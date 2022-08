Pourquoi la posture peut être importante lorsqu’il s’agit d’avaler des pilules

En étudiant des simulations informatiques basées sur l’anatomie et la morphologie réalistes de l’estomac humain, les chercheurs de l’Université Johns Hopkins ont peut-être découvert la manière idéale de positionner votre corps tout en avalant des pilules. Les résultats des conclusions de l’équipe ont été publié la semaine dernière dans la revue Physics of Fluids.

En un mot, le modèle de l’équipe – surnommé StomachSim – a révélé que l’ingestion orale de médicaments en position allongée sur le côté droit aide la gravité à transporter le médicament jusqu’à la partie la plus profonde de l’estomac, appelée l’antre terminal. Une fois sur place, a montré StomachSim, les pilules se sont dissoutes en 10 minutes environ.

D’autre part, une posture droite indiquait que les pilules se dissolvaient en 23 minutes environ, essentiellement liées au fait de se coucher droit. Allongé sur le côté gauche était la pire option. Selon les chercheurs, il a fallu plus de 100 minutes pour que les pilules simulées se dissolvent lorsque StomachSim a été écrit pour maintenir cette posture.

Université Khamar Hopkins/Johns Hopkins



“Nous avons été très surpris que la posture ait un effet aussi immense sur le taux de dissolution d’une pilule”, a déclaré Rajat Mittal, ingénieur de Johns Hopkins, expert en dynamique des fluides et auteur principal de l’article. dit dans un communiqué. “Je ne me suis jamais demandé si je le faisais bien ou mal, mais maintenant j’y penserai certainement à chaque fois que je prendrai une pilule.”

La vie d’une pilule

Lorsque vous ingérez une pilule par voie orale, le médicament doit pénétrer dans l’estomac, puis l’estomac doit éjecter le contenu de ce médicament dans les intestins. En cours de route, le médicament se dissout et est absorbé par le corps. Mais jusqu’à ce que ce dernier élément se produise, les pilules ne peuvent pas fonctionner – et la trajectoire de la pilule vers cette étape est assez compliquée car l’estomac est naturellement asymétrique.

“L’administration orale est étonnamment complexe, bien qu’elle soit le choix le plus courant pour l’administration de médicaments”, Mittal a déclaré dans un communiqué séparé. “Le mouvement des parois de l’estomac et l’écoulement du contenu à l’intérieur déterminent la vitesse à laquelle [medication] se dissout.” En plus de cela, les propriétés uniques de la pilule et du contenu de l’estomac jouent également un rôle majeur dans ce processus.

Néanmoins, a expliqué Mittal, les scientifiques ont encore une compréhension limitée de ce qui affecte précisément toute cette voie de dissolution de la pilule, et le décodage de ces facteurs est particulièrement important pour les personnes prenant des pilules qui souffrent de troubles de l’estomac tels que la gastroparésie, qui ralentit la vidange de l’estomac.

Eh bien, selon la nouvelle étude, la posture est l’un de ces facteurs cruciaux.

Rajat Mittal



“Les simulations montrent que les changements de posture peuvent potentiellement avoir un effet significatif (jusqu’à 83%) sur le taux de vidange du [pill] dans le duodénum », écrivent les auteurs de l’étude, faisant référence à la première partie de l’intestin grêle.

“La posture elle-même a un impact si énorme… c’est l’équivalent d’un dysfonctionnement très important de l’estomac de quelqu’un en ce qui concerne la dissolution de la pilule”, a déclaré Mittal.

Et à l’avenir, StomachSim devrait s’étendre très loin, selon les chercheurs.

C’est parce que ce modèle est considéré comme la première fois que des simulations physiologiques combinent à la fois le mouvement des pilules et la dynamique de dissolution des médicaments pour disséquer le fonctionnement d’un médicament actif pendant sa durée de vie dans le corps humain. Mittal et ses collègues ont également l’intention d’exploiter leur invention et de se plonger dans la prédiction de l’impact des changements dans la biomécanique de l’estomac sur la façon dont le corps absorbe les médicaments, la façon dont les aliments sont transformés dans l’estomac et l’effet de la posture et de la gastroparésie en particulier sur la digestion.

Plus loin dans le futur, soulignent également les auteurs de l’étude, “notre objectif ultime est, en effet, de développer un modèle multi-échelles pour intégrer les interactions au niveau cellulaire” car StomachSim, tel qu’il est, a certaines limites – par exemple, l’absence de contraction tonique, c’est-à-dire mouvements périodiques qui se produisent dans l’estomac.