Pourquoi la poursuite de Trump par la Géorgie est différente de ses autres actes d’accusation

Donald Trump a été frappé lundi de son quatrième acte d’accusation depuis mars, mais à bien des égards, l’enquête géorgienne sur les allégations d’ingérence dans les élections de 2020 a été la plus exhaustive.

Le procureur du district du comté de Fulton, Fani Willis, a ouvert l’enquête en février 2021, quelques semaines après le tristement célèbre appel téléphonique au cours duquel Trump a pressé le secrétaire d’État géorgien Brad Raffensperger de lui « trouver » le nombre de voix nécessaires pour surmonter l’avantage de Joe Biden dans l’État. La majeure partie de 2022 a été consommée par un grand jury d’enquête, avant que le grand jury de cette année, doté du pouvoir d’inculpation, n’entende les grandes lignes du dossier de l’accusation.

Depuis combien de temps l’enquête sur la Géorgie dure-t-elle ? L’un des témoins qui ont comparu devant le grand jury d’enquête – l’ancien président de la State House David Ralston – est décédé des suites d’une maladie il y a 10 mois.

Alors que la confusion ou peut-être la fatigue face à l’élargissement de l’exposition juridique de Trump peut s’installer, il y a plusieurs raisons pour lesquelles cet acte d’accusation particulier est important alors qu’il cherche à redevenir président lors des élections de 2024.

Obstacle au pardon

Dans les affaires fédérales auxquelles Trump est confronté concernant les élections de 2020 et la rétention illégale de documents gouvernementaux, un vainqueur républicain de l’élection présidentielle de 2024 pourrait demander de pardonner à Trump, bien qu’il doive évaluer le contrecoup potentiel et le coût politique de le faire dans leur calcul. . La question de l’auto-pardon, si Trump remportait les élections de 2024, n’a jamais été testée et pourrait atterrir devant la Cour suprême.

Mais les grâces fédérales ne peuvent pas être appliquées aux accusations portées par l’État en Géorgie, ni dans l’affaire de New York prévue pour un procès impliquant des allégations de documents commerciaux falsifiés après le versement de paiements d’argent silencieux.

REGARDER l Trump capturé lors de l’enregistrement faisant pression sur le haut responsable de la Géorgie (à partir de 2021): Trump a demandé au secrétaire d’État géorgien de « trouver » plus de votes Le président américain Donald Trump a appelé le secrétaire d’État géorgien à « trouver » plus de votes afin de pouvoir gagner cet État. L’enregistrement de l’appel téléphonique apparaît alors que le nouveau Congrès est assermenté et que certains sénateurs républicains sont à quelques jours de monter leur propre contestation des résultats des élections.

La Géorgie, contrairement à New York, fait également partie des rares États dans lesquels le gouverneur n’a pas de pouvoir de grâce unilatéral. Au lieu de cela, les lois des États établissent un processus hautement prescrit dans lequel un demandeur doit attendre cinq ans après avoir purgé sa peine, tout en ayant « vécu une vie respectueuse des lois » dans l’intervalle.

« Les accusations portées par l’État en Géorgie pourraient être très graves et pourraient signifier une véritable prison pour lui, d’une manière qu’il ne pourrait en aucun cas arrêter, même après être devenu président », a déclaré à CBC le professeur Mac McCorkle de l’Université Duke. Le National.

Un joker: la législature de l’État dirigée par les républicains a adopté un projet de loi en mai qui facilite la révocation des procureurs élus localement pour les dossiers de crimes perçus comme doux sur la violence. Les démocrates de Géorgie ont exprimé leur inquiétude que cela puisse être utilisé comme prétexte pour empêcher Willis de terminer son travail dans cette affaire.

Pas seulement le Trump Show

Dans l’accusation du conseil spécial concernant les élections de 2020, il y a six co-conspirateurs anonymes qui pourraient éventuellement être eux-mêmes inculpés, mais ne l’ont pas encore fait. L’affaire des documents, également supervisée par l’avocat spécial sous l’égide du ministère de la Justice, a vu deux employés peu connus de Trump inculpés.

L’acte d’accusation du comté de Fulton est le premier dans lequel plusieurs noms notables et/ou élus font face à une responsabilité légale liée à la dernière élection présidentielle. (Au Michigan plus tôt ce mois-ci, un candidat du procureur général de l’État républicain de 2022 a été inculpé pour avoir prétendument eu accès à des machines à voter).

En haut à gauche, dans le sens des aiguilles d’une montre : John Eastman, Rudy Giuliani, Sidney Powell et Jeffrey Clark parlent dans une combinaison de photographies d’archives prises en 2020 et 2021. Les quatre avocats ont été inculpés dans l’affaire Géorgie. (Jim Bourg/Elijah Nouvelage/Yuri Gripas/Reuters)

C’est parce que les efforts pour empêcher une victoire de Biden en Géorgie étaient multiformes, selon l’acte d’accusation – pas seulement le tristement célèbre appel téléphonique de Trump à Raffensperger, mais les allégations de harcèlement d’un agent électoral de l’État, tentant de persuader les législateurs de l’État de nommer des électeurs entièrement nouveaux favorables à Trump, et falsification de machines à voter dans un comté rural de Géorgie.

