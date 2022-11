Pourquoi la popularité des drones signifie que la technologie civile se retrouve sur le champ de bataille

Le fabricant canadien Bombardier Recreational Products (BPR) a confirmé que son moteur trouvé dans un drone utilisé par la Russie n’avait été directement vendu par aucun de ses distributeurs après que des rapports aient indiqué que les moteurs de la société avaient été trouvés à l’intérieur de drones fabriqués en Iran pendant la guerre en Ukraine.

À la mi-octobre, plusieurs photos ont circulé sur Twitter qui semblaient montrer des moteurs Rotax autrichiens à l’intérieur de drones militaires abattus prétendument fabriqués par l’Iran, y compris un Publier par Anton Gerashchenko, conseiller au ministère ukrainien de l’Intérieur, qui a déclaré que le drone avait été abattu au-dessus de la mer Noire.

“Nous confirmons qu’avec la collaboration d’un partenaire en Ukraine et l’aide des autorités locales, nous avons identifié le moteur trouvé dans le drone Mohajer-6 abattu”, a déclaré la porte-parole de BRP-Rotax, Biliana Necheva, dans un communiqué.

Le drone iranien Mohajer-6, abattu au-dessus de la mer Noire en octobre, avait des moteurs fabriqués par la société Rotax

Le moteur en question était probablement un moteur Rotax 912, utilisé principalement par les amateurs de véhicules aériens sans pilote. Les experts disent que les moteurs de drones civils comme ceux-ci sont populaires pour être utilisés dans des équipements militaires non autorisés car ils sont bon marché et faciles à moderniser. Parce qu’ils sont conçus pour les civils, les moteurs peuvent également être soumis à moins de contrôles à l’exportation, contrairement aux pièces spécifiquement destinées à un usage militaire.

Plus tôt ce mois-ci, l’Iran a reconnu que il a vendu des drones à la Russie des mois avant la guerre en Ukraine.

BRP-Rotax a déclaré dans son communiqué avoir ouvert une enquête pour déterminer la source des moteurs peu de temps après avoir été mis au courant de la situation. Rotax est une filiale autrichienne détenue par BRP.

La société a déclaré que son enquête avait également confirmé qu’elle avait “agi en pleine conformité avec toutes les lois et réglementations applicables”.

Ce n’est pas la première fois qu’une utilisation non autorisée de la technologie BRP est signalée.

En 2020, BRP-Rotax a suspendu la livraison de ses produits dans des pays dont l’utilisation n’est pas claire après un moteur Rotax similaire apparu dans un drone turc utilisé au Haut-Karabakh .

Une technologie similaire à celle trouvée dans le Sea-Doo de BRP aurait été découverte en Ukraine plus tôt ce mois-ci, alimentant un drone marin.

Un drone approche pour une attaque à Kyiv le 17 octobre. La Russie a utilisé des drones lors de son invasion de l’Ukraine pour cibler des centrales électriques et des infrastructures civiles. (Yasuyoshi Chiba/AFP/Getty Images)

Des moteurs bon marché à moderniser, selon un expert

Selon une liste maintenue par BRP-Rotax, plus de 150 moteurs ont été volés de 1996 à 2021.

Deux des modèles les plus ciblés sont des variantes du moteur 912 ou 914, selon la liste. BRP-Rotax a déclaré ne pas avoir connaissance d’un pic ou d’une augmentation récente des vols de moteurs.

Jeremy Laliberte, ingénieur en aérospatiale et professeur à l’Université Carleton, affirme qu’il n’est pas rare que des moteurs comme ceux-ci se retrouvent dans des équipements militaires non autorisés.

“Il n’y a rien de vraiment trop spécial dans les moteurs”, a déclaré Laliberte.

“Il se trouve qu’ils ont une application militaire, mais leurs performances n’ont rien de spectaculaire. Ils ne sont pas supersoniques, ils ne sont pas furtifs, ils n’ont vraiment rien d’exotique.”

Il a déclaré que ce qui pourrait plaire à ceux qui modernisent les moteurs pour une utilisation au combat, c’est leur qualité et leur prix, car ils sont probablement moins chers à acquérir que les moteurs de qualité militaire.

Réglementer les produits à double usage

BRP-Rotax a déclaré que leurs moteurs ne sont pas conçus à des fins militaires et qu’ils ne sont “pas répertoriés comme des articles à double usage”.

Mais selon des experts comme Laliberte, ces moteurs peuvent encore être qualifiés de produits « à double usage ». Ce sont des articles qui, bien que destinés aux civils, peuvent être facilement adaptés à un usage militaire.

Le gouvernement du Canada décrit les biens à double usage comme ayant “le potentiel d’être utilisés ou modifiés pour produire des armes et des articles militaires”.

Certains biens à double usage sont réglementés à la fois par les exportations canadiennes listes de contrôle et Union européenne (UE) listes de contrôle lorsqu’ils ont des utilisations militaires clairement délimitées.

