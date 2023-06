Pourquoi la prise de contrôle de Manchester United n’a toujours pas eu lieu

En novembre 2022, les propriétaires de Manchester United, la famille Glazer, ont annoncé qu’ils envisageaient de vendre le club dans le cadre de « l’exploration d’alternatives stratégiques ». Etant donné l’impopularité quasi unanime du groupe auprès des fans du club, la nouvelle a été accueillie… disons chaleureusement.

Cependant, alors que personne ne s’attendait à une conclusion rapide de la vente de l’un des clubs de football les plus grands et donc les plus chers, près de neuf mois plus tard, les Glazers restent aux commandes. Malgré de nombreuses réclamations et demandes reconventionnelles, aucun accord n’a été conclu et Manchester United aborde la nouvelle saison sous un énorme nuage d’incertitude.

Chaque semaine qui passe vient une autre affirmation selon laquelle une percée est à l’horizon pour cet accord, et chaque semaine qui passe, les fans sont frustrés par l’absence de quoi que ce soit de ce genre.

En ce moment, sur la table, en ce moment, il y a deux offres concurrentes.

L’offre de Ratcliffe

(Crédit image : Valery Hache/AFP via Getty Images)

Le premier est dirigé par Sir Jim Ratcliffe. Né à Failsworth, dans le Grand Manchester, Ratcliffe est un milliardaire britannique, ingénieur et président des géants de la chimie INEOS, considéré comme le deuxième homme le plus riche du Royaume-Uni. Sa valeur nette, selon la dernière estimation, est de près de 30 milliards de livres sterling.

En tant que personne, c’est une figure qui plaît fortement à de nombreux fans de Manchester United – mais sa candidature inclut une option pour que deux des Glazers restent à Old Trafford.

Avram et Joel Glazer pourraient être sur le point de rester en tant qu’acteurs minoritaires si cette offre est acceptée, ce qui les verrait continuer à investir dans le club sans le pouvoir de prendre des décisions clés. Ce n’est pas un concept qui s’avère universellement populaire, mais peut-être une nécessité étant donné la façon dont cet accord est financé.

La candidature de Cheikh Jassim

De l’autre côté de la question. Le cheikh Jassim bin Hamad Al Thani, qui a dirigé un consortium qatari tout au long du processus de rachat, souhaite acquérir une participation de 100 % dans Manchester United et ses actifs.

Entièrement financée par la Sheikh’s Nine Two Foundation, cette vente libérerait prétendument le club de sa dette et lui permettrait de « chercher à investir dans les équipes de football, le centre d’entraînement, le stade et les infrastructures au sens large, l’expérience des fans et les communautés que le club soutient ». « .

Cela mettrait fin aux près de 20 ans de propriété de Glazer, remontant à leur propre rachat en 2005. Cela effacerait également les dettes du club, estimées à environ 490 millions de livres sterling.

L’idée ici étant que Manchester United cesse d’être un « travail en cours » du jour au lendemain et peut immédiatement recommencer à rivaliser avec les plus grandes équipes d’Europe.

Les fans, naturellement, sont divisés. Alors que Ratcliffe et Sheikh Jassim prétendent être des fans de longue date du club – ce dernier a en fait fait ses études à la Royal Military Academy de Sandhurst, juste à l’extérieur de Londres – les avantages et les inconvénients de chacun sont difficiles à séparer.

Après des années à se moquer de ses rivaux Manchester City sur leur modèle de propriété parrainé par l’État, l’idée de devenir le jouet de l’État pétrolier lui-même laisse un goût amer. Cependant, il y a une réalité sur ce qu’il faut pour concourir au plus haut niveau maintenant, et si c’est la seule façon de supprimer complètement les Glazers, alors tant pis. ‘

Pendant ce temps, alors que Ratcliffe pourrait personnellement représenter un propriétaire plus acceptable, il y a des points d’interrogation sur la façon dont son accord serait financé et sur le pouvoir d’achat qu’il leur donnerait réellement.

Cela, combiné à l’idée que les Glazers restent impliqués dans une certaine mesure, en fait un non-démarreur complet pour les sections du support. Les bannières « Full Sale Only » repérées à Manchester United se terminent vers la fin de la saison dernière.