Dix-huit autres personnes font face à des accusations. En plus d’un ensemble de politiciens locaux et d’État de Géorgie, la liste comprend un certain nombre d’avocats travaillant sur la campagne Trump ou à la Maison Blanche et au ministère de la Justice, notamment Kenneth Chesebro, Jeffrey Clark, John Eastman, Jenna Ellis et Sidney Powell.

Mark Meadows pourrait être le premier chef de cabinet de la Maison Blanche à purger une peine de prison depuis HR Haldeman pour son rôle dans le scandale du Watergate il y a près de 50 ans. De plus, l’ancien avocat de Trump, Rudy Giuliani, a été inculpé lundi, un autre coup porté à une réputation qui était autrefois excellente lorsqu’il a aidé à diriger la ville de New York en tant que maire à la suite des attentats du 11 septembre.

L’ancien haut responsable du ministère américain de la Justice, Michael Zeldin, s’adressant à CBC News Network, a qualifié l’acte d’accusation d ‘ »évier de cuisine digne d’activité », couvrant des actes non seulement dans le comté de Fulton, mais également ailleurs en Géorgie et dans d’autres États. L’acte d’accusation s’appuie fortement sur les lois de l’État sur le racket, qui ont déjà été utilisées en Géorgie pour des personnalités du crime organisé et même des enseignants dans le cadre d’un programme d’inflation des notes.

« Toutes les personnes accusées dans l’entreprise, tous les co-conspirateurs, sont solidairement responsables des actes de tout le monde, donc même si vous n’avez pas participé à une partie du complot… vous êtes toujours tenu responsable des actes du co-conspirateurs, et c’est ce qui rend ces choses si difficiles à vaincre », a déclaré Zeldin.

REGARDEZ Michael Zeldin sur les raisons pour lesquelles les lois sur le racket peuvent être puissantes : Qu’est-ce qu’une accusation de racket ? Un ancien procureur américain explique Michael Zeldin, ancien procureur fédéral aux États-Unis, explique ce qu’est une accusation RICO – et ce que cela pourrait signifier pour l’ancien président Donald Trump et ses associés.

Lawrence Douglas, professeur de droit à l’Amherst College dans le Massachusetts, a déclaré à CBC News que les lois sur le racket sont un outil puissant qui permet aux procureurs de former un récit plus cohérent pour les jurés dans une affaire de complot « qui a essentiellement certains supérieurs et, presque comme un poulpe, a ces tentacules qui s’étendent en s’engageant dans ces diverses activités criminelles. »

L’acte d’accusation implique non seulement 18 autres accusés, mais jusqu’à 30 co-conspirateurs non encore nommés. Douglas a déclaré que l’affaire Géorgie offrait plus d’opportunités aux personnes sur l’orbite de Trump de se retourner les unes contre les autres, ou contre l’ancien président lui-même, avant un procès.

La prochaine élection

Trump a déjà été inculpé à DC, en Floride et à New York. Le District de Columbia depuis 60 ans et New York depuis 40 ans ont été portés par des candidats démocrates à la présidentielle. Alors que le démocrate Barack Obama a remporté l’État à deux reprises, les électeurs de Floride sont devenus rouges ces derniers temps, optant pour Trump lors des deux dernières élections présidentielles et donnant au gouverneur Ron DeSantis et au sénateur Marco Rubio des victoires faciles aux élections de 2022.

Mais la Géorgie, avec 16 votes électoraux, est l’un des quatre États que l’observateur non partisan des élections Cook Political Report considère comme étant dans la catégorie des tirages au sort pour l’élection présidentielle de 2024. (Cook définit les autres états comme « maigre », « probable » ou « solide » pour l’une des deux parties).

Alors que les électeurs classent actuellement l’économie, le contrôle des armes à feu, l’immigration et l’avortement au-dessus des problèmes juridiques de Trump comme des problèmes électoraux plus importants pour 2024 dans plusieurs sondages, les experts affirment qu’une inculpation politiquement chargée pourrait mobiliser les électeurs géorgiens et conduire à une atmosphère accrue avec une augmentation des dépenses électorales dans le État. Déjà, la campagne Trump a lancé une publicité d’attaque dirigée contre Willis, diffusée à Atlanta.

Lumières, caméras ?

Les procès fédéraux ne sont généralement pas télévisés aux États-Unis. L’avocat de haut niveau Neal Katyal, dans un récent article d’opinion du Washington Post, a plaidé pour que le Congrès ou le juge en chef de la Cour suprême interviennent pour faire une exception pour les affaires Trump, affirmant que sinon la procédure serait « vulnérable aux distorsions et aux fausses déclarations qui feront inévitablement partie de la discussion hautement chargée et politisée qui inonde le pays au fur et à mesure que le procès se déroule. »

Ce n’est pas clair, mais la Géorgie autorise les caméras dans les salles d’audience depuis les années 1980.

« Les tribunaux géorgiens ont traditionnellement autorisé les médias et le public à entrer afin que chacun puisse examiner le fonctionnement réel de notre processus », a déclaré un avocat basé à Atlanta, Josh Schiffer, à la WANF-TV de cette ville dans un rapport publié la semaine dernière. « Contrairement à de nombreux États avec des règles très strictes, les tribunaux géorgiens vont essentiellement laisser cela aux juges. »

Lisez l’intégralité de l’acte d’accusation du comté de Fulton :