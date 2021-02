Joe Biden, alors candidat à la Convention nationale démocrate le 20 août 2020. | Gagnez McNamee / Getty Images

La proposition ne vise pas seulement à stimuler l’économie – il s’agit d’aider les gens.

On a beaucoup écrit ces dernières semaines sur la question de savoir si le programme de «sauvetage» économique de 1,9 billion de dollars du président Biden est trop petit ou trop grand. Mais une question tout aussi importante – et qui sous-tend le débat sur la taille – est de savoir ce que le paquet devrait faire: devrait-il être ciblé aussi efficacement que possible pour stimuler une reprise économique ou apporter un soulagement rapide au plus grand nombre?

Les économistes du côté de la relance soutiennent que le paquet devrait se concentrer sur le comblement du trou géant que Covid-19 a laissé dans l’économie américaine. Selon ce point de vue, une augmentation des dépenses fédérales devrait compenser au maximum et efficacement les diminutions d’autres dépenses à mesure que les emplois, les revenus et les recettes fiscales diminuent.

Ceux du côté des secours disent que l’ensemble devrait être davantage considéré comme un projet de loi de secours – ce que l’économiste Noah Smith a décrit comme une «assurance sociale rétroactive». Considérez la différence entre la façon dont le gouvernement réagit généralement à une récession par rapport à un ouragan: alors que l’objectif d’une récession est généralement de cibler les dépenses aussi efficacement que possible pour maximiser la reprise, l’objectif d’un ouragan est de rétablir la santé des gens – même si les dépenses impliquées ne maximisent pas, disons, les multiplicateurs économiques. Smith et d’autres soutiennent que le paquet devrait ressembler davantage à une réponse aux ouragans.

Les deux parties ont de bons arguments. Covid-19 a de toute évidence frappé l’économie, avec 10 millions d’emplois de moins par rapport à l’année précédente, une diminution du PIB l’année dernière et des tendances à la baisse dans divers autres paramètres. Mais il y a de fortes chances que cela rebondisse une fois la pandémie terminée – ce n’est donc pas tant de ramener l’économie à la «normale» (seule la fin de Covid-19 peut pleinement le faire), mais un large soulagement économique aux Américains qui souffrent maintenant.

Réponse de Biden à tout cela: pourquoi pas les deux? Comme il l’a dit la semaine dernière, «il ne s’agit pas seulement de l’impact macroéconomique sur l’économie et de notre capacité à être concurrentiels à l’échelle internationale; c’est la vie des gens. Les gens réels et vivants souffrent et nous pouvons y remédier. »

Comprendre la proposition globale de Biden sous cet angle donne un sens à ce qui peut sembler être un sac à main de priorités progressives. Certaines idées peuvent sembler inefficaces ou excessives pour le stimulus, mais ont beaucoup de sens pour le soulagement, et vice versa.

Par exemple: certains économistes ont soutenu que les chèques de 1 400 $ devraient être coupés pour les Américains dont les revenus sont supérieurs à 75 000 $, car ils sont moins susceptibles de dépenser de l’argent – ils sont donc moins susceptibles de vraiment stimuler l’économie. Certains autres économistes, comme Claudia Sahm, ne sont pas d’accord, soulignant des preuves empiriques selon lesquelles l’argent sera probablement dépensé dans les mois.

Mais même si la foule des chèques-sont-inefficaces-stimulants a raison, les chèques de 1 400 $ peuvent encore offrir une autre valeur: la tranquillité d’esprit. Les bénéficiaires à revenu élevé (qui ne sont toujours pas vraiment riches) peuvent ne pas dépenser l’argent aussi rapidement ou efficacement que leurs homologues à faible revenu, mais les chèques offrent toujours un soutien et une sauvegarde après une année d’incertitude.

De même, le coût total du projet de loi de 1,9 billion de dollars peut sembler trop élevé pour un écart de production – la différence entre l’état actuel et le potentiel de l’économie – estimé à 600 milliards de dollars ou moins. En mettant de côté des questions très raisonnables sur la façon dont l’écart de production est calculé (il me semble BS-y, en tant que non-expert), le dépassement des dépenses pourrait être justifié s’il s’agit en partie d’un soulagement, et pas seulement d’un stimulus destiné à combler le trou exact du écart de production.

D’un autre côté, l’aide de 350 milliards de dollars aux États et aux gouvernements locaux pourrait ne pas offrir de secours immédiat et direct aux Américains. Mais cela pourrait aider à stimuler l’économie en permettant aux États et aux localités d’éviter les coupes et même d’augmenter leurs propres dépenses.

Fournir à la fois un stimulus fédéral et un soulagement pendant une récession n’est pas nouveau. Les projets de loi de relance passés ont fait les deux dans une certaine mesure. Mais les contours uniques de la récession des coronavirus ont rendu le besoin des deux encore plus clair.

