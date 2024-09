Pourquoi la pollution lumineuse pourrait être liée à un risque accru de maladie d’Alzheimer

La pollution lumineuse est un problème croissant. Au cours des 25 dernières années, l’éclairage artificiel a augmenté de 49% dans le monde. À titre de comparaison, la luminosité du ciel nocturne a augmenté de près de 10 % par an au cours des 12 dernières années. 80% de la population mondiale est désormais affecté par la pollution lumineuse.

C’est une mauvaise nouvelle, car la pollution lumineuse est associée à une gamme de problèmes de santétels que les troubles du sommeil, la fatigue, l’anxiété et la privation.

Pollution lumineuse peut également augmenter considérablement le risque de développer la maladie d’Alzheimer, selon une étude récente.

La maladie d’Alzheimer a de nombreuses causes connues facteurs de risque Les facteurs de risque de la maladie d’Alzheimer sont liés à des problèmes de santé comme les maladies cardiovasculaires, l’hypertension artérielle et le diabète, ainsi qu’à des habitudes de vie comme le tabagisme et la consommation d’alcool. Cette dernière étude fournit désormais des preuves convaincantes que la pollution lumineuse est un autre facteur de risque de la maladie d’Alzheimer.

Pour mener leur étude, les chercheurs ont utilisé les dossiers Medicare de 2012 à 2018, ainsi que des données collectées par satellite. cartes de pollution lumineuse Une étude de la Nasa a été réalisée pour déterminer s’il existait un lien entre l’exposition à la lumière extérieure nocturne et la prévalence de la maladie d’Alzheimer aux États-Unis. Les données portaient sur un mélange d’hommes et de femmes, ainsi que sur des personnes d’origines ethniques différentes.

L’étude a montré que pour les personnes âgées de 65 ans et plus, vivre dans une zone avec beaucoup de pollution lumineuse nocturne était un facteur de risque plus élevé de maladie d’Alzheimer que l’insuffisance rénale chronique, la dépression, l’insuffisance cardiaque, l’abus d’alcool et l’obésité – des facteurs de risque qui ont tous un impact négatif. forte corrélation avec la maladie d’Alzheimer. Cependant, le diabète, l’hypertension artérielle et les accidents vasculaires cérébraux étaient encore plus fortement associés à la maladie d’Alzheimer que la pollution lumineuse chez les personnes de plus de 65 ans.

Il est intéressant de noter que chez les moins de 65 ans, l’étude a révélé qu’une exposition plus importante à la pollution lumineuse nocturne était liée à une prévalence plus élevée de la maladie d’Alzheimer que tous les facteurs de risque analysés. Cet effet a été observé chez les deux sexes et toutes les ethnies, à l’exception des habitants des îles du Pacifique.

Cela pourrait suggérer que les personnes plus jeunes pourraient être particulièrement sensibles aux effets de l’exposition à la lumière nocturne, par rapport aux personnes plus âgées.

Le sommeil et la santé du cerveau

Comme pour la plupart des études, il est important de reconnaître que cette recherche n’est pas sans limites. Certaines variables n’ont pas été ajustées dans cette étude, ce qui peut influencer les résultats.

Par exemple, la lumière artificielle intérieure n’a pas été mesurée, comme la lumière émise par les téléphones, les téléviseurs et autres écrans électroniques. Ces facteurs sont également associés à troubles du sommeil et pourrait affecter les résultats.

Un autre facteur qui n’a pas été pris en compte et qui pourrait affecter les résultats est l’influence de la pollution de l’air. La pollution lumineuse est étroitement liée à la pollution de l’air, les zones fortement éclairées étant souvent des centres urbains plus fréquentés. Ces environnements urbains présentent une concentration plus élevée de véhicules, d’activités industrielles et d’élimination des déchets. Tout cela conduit à des niveaux accrus de polluants nocifs particules fines – un facteur associé à déclin cognitif et démence.

Les données de l’étude étaient également spécifiques à la population américaine. Santé et socio-économique les différences de statut n’ont pas été analysées, alors qu’elles sont des facteurs importants de la maladie d’Alzheimer et qu’elles pourraient avoir une influence.

Cependant, ce n’est pas la première étude à démontrer un lien entre la pollution lumineuse nocturne et la santé du cerveau.

Des recherches antérieures ont également montré un lien entre la pollution lumineuse nocturne et la démence. Des études menées Chine et Italie Une étude récente a montré que les personnes vivant dans des zones où la pollution lumineuse est élevée courent un risque plus élevé de développer des troubles cognitifs légers et une démence à début tardif. Cette dernière étude vient s’ajouter aux preuves, montrant un lien entre la pollution lumineuse et la maladie d’Alzheimer en particulier.

Des recherches ont montré qu’il existe un lien entre la pollution lumineuse et La maladie de Parkinson aussi.

On ne connaît pas la raison exacte pour laquelle la pollution lumineuse nocturne est associée à un risque accru de maladie d’Alzheimer. Mais elle pourrait être liée à la façon dont la pollution lumineuse peut perturber le sommeil.

Le sommeil joue un rôle rôle important dans le développement de la démence. Les recherches montrent qu’un mauvais sommeil peut nuire à la système glymphatique – un réseau de vaisseaux dans le cerveau qui éliminent les déchets et aident à éliminer les protéines toxiques qui s’accumulent et provoquent la maladie d’Alzheimer. On pense que sans suffisamment de sommeil, ces protéines ne sont pas éliminées et continuer à construire.

L’exposition à la lumière la nuit peut également perturber la vie d’une personne. rythme circadienIl s’agit de l’horloge interne du cerveau qui gère nos cycles de sommeil et d’éveil en réagissant aux changements de lumière autour de nous. La perturbation de ce cycle peut déclencher une inflammation et augmenter la sensibilité d’une personne aux maladies. Une telle inflammation peut favoriser une augmentation de la amyloïdeun protéine toxique que l’on trouve généralement dans le cerveau des patients atteints de la maladie d’Alzheimer.

Il peut également y avoir des facteurs génétiques en jeu. Par exemple, Gène APOE est associé à un risque accru de développer une forme précoce de la maladie d’Alzheimer. Ce gène peut affecter la façon dont le corps gère le stress.

Cela suggère que les personnes de moins de 65 ans pourraient être moins bien équipées pour gérer les facteurs de stress comme la pollution lumineuse, peut-être parce que les jeunes sont plus susceptibles d’être porteurs du gène APOE que les adultes. personnes âgéesCela pourrait potentiellement les rendre plus vulnérables à ses effets néfastes.

Cette étude vient s’ajouter aux preuves de plus en plus nombreuses qui démontrent un lien entre la pollution lumineuse et la maladie d’Alzheimer. Or, la majorité de la population mondiale étant exposée à la pollution lumineuse, celle-ci pourrait devenir un facteur de risque important pour la maladie d’Alzheimer.

Bien que l’effet de la pollution lumineuse sur notre santé soit inquiétant, il s’agit d’un facteur environnemental modifiable, c’est-à-dire que nous pouvons en prendre le contrôle afin de réduire notre risque de maladie d’Alzheimer. Même quelques ajustements simples effectués la nuit peuvent contribuer à réduire l’exposition à la pollution lumineuse, notamment le port d’un masque pour les yeux, l’utilisation de rideaux occultants et la réduction de l’intensité des lumières.