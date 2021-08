Pourquoi la pression de Biden pour partager les vaccins avec le monde pourrait être «trop peu, trop tard»

Tom Hart, directeur général par intérim de la campagne ONE, une organisation axée sur l’extrême pauvreté et les maladies évitables, a salué la réponse mondiale de l’administration Biden. Les mesures de l’administration « contribueront à sauver des vies, à réduire l’émergence de variantes et à limiter la propagation de ce virus mortel », a-t-il déclaré dans un communiqué après le discours de Biden.