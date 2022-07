Pourquoi la Première Guerre mondiale était la seule raison pour laquelle les femmes ont commencé à porter des pyjamas au lit

Avez-vous entendu parler de la soirée pyjama ou d’une soirée pyjama? Eh bien, la raison pour laquelle les pyjamas sont le thème de l’occasion est le plus grand confort qu’ils procurent. Et c’est ce qui en fait le premier choix de vêtements de nuit de presque tout le monde, indépendamment des frontières internationales, des cultures et du sexe. Alors qu’une soirée pyjama est souvent étiquetée comme un groupe de filles faisant la fête ensemble, savez-vous qu’il fut un temps où les femmes n’étaient pas autorisées à porter des pyjamas ? Oui, dans les années 1900, il était pratiquement inimaginable pour une femme de porter un pyjama. Pas même dans la chambre. Selon un récent rapport de la BBC, le mérite de l’initiation du pyjama en tant qu’ensemble féminin doit être attribué à la Première Guerre mondiale.

Maintenant, les pyjamas sont devenus le choix incontournable pour les vêtements de nuit chez les femmes, grâce aux raids aériens Zeppelin dans certaines parties de la Grande-Bretagne de la Première Guerre mondiale, qui auraient incité la commercialisation du tissu chez les femmes. Si la Grande Guerre a été à l’origine de nombreux changements à travers le monde, elle n’a pas épargné la mode féminine.

Avant cela, les hommes et les femmes auraient l’habitude d’enfiler des chemises de nuit. Cependant, en 1915, les raids aériens Zeppelin ont soudainement commencé à faire des femmes et des enfants des victimes dans leur propre lit. De plus, pendant la guerre, des urgences peuvent survenir où les citoyens doivent courir pour sauver leur vie, même la nuit. Et pour de tels scénarios, un pyjama était considéré comme l’option la plus confortable par rapport à une robe.

La BBC a cité Lucie Whitmore, un PhD. Un chercheur de l’Université de Glasgow a déclaré: “Les magazines ont commencé à suggérer que les femmes devraient soit porter des vêtements de nuit plus pratiques – si elles devaient fuir leur lit au milieu de la nuit – ou des vêtements de nuit qui les rendaient présentables si elles se heurtaient à leurs voisins [out on the street] à 3 heures du matin.

De plus, les pyjamas étaient plus chauds que les robes. Il avait des poches pour ranger les choses nécessaires en cas d’urgence. Le rapport a révélé qu’avant la Grande Guerre, les femmes étaient considérées comme des « monstres extraordinaires » si elles portaient des pyjamas. Outre les pyjamas, le costume de nuit était recommandé comme autre vêtement. Par conséquent, en 1918, environ un tiers des femmes auraient commencé à porter des pyjamas, et la tendance a décollé.

