tout juste 45 ans, a déclaré à Bloomberg que ses priorités de travail avaient commencé à devenir comme un monstre.

«Alors qu’avant de finir raisonnablement entre cinq et six heures et demie, je me retrouverais là-bas un vendredi à 8 heures du soir épuisé, pensant que je dois préparer quelque chose pour lundi et que je n’ai pas le temps, et j’ai commencé à travailler le week-end », a-t-il déclaré à Bloomberg.

«C’est ma responsabilité. Je pense que c’était probablement pour moi où il y avait ces brouillages de frontières.