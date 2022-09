NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

La princesse Anne, la fille unique de la reine Elizabeth II, a été considérée comme la royale la plus travailleuse tout en restant à l’abri des regards du public au fil des ans, selon un expert royal.

Les valeurs de garder sa vie personnelle pour elle-même se sont répercutées sur la façon dont elle a même choisi d’élever ses deux enfants, auxquels elle a choisi de ne pas donner de titres royaux.

Le commentateur royal Richard Fitzwilliam a déclaré à Fox News Digital qu’Anne, 72 ans, n’aime pas les projecteurs royaux, et c’est pourquoi elle a gardé sa vie privée au fil des ans.

“L’une des raisons pour lesquelles on ne sait pas grand-chose de la princesse Anne, c’est parce que c’est comme ça qu’elle l’aime”, a-t-il partagé. “C’est la membre la plus travailleuse de la famille royale, mais elle n’aime pas la publicité. C’est son style, elle nous a toujours étonnés.”

Cependant, après le décès de sa mère, la reine Elizabeth II, le 8 septembre, Anne a de plus en plus été au centre des événements rendant hommage au défunt monarque.

Mercredi, la princesse Anne a été rejointe par ses frères, le roi Charles III, le prince Andrew et le prince Edward pour promener le cercueil de la reine du palais de Buckingham à Westminster Hall pour rester en état jusqu’à ses funérailles lundi.

“Le fait qu’elle était avec le corps de la reine est significatif car c’était un symbole de sa valeur pour la famille royale”, a expliqué Fitzwilliam. “Elle soutient beaucoup le roi Charles. Elle ne fera pas plus parce qu’elle ne pourrait pas faire plus, elle fait déjà tellement pour la famille.”

Anne avait précédemment partagé dans une déclaration après la mort de la reine Elizabeth II qu’elle avait également passé les dernières 24 heures de la vie de sa mère avec elle au château de Balmoral.

“J’ai eu la chance de partager les dernières 24 heures de la vie de ma très chère mère. Ce fut un honneur et un privilège de l’accompagner dans ses derniers voyages. Être témoin de l’amour et du respect manifestés par tant de personnes au cours de ces voyages a été à la fois humiliant et édifiant. “, lit-on dans le communiqué.

“Nous partagerons tous des souvenirs uniques. Je remercie tous ceux qui partagent notre sentiment de perte”, a poursuivi Anne. “On nous a peut-être rappelé à quel point sa présence et sa contribution à notre identité nationale nous tenaient pour acquises. Je suis également très reconnaissant du soutien et de la compréhension offerts à mon cher frère Charles alors qu’il accepte les responsabilités supplémentaires du monarque.”

La princesse a signé sa déclaration, “A ma mère, la reine, merci.”

Anne assistera aux funérailles nationales de Sa Majesté lundi avec le reste des membres supérieurs de la famille royale. Les enfants d’Anne, Zara Tindall et Peter Phillips, sont également attendus.

Tout comme elle, Anne souhaitait également donner à ses enfants la possibilité de vivre une vie privée à l’abri des regards du public.

Elle n’a pas donné à ses deux enfants, Peter, 44 ans, et Zara, 41 ans, des titres royaux après leur naissance, ce qui signifie qu’ils sont des citoyens privés. Anne a pris cette décision dans le but de donner à ses enfants une chance de vivre une vie “normale”.

L’expert royal Shannon Felton Spence a expliqué à Fox News Digital pourquoi les enfants d’Anne n’auraient jamais pu être un prince ou une princesse.

“Les lettres patentes disent que les petits-enfants d’un souverain mais par l’intermédiaire d’un héritier mâle, donc les enfants de la princesse Anne n’ont pas de titres”, a partagé Spence.

“Leur père a obtenu un titre lorsqu’il a épousé la princesse Anne, ils ont donc un titre et Anne a évidemment le titre de princesse royale de naissance. Leurs enfants étaient alors éligibles pour des titres, mais ils n’auraient pas été prince et princesse ils auraient été Duc et Duchesse ou Dame et Maître, par exemple.”

Bien qu’Anne garde sa vie privée – ainsi que celle de ses enfants – comme les autres membres de la famille royale, le scandale n’a pas échappé à Anne alors qu’elle tentait de naviguer sous les yeux du public. La princesse royale aurait eu une liaison avec son garde du corps privé alors qu’elle était mariée à son premier mari Mark Phillips.

Anne est tristement liée à sa liaison avec Peter Cross depuis le début des rumeurs dans les années 1970. Cross était policier pour le Scotland Yard jusqu’à ce qu’il soit affecté au service de protection d’Anne en 1979.

La série à succès de Netlfix “The Crown” couvre l’affaire présumée, avec la reine confrontant sa fille lors d’un pique-nique privé au sujet de la “discussion” qu’elle a entendue autour des rumeurs.

Dans l’épisode, Elizabeth II dit à Anne que Scotland Yard envisageait de transférer Cross à des «tâches de bureau», dans lesquelles Anne a répondu: «Ne me fais pas ça. Tu ne peux pas. C’est la seule chose qui me rend heureux.

Anne a été mariée deux fois. Elle a été mariée pour la première fois au capitaine Mark Phillips en 1973, qui est le père de ses deux enfants, Peter et Zara. Le couple se sépare en 1992.

Elle a épousé son mari actuel, le vice-amiral Timothy Laurence en 1992. Le couple n’a pas eu d’enfants.

Lors de son premier mariage, elle aurait été intime avec Cross, qui aurait confirmé l’affaire au journaliste Harry Arnold, pour The Sun. Anne n’a jamais commenté l’affaire.

Selon The Sun, Cross a dit à Arnold : “Quand vous avez écrit cette histoire, j’étais toujours marié et je ne pouvais pas l’admettre, mais pourtant c’était vrai et je peux maintenant vous dire que c’était vrai parce que je suis maintenant divorcé.” Cross a fini par vendre son histoire à The News of The World en 1984.