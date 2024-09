Pourquoi la propagation du mpox est-elle une préoccupation et qu’est-ce qui a causé le retard dans l’arrivée des vaccins en Afrique | Explications

La République démocratique du Congo (RDC) — épicentre de l’épidémie de mpox devenue virulente et s’est propagée à d’autres pays — a reçu son premier don de vaccins mpox.

Depuis le 1er janvier 2022, des cas de mpox ont été signalés dans 121 pays, dont 20 États membres de l’OMS à travers l’Afrique. Au 5 septembre 2024, un total de 1 03 048 cas confirmés en laboratoire, dont 229 décès, ont été signalés dans le monde depuis le 1er janvier 2022. Lundi, l’Inde a confirmé son premier cas de mpox, qui était une infection liée à un voyage.

Malgré la hausse du nombre de cas, Les vaccins sont rares en Afrique. Outre la RDC, le seul autre pays africain à disposer d’un vaccin contre le mpox est le Nigéria. C’est l’une des principales raisons pour lesquelles le mpox s’est propagé rapidement, ce qui a incité l’OMS à déclarer l’infection comme une urgence sanitaire mondiale le mois dernier.

Pourquoi la propagation du mpox est-elle préoccupante ?

Le Mpox, qui a été signalé pour la première fois chez l’homme en 1970, est devenu sous les feux de la rampe en grande partie en raison de la propagation de sa nouvelle variante de clade Ib.

Les organismes appartenant à un clade partagent des ancêtres communs. En ce qui concerne le mpox, il existe deux clades différents : le clade I et le clade II ; le premier est le plus mortel des deux.

La clade Ib semble se transmettre plus rapidement d’une personne à l’autre que les variantes précédentes, notamment par voie sexuelle. La clade Ia provient principalement des animaux, selon un rapport publié dans la revue Nature. La nouvelle variante touche également davantage de femmes et d’enfants dans les pays africains touchés.

Propagation mondiale du mpox.

Les scientifiques tentent toujours de déterminer les raisons derrière ces aspects de la transmission.

Quels vaccins sont utilisés contre le mpox ?

Trois vaccins contre la variole sont actuellement disponibles. Tous sont des versions affaiblies de la vaccine, un virus vivant qui a également servi de base au vaccin contre la variole. Le Dr Gagandeep Kang, virologue, a déclaré à The Indian Express : « La variole et la variole appartiennent à la même famille de virus. La variole est moins grave et présente des taux de mortalité plus faibles, mais elle se propage rapidement car elle possède des réservoirs animaux, ce qui n’était pas le cas de la variole. »

Le vaccin le plus couramment utilisé est le vaccin modifié d’Ankara (MVA), fabriqué par la société danoise Bavarian Nordic. Il a été approuvé pour le mpox par la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis et par l’Agence européenne des médicaments (EMA). La RDC a reçu ce vaccin.

L’autre vaccin est le LC16m8, produit par KM Biologics, une société japonaise. Seule l’autorité de régulation japonaise a approuvé ce vaccin contre le mpox.

Le troisième est l’ACAM2000, fabriqué par une société américaine, Emergent BioSolutions. Il a été approuvé pour le mpox par la FDA le mois dernier.

De nouveaux vaccins mpox sont également en cours de développement. Un vaccin de BioNTech, une société de biotechnologie allemande, est actuellement en phase de développement clinique précoce, a déclaré le Dr Kang. Le Serum Institute of India (SII), basé à Pune, a annoncé qu’il développait un vaccin mpox et espère un résultat positif d’ici un an.

La semaine dernière, le Conseil indien de la recherche médicale (ICMR) a appelé les sociétés pharmaceutiques et les organismes de recherche expérimentés à « collaborer sur la base de redevances » pour développer le vaccin mpox et les kits de diagnostic.

Pourquoi l’Afrique n’a-t-elle pas reçu le vaccin MPOX plus tôt ?

Les vaccins MPO actuellement disponibles sont trop chers – 50 à 75 dollars la dose, selon l’OMS – pour les pays africains. Par conséquent, ils doivent généralement compter sur les dons directs des pays développés et des producteurs de vaccins, ainsi que sur les achats de l’Alliance mondiale pour les vaccins et la vaccination (Gavi, l’Alliance du vaccin) et de l’UNICEF.

Selon un rapport publié dans la revue Science, Gavi et l’UNICEF ne peuvent pas acheter de vaccins sans que l’OMS ne délivre une liste d’utilisation d’urgence ou ne leur donne une approbation complète. Pour obtenir ces autorisations, les entreprises doivent soumettre des données sur l’efficacité et la sécurité de leurs produits.

Certains experts estiment que l’OMS a tardé à donner son feu vert. Le directeur général de l’OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a toutefois expliqué le mois dernier que ce retard était dû au fait que les entreprises n’avaient pas rempli les formalités administratives requises.

« L’OMS donnera son accord dans quelques semaines, a-t-il promis, ajoutant qu’il avait donné à Gavi et à l’UNICEF la permission de lancer le processus d’achat entre-temps », indique le rapport scientifique.

Le Dr Raman Gangakhedkar, ancien responsable de l’épidémiologie et des maladies transmissibles à l’ICMR, a déclaré à l’Indian Express : « Les pays à revenu élevé ont leurs propres régulateurs des médicaments et comptent sur eux. Les pays à revenu faible et intermédiaire dépendent des autorisations de l’OMS, qui est réticente à prendre des risques. »

Une autre raison est que lors des précédentes épidémies de MPOX, le nombre de cas est resté assez faible. De nombreux pays africains n’ont pas demandé de vaccins contre le MPOX, car les autorités sanitaires devaient faire face à des problèmes de santé bien plus graves dans la région.

Gangakhedkar a toutefois déclaré que l’OMS et les pays développés auraient dû encourager le partage des vaccins contre la variole plus tôt pour protéger les populations contre une maladie plus virulente. « Les stratégies de prévention et de surveillance sont tout aussi cruciales pour éviter toute inégalité en matière de vaccination dans les endroits qui en ont le plus besoin. »

Quand faut-il prendre le vaccin mpox ?

Il est recommandé de se faire vacciner pour les populations à risque élevé, surtout en cas d’épidémie. Le vaccin peut également être administré après un contact avec une personne atteinte de MPOX. Dans ces cas, le vaccin doit être administré moins de quatre jours après le contact avec une personne infectée. Le vaccin peut être administré jusqu’à 14 jours si la personne n’a pas développé de symptômes.