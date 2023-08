Pourquoi la propagation du football féminin rend la candidature à la Coupe du monde 2027 fascinante

Martin Rogers FOX Sports Insider

La Coupe du monde est le tournoi le plus populaire du football féminin, mais c’est aussi une vitrine, une opportunité inégalée pour certaines des stars les plus brillantes du jeu d’être vues, entendues et pour le poids de leur capacité à traduire devant un public mondial. .

La Française Kadidiatou Diani et la Colombienne Linda Caicedo attirent l’attention parce qu’elles jouent au football à l’étouffée, le héros australien Sam Kerr fait des vagues parce qu’il y a un mystère quant au moment où son éclat sera pleinement libéré.

Lauren James, d’Angleterre, fait la une des journaux pour de mauvaises raisons, tandis que d’autres grandes icônes comme Alex Morgan et Alexandra Popp sentiront qu’une chance en or de fléchir leur qualité est passée.

Pourtant, ce que ce tournoi montre également, c’est à quel point le football féminin n’est pas seulement plus profond ces jours-ci, comme tout le monde en a parlé ces dernières semaines, mais est aussi – au sens géographique – plus large.

Les huitièmes de finale comprenaient des équipes d’Europe (8), d’Asie (2), d’Amérique du Sud (1), de la région CONCACAF qui comprend les États-Unis (2) et, dans un record historique, trois d’Afrique.

Ce type de propagation n’est pas toujours présent, est extrêmement bon pour la santé globale du jeu et crée également une énigme fascinante lorsque l’on regarde où la prochaine Coupe du monde devrait être organisée.

Le tournoi se trouve dans une situation rare dans la mesure où nous sommes en août 2023 et que l’hôte de 2027 n’a toujours pas été annoncé. Il reste quatre ans et aucune décision dans l’immédiat, pas avant une réunion du Congrès de la FIFA en mai de l’année prochaine.

En comparaison, lorsque les tournois 2015 et 2019 ont été joués, le prochain hôte était déjà ratifié et annoncé, et les préparatifs étaient en cours. Lorsque le Qatar a remporté la Coupe du monde masculine de 2022, la décision a été prise 12 ans à l’avance.

Pour 2027, il y a clairement un favori : la candidature conjointe des États-Unis et du Mexique. Cette option serait un moneymaker extraordinaire. Un grand marché avec de grands stades, de grandes assistances, de gros prix des billets, de gros contrats de sponsoring, de grosses audiences télévisées, une grande histoire du sport féminin. Vous obtenez l’image, ce serait grand. Abeille. Œil. Gee.

Pourtant, ce n’est pas aussi évident qu’il y paraît. Bien sûr, pour les observateurs américains, il semblerait que ce soit la plus belle des crises, de rejoindre la manne déjà verrouillée du football qui arrive aux États-Unis pendant cette période.

La Copa America est gravée dans le marbre pour 2024, puis la Coupe du monde des clubs l’année suivante, puis la Coupe du monde masculine en 2026, suivie des Jeux Olympiques en 2028.

Cependant, c’est aussi une priorité de la FIFA de continuer à grandir et à développer le jeu féminin et il y a un argument à faire valoir selon lequel amener la Coupe du monde là où le football féminin est déjà très populaire n’aiderait pas à atteindre ces objectifs ambitieux. autant, même si cela rapporterait une tonne d’argent.

Des options telles qu’une offre conjointe de la Belgique, de l’Allemagne et des Pays-Bas sont là, ainsi que des propositions du Brésil et de l’Afrique du Sud. Tous ont des intrigues. L’événement n’a jamais eu lieu dans plus d’un pays auparavant, et la FIFA semble aimer ce modèle, compte tenu de l’évolution des choses avec la Coupe du monde masculine.

L’Amérique du Sud n’a jamais accueilli et n’a organisé qu’une seule Coupe du monde masculine depuis 1978. L’Afrique du Sud n’a également jamais accueilli le tournoi féminin et n’a organisé qu’une seule Coupe du monde masculine au total.

« Vous pouvez défendre les intérêts des deux côtés », m’a dit Alexi Lalas, analyste du football chez FOX, lors d’une conversation téléphonique. « Ce serait le plus grand tournoi féminin de l’histoire s’il se déroulait aux États-Unis et au Mexique, juste à cause de l’ampleur de tout et du football féminin suivant.

« Mais il y a d’autres pays qui auront raison de penser que les efforts qu’ils ont déployés pour développer le football féminin méritent d’être reconnus. Quoi qu’il arrive, ce sera une sorte de nouvelle frontière, que ce soit en termes d’échelle ou de localisation. «

Même en Amérique, tout le monde ne pense pas qu’une Coupe du monde à domicile serait la bonne décision, même si vous n’entendrez sûrement aucune plainte de joueuses telles que Sophia Smith et Trinity Rodman, probablement des stars de la prochaine génération.

« Le football féminin nécessite une alimentation à long terme, pas une ruée vers le sucre », a écrit Steven Goff du Washington Post. « Et pour que le football féminin commence à s’épanouir en dehors des coins traditionnels, la FIFA doit élargir ses horizons. »

Ces horizons se reflètent sur le terrain. En 2019, les quarts de finale du tournoi féminin mettaient en vedette les États-Unis – plus sept équipes de la confédération européenne UEFA.

Lors de la Coupe du monde masculine en 2018, les huitièmes de finale comprenaient 10 représentants de l’UEFA, plus quatre de la CONMEBOL d’Amérique du Sud. Le mix cette fois ? C’est rafraîchissant.

Les stars du jeu ont convergé vers l’Australie et la Nouvelle-Zélande en ce moment, mais elles brillent dans toute la galaxie du football.