Bien que le moteur Rotax soit un article à double usage, il n’est pas identifié comme un article à usage militaire.

Dans une déclaration à CBC, Affaires mondiales Canada a déclaré que le Canada suivait de près l’enquête de BRP et que “la combinaison des contrôles à l’exportation et des sanctions étendues du Canada et de l’ONU déjà en place contre l’Iran limite considérablement les importations et les exportations”.

Les experts conviennent que, puisque les moteurs ont été fabriqués en Autriche, ils ne relèvent pas de la réglementation canadienne en matière d’exportation, mais plutôt des contrôles à l’exportation répertoriés par l’UE.

“L’ensemble actuel de sanctions de l’UE n’est pas explicitement clair en ce qui concerne les moteurs tels que le moteur Rotax 912”, a déclaré la porte-parole du ministère autrichien du travail et de l’économie, Alexandra Perl.

Le ministère a noté que tous les articles à double usage ne sont pas visés par les sanctions de l’UE.

Les articles qui pourraient être utilisés à des fins civiles ou militaires pourraient inclure une large gamme de produits, tels que les voitures et les smartphones, ce qui pose des problèmes de réglementation.

“Il serait logistiquement impossible et inefficace d’exiger une autorisation pour l’exportation de ces articles ménagers courants vers des pays qui ne sont pas sous sanctions”, a déclaré Perl.

Dans les pays qui sont sanctionnés ou qui ont des embargos sur les armes comme la Russie, la liste de contrôle des exportations comprend un éventail plus large de produits à double usage militaires et non militaires.

En conséquence, le ministère a déclaré que l’exportation de ces biens à double usage de l’Autriche vers la Russie serait illégale, mais que l’exportation de l’Autriche vers l’Iran serait légale. Il a déclaré qu’à sa connaissance, aucun moteur Rotax 912 n’a été exporté d’Autriche vers l’Iran au cours des cinq dernières années.

Le ministère a également déclaré que les moteurs n’auraient peut-être jamais été exportés de l’UE vers l’Iran, et auraient pu “être exportés vers un autre pays tiers sous le faux prétexte qu’ils devaient être utilisés à des fins civiles et auraient ensuite pu être illégalement détournés (revendus) à des entités en Iran.”

Un militaire ukrainien se tient à côté d’un drone russe abattu dans le nord-ouest de Kyiv après une frappe de drone en mars. Les experts disent que les moteurs des drones civils sont populaires pour être utilisés dans des équipements militaires non autorisés car ils sont bon marché et faciles à moderniser. (Aris Messinis/AFP/Getty Images)

Les experts veulent une réglementation renforcée, des méthodes de suivi

Les experts ont suggéré une approche à multiples facettes entre les gouvernements, les entreprises, leurs filiales et leurs consommateurs pour garantir que les articles à double usage n’apparaissent pas dans les équipements militaires non autorisés.

Laliberte a souligné la réglementation des aéronefs commerciaux, où il a déclaré que la réglementation était plus stricte.

“Les pièces individuelles sont identifiées, il y a beaucoup d’efforts pour empêcher les pièces contrefaites et les pièces de quitter la chaîne d’approvisionnement et d’entrer dans d’autres applications”, a déclaré Laliberte. “C’est probablement là que ces autres secteurs de l’aviation peuvent adopter certaines pratiques.”

Mark Bromley est directeur du programme de contrôle des biens à double usage et du commerce des armes à l’Institut international de recherche sur la paix de Stockholm.

Alors que le secteur de la défense s’appuie et utilise de plus en plus des technologies civiles dans ses systèmes d’armes, les défis d’essayer de tracer une ligne claire autour du secteur de la défense vont être encore plus grands. – Mark Bromley, Institut international de recherche sur la paix de Stockholm

Il a déclaré que l’intégration de la technologie civile dans les systèmes militaires génère d’énormes défis de contrôle, comme en témoigne la guerre en Ukraine.

“Alors que le secteur de la défense s’appuie et utilise de plus en plus les technologies civiles dans ses systèmes d’armes, les défis d’essayer de tracer une ligne claire autour du secteur de la défense vont être encore plus grands”, a-t-il déclaré.

“Que pouvons-nous faire potentiellement, au-delà des contrôles à l’exportation, pour essayer de suivre ces types de transferts, pour identifier le type de points de détournement au fur et à mesure qu’ils se produisent, puis pour les couper en quelque sorte ?”

Bromley a déclaré que les entreprises devraient connaître à la fois leurs clients directs et leurs clients tiers et qu’elles devraient également exiger des grossistes qu’elles fournissent qu’elles suivent leurs acheteurs.

“Même si les exigences du droit contraignant dans le domaine des contrôles à l’exportation ne s’appliquent pas, les entreprises ont toujours des obligations juridiques non contraignantes en vertu des principes directeurs des Nations Unies sur les droits de l’homme pour les entreprises.”