La question du soumissionnaire préféré – que ce soit entre les fans ou le conseil d’administration – ne peut que gronder, faute de développements substantiels.

Quel est le problème?

(Crédit image : Marc Atkins/Getty Images)

Alors, quel est le retard ? Eh bien, et cela ne surprendra pas les fans de Manchester United, le problème, ce sont les Glazers.

La répartition de leur propriété signifie que si Avram et Joel travaillent en tant que coprésidents et supervisent la majorité des activités du club, Kevin Glazer, Darcie Glazer, Edward Glazer et Bryan Glazer conservent tous entre 10 et 20% des droits de vote, et un consensus est nécessaire entre eux pour qu’une décision puisse être prise.

Les rapports dans les coulisses ont toujours indiqué que Joel, qui conserve la plus grande participation à près de 20%, est déterminé à rester aux commandes avec un nouveau bailleur de fonds. Avram, son frère, est prêt à rester dans un poste similaire, mais est également ouvert à une vente complète. Entre eux, ils n’ont pas la capacité de racheter leurs quatre autres frères et sœurs et de simplement prendre la décision eux-mêmes, et on pense que tous ne veulent vendre leurs actions restantes que si cela leur permet de s’en sortir complètement.

Pour ne pas trop simplifier cela, mais si vous avez déjà essayé de résoudre un problème majeur entre 6 relations de sang, et des frères et sœurs, c’est un miracle qu’il soit probablement résolu. Il convient également de garder à l’esprit que toutes ces personnes sont des hommes et des femmes d’affaires milliardaires parce qu’elles sont nées dans cette position, pas parce qu’elles ont nécessairement toujours été douées pour cela.

Même le libellé de la vente proposée en novembre a été conçu pour laisser place à l’interprétation. « Explorer des alternatives stratégiques » invite certainement à des offres pour le club, mais cela ne vous engage pas à le vendre.

Ils avaient espéré, rapporte-t-on, qu’ils envisageraient actuellement une multitude d’offres crédibles, et donc capables de négocier avec un certain nombre d’enchérisseurs pour qu’ils n’achètent que les actions de certains membres de la famille, laissant les autres rester en place. Dans un domaine concurrentiel, il y avait confiance que quelqu’un mordrait à cette offre, mais avec seulement les options Ratcliffe et Qatari disponibles, aucune des parties n’est disposée à acquiescer à cela.

Ainsi, les derniers mois ont vu plusieurs tours d’enchères entre les deux groupes, pour essayer d’extraire le prix le plus élevé possible pour le club. On estime actuellement que cela approche les 5 milliards de livres sterling, et au cours des dernières semaines, les deux groupes ont cru – et informé la presse – qu’ils devançaient l’autre.

Mais, de même, pour tous les rapports présumés, non vérifiés et finalement démentis selon lesquels un accord avec l’une ou l’autre des parties est imminent, il y a eu un nombre égal de colonnes consacrées aux questions « les Glazers veulent-ils même vendre ? » . Les temps sont même allés jusqu’à signaler que les deux soumissionnaires s’attendaient à ce qu’aucune des deux parties n’accepte une offre et étaient tous deux prêts à se retirer si certains délais n’étaient pas respectés.

Donc, si vous avez lu que « Les Glazers veulent vendre Man United », alors, c’est vrai, ils le font. Mais si vous avez lu le ‘Les Glazers en fait ne le faites pas veux vendre Man United ‘alors, c’est vrai aussi. C’est juste que « The Glazers » en tant que concept représente l’intérêt de six individus en conflit, qui changent d’une semaine à l’autre.

En fin de compte – et c’est une chose qui devient de plus en plus absurde chaque semaine à mesure qu’ils se rapprochent de plus en plus d’une saison de Premier League et de Ligue des champions pour laquelle ils sont apparemment sous-préparés – il n’y a pas eu de résolution à cette vente car, en tant que groupe, les Glazers ne peuvent pas décider comment ils veulent que cette résolution soit.

Jusqu’à ce qu’ils le fassent, les Red Devils resteront au purgatoire.