Pourquoi la poursuite de Chelsea contre Ronaldo est un avertissement pour éviter Neymar

Chelsea souhaite que la nomination probable de Mauricio Pochettino au poste d’entraîneur-chef soit l’aube d’une nouvelle ère, mais les spéculations sur un transfert estival de l’attaquant du Paris Saint-Allemand Neymar donnent l’impression que l’histoire se répète.

Après avoir finalisé le rachat de Chelsea en mai dernier, les co-propriétaires Todd Boehly et Clearlake Capital voulaient faire sensation sur le marché des transferts, en partie pour montrer aux fans leur niveau d’ambition mais aussi pour signaler qu’ils seraient aussi agressifs que l’ancien propriétaire Roman Abramovich. était de rechercher les meilleurs talents.

Agissant en tant que directeur sportif par intérim au milieu de changements massifs au niveau de la direction, Boehly a rencontré un grand nombre d’agents et de clubs alors qu’il élaborait une stratégie qui conduirait finalement le club à dépenser plus de 600 millions d’euros pour signer 17 joueurs. Peut-être que « stratégie » est un mot trop généreux pour être utilisé. Cela a parfois semblé aléatoire, dispersé et chaotique, presque depuis le début lorsque les relations sont rapidement devenues tendues entre Boehly et l’entraîneur-chef dont il a hérité, Thomas Tuchel.

Des sources ont déclaré à ESPN qu’après avoir rencontré l’agent Jorge Mendes l’été dernier, Boehly était devenu obsédé par l’idée d’amener un Cristiano Ronaldo de 37 ans à Chelsea depuis Manchester United. L’idée a été présentée à Tuchel, qui l’a rejetée sur la base de l’âge de Ronaldo et que l’incapacité ou la réticence de l’international portugais à appuyer était en contradiction avec le profil d’attaquant qu’il préférait. Mais ce n’était pas la fin de l’affaire. Boehly a évoqué la possibilité de signer Ronaldo à plusieurs reprises, à la grande frustration croissante de Tuchel.

La question est devenue une pomme de discorde majeure entre le couple; un aspect d’une relation qui se détériore qui a finalement conduit au limogeage de Tuchel début septembre. Et, dans cet esprit, les informations selon lesquelles Chelsea suit la situation de Neymar au Paris Saint-Germain – avec des sources disant à Julien Laurens d’ESPN que lui et le club sont ouverts à une sortie – devraient sonner l’alarme.

Chelsea n’a pas encore confirmé la nomination d’un nouvel entraîneur-chef, le patron par intérim Frank Lampard dirigeant l’équipe après le départ de Graham Potter le mois dernier. Mais des sources ont déclaré que Pochettino était le favori et que des discussions sur divers aspects du rôle avaient eu lieu, y compris le niveau d’influence qu’il aurait sur la politique de transfert.

Les suggestions selon lesquelles Pochettino voulait amener l’expert en recrutement Paul Mitchell avec lui à Stamford Bridge après que le couple ait travaillé avec succès à Southampton et Tottenham ont été rapidement rejetées par Chelsea, mais il serait compréhensible que l’Argentin veuille une autre voix de confiance dans ce qui est devenu une salle bondée. .

Boehly a embauché deux directeurs sportifs – Paul Winstanley et Laurence Stewart – ainsi que le directeur technique Christopher Vivell, tandis que Joe Shields, Kyle Macaulay et Jim Fraser sont responsables de la gestion des talents et du recrutement. Le club souhaite également que l’analyse des données joue un rôle important dans sa prise de décision, diluant davantage l’impact que tout entraîneur-chef pourrait avoir, et c’est avant que nous n’envisagions la possibilité que Boehly revienne sur son intention de prendre du recul et de permettre à cette nouvelle infrastructure de fonctionner. libre de toute interférence.

Neymar pourrait être sur le point de quitter le PSG et de se diriger vers la Premier League, mais voudrait-il renouer avec Mauricio Pochettino ? Photo par Aurélien Meunier – PSG/PSG via Getty Images

ESPN a rapporté le 15 février que Boehly avait rencontré le président du PSG, Nasser Al-Khelaifi, dans un hôtel près de l’Arc de Triomphe à Paris, où un certain nombre de sujets avaient été abordés, dont un accord pour Neymar. Et ce lien a refait surface ces derniers jours alors que les spéculations grandissent sur le fait que Neymar quittera le PSG cet été avec un passage en Premier League, son option souhaitée.

Même à 31 ans, Neymar est toujours l’un des meilleurs joueurs du monde. Il renforcerait n’importe quelle équipe et, à son meilleur, le Brésilien est un talent gagnant avec peu d’égaux. Mais la signature de Neymar serait-elle dans l’intérêt de Chelsea cet été, surtout si Pochettino prend les choses en main ?

Chelsea est une collection d’individus en ce moment. L’ajout d’une star mondiale brillante mais volatile dans le mélange risquerait de provoquer une discorde supplémentaire. L’ancien défenseur de Manchester United, Gary Neville, a décrit Newcastle United comme signant potentiellement Neymar comme « un cirque » qui « perturberait » les « fondations » que le manager Eddie Howe a posées pour les amener à la troisième place du classement de la Premier League.

Chelsea n’a pas de telles fondations. Ils sont sans gouvernail, languissent à la 11e place du tableau et ont désespérément besoin de cohésion et d’identité. Ils doivent se serrer les coudes, ne pas succomber au caprice d’un joueur sensationnel mais nécessitant beaucoup d’entretien. Ils peuvent décider que Neymar en vaut la peine et il serait sans aucun doute fascinant de regarder un joueur de son calibre en Premier League. Mais les enjeux seraient importants, notamment dans le cadre de la conformité au Financial Fair Play (FFP).

Neymar a rejoint le PSG depuis Barcelone pour un record mondial de 222 millions d’euros en 2017. Avec deux ans restants sur son contrat existant (et une option pour une année supplémentaire), il exigerait des frais de transfert de plus de 100 millions d’euros, ainsi que d’énormes salaire, mais sa valeur de transfert ne se maintiendrait pas à son âge. De plus, l’absence de football européen la saison prochaine signifie moins d’argent pour Chelsea, qui a enregistré des pertes de 121 millions de livres sterling pour 2021-22, et ils doivent donner la priorité au déchargement d’un groupe de joueurs marginaux de leur équipe gonflée s’ils veulent se conformer au FFP.

Il semble probable que si Chelsea est à distance sérieux au sujet d’essayer de signer Neymar, cette décision aurait été discutée lors des négociations avec Pochettino. Il aurait eu une relation mouvementée avec le Brésilien lorsqu’il était à la tête du PSG, dire à Relevo en novembre sur les difficultés de travailler avec les superstars Lionel Messi, Neymar et Kylian Mbappe tous en lice pour le devant de la scène. « Pour le Barça, avoir Messi ou pour Madrid, Cristiano est une bénédiction », a-t-il déclaré. « Mais lorsque vous faites venir trop de joueurs qui ont tous besoin de leur place et d’être n ° 1, il peut y avoir confusion. »

L’objectif de Chelsea doit être de redevenir n ° 1. Ils sont loin de cela maintenant, et si Pochettino est l’homme à prendre en charge, Boehly doit écouter son nouvel entraîneur-chef – quelle que soit sa propre opinion sur la signature de Neymar – et lui donner de l’espace pour travailler.