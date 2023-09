Pourquoi la production d’un baril de pétrole entraîne des émissions plus élevées en Saskatchewan qu’en Alberta

La production d’un baril de pétrole en Saskatchewan entraîne des émissions beaucoup plus élevées que dans le reste de l’Ouest canadien, et l’intensité des émissions de la province s’aggrave, selon les données compilées par Enverus Intelligence Research.

Un rapport d’août de la société d’analyse énergétique s’est concentré sur l’intensité des émissions, qui est une mesure des émissions de gaz à effet de serre libérées lors de la production d’une unité de pétrole et de gaz naturel.

Depuis le début de l’année 2021, le intensité des émissions en Alberta et en Colombie-Britannique, il a diminué, tandis qu’il a augmenté en Saskatchewan. Notamment, le rapport a également souligné la lenteur globale du changement dans les trois provinces.

« Il y a eu une surprise quant à la stabilité moyenne des lignes, ainsi qu’à la légère hausse en Saskatchewan », a déclaré Ivana Petrich, une analyste basée à Calgary chez Enverus.

L’augmentation des chiffres en Saskatchewan est principalement due à l’accent mis sur la production de pétrole lourd à forte intensité d’émissions. En comparaison, l’intensité des émissions du secteur pétrolier de la Colombie-Britannique est beaucoup plus faible, car il est principalement axé sur la production de gaz naturel.

L’un des principaux défis en Saskatchewan est la ventilation et le torchage.

Lorsque le pétrole est pompé hors du sol, une certaine quantité de méthane remonte généralement à la surface. Certaines entreprises capturent ces gaz et les transportent dans un pipeline pour les vendre comme gaz naturel. D’autres entreprises peuvent rejeter les gaz dans l’atmosphère (évacuation) ou les brûler (torche).

« Si vous comparez les provinces, nous constatons que l’évacuation et le torchage représentent 42 pour cent des émissions en Saskatchewan, comparativement à 15 pour cent en Alberta et 13 pour cent en Colombie-Britannique », a déclaré Petrich.

Le vaste réseau existant de gazoducs de l’Alberta contribue à minimiser la quantité d’évacuation et de torchage qui se produisent. Lorsqu’un nouveau puits est foré, une entreprise n’a peut-être qu’à construire un court pipeline pour se connecter à un système principal de gaz naturel.

Mais en Saskatchewan, une entreprise devra peut-être construire un pipeline beaucoup plus long – et plus coûteux.

REGARDER | Pourquoi l’intensité des émissions pétrolières de la Saskatchewan est plus élevée que celle de l’Alberta : Ventilation et torchage dans les champs de pétrole et classement de la Saskatchewan par rapport à l’Alberta et à la Colombie-Britannique Ivana Petrich d’Enverus Intelligence Research et Phil Tomlinson de Highwood Emissions Management expliquent pourquoi le secteur pétrolier et gazier de la Saskatchewan génère plus d’émissions que l’Alberta.

Il s’agit d’un problème bien connu, selon Phil Tomlinson, ingénieur en émissions chez Highwood Emissions Management, basé à Calgary, qui aide les entreprises industrielles à comprendre et à réduire leurs émissions.

« En Saskatchewan, nous n’avons pas cela [pipeline] infrastructure », a-t-il déclaré. « Cela signifie que ce n’est généralement pas économique. »

Plutôt que d’évacuer le méthane, les producteurs de pétrole de la Saskatchewan devraient envisager d’autres options, comme les brûler ou les utiliser pour chauffer les bâtiments voisins, a déclaré Tomlinson.

Le méthane est considéré comme 25 fois plus nocif pour l’atmosphère que le dioxyde de carbone.

« Il est préférable de brûler le méthane plutôt que de l’évacuer directement dans l’atmosphère », a-t-il déclaré. « Il existe des moyens de détruire le méthane avec une efficacité relativement élevée. Il produit toujours du CO2, mais il en produit moins. » [compared to venting] ».

Un autre facteur ayant une incidence sur l’intensité plus élevée des émissions de la Saskatchewan est que ses puits de pétrole sont généralement plus anciens que ceux de l’Alberta, a-t-il ajouté.

Plus petit dans l’ensemble

L’industrie pétrolière de la Saskatchewan est plus petite que l’industrie énergétique de l’Alberta, ce qui signifie que ses émissions globales sont inférieures.

Depuis le début de la pandémie, les émissions totales de la Saskatchewan ont diminué, mais c’est en grande partie le résultat d’une baisse de la production pétrolière. Les émissions pétrolières de la province ont diminué d’environ 2 pour cent depuis le début de 2021, tandis que la production pétrolière et gazière a chuté d’environ 12 pour cent, a déclaré Petrich.

Les données utilisées incluent la production, le transport et la transformation du pétrole et du gaz naturel. En Alberta, Enverus inclut la production de DGMV provenant des sables bitumineux, mais exclut l’exploitation minière des sables bitumineux.

Dans l’ensemble, les émissions totales des sables bitumineux sont restées stables en 2022, même si la production a légèrement augmenté, selon un rapport d’août. analyse publié par S&P Global Commodity Insights.

Dans une déclaration envoyée par courrier électronique, le ministère de l’Énergie de la Saskatchewan a déclaré que ses réglementations sur la gestion des émissions pétrolières et gazières ont «réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES) provenant de l’évacuation et du torchage déclarés de plus de 60 pour cent en dessous des niveaux de 2015.

« C’est nettement supérieur à l’objectif annoncé précédemment de 40 à 45 pour cent de réduction des émissions de GES d’ici 2025 », a déclaré le porte-parole Jacob Fergus